Два титульника за неделю! Интервью с боксёром Зонем, переписывающим историю

Сегодня вечером, 6 декабря, в Дубае состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт титульный бой за пояс чемпиона IBA в категории до 80 кг. Изначально с двукратным олимпийским чемпионом Арленом Лопесом, который владеет титулом, должен был боксировать Шарабутдин Атаев, но он неожиданно снялся с поединка. Заменит Атаева другой российский боксёр – Никита Зонь. Всего шесть дней назад Зонь боксировал в Екатеринбурге, победив Одилжона Аслонова и став чемпионом WBA Asia во втором среднем весе. А сегодня проведёт второй титульный бой за неделю (!) – в лучших традициях старой школы. В интервью «Чемпионату» Никита рассказал, как ему поступило предложение о бое с Лопесом, как он отмечал день рождения между боями в самолёте, а также поведал о бое мечты с Канело.

— При разогреве поединка с Одилжоном Аслоновым делали акцент на том, что это долгожданный бой, что оба боксёра хотят закрыть ничью, которая была в их первом поединке. Для вас сам факт второго боя был какой-то дополнительной мотивацией или это просто был важный бой, как и все остальные?

— Конечно, бой был принципиальный, хотелось закрыть эту историю в свою пользу, тем более я считаю, что выиграл и первый поединок, хотя судьи дали ничью. Но пояс WBA Asia, который стоял на кону, был куда большей мотивацией, особенно в нынешних условиях, когда российским боксёрам сложно получить бой за какой-либо пояс.

— Что изменили в подготовке по сравнению с первым поединком?

— Перед первым поединком я тренировался с другим наставником. В Красноярске у меня был тренер-любитель, мы с ним прекратили сотрудничество прямо перед первым боем с Одилжоном, не сошлись где-то во взглядах. Сейчас тренируюсь у Артёма Кучина, поэтому, конечно, подготовка была совсем другой. Тем более что и Аслонов всё равно изменился за это время, изменил свой бокс, да и я стал боксировать по-другому.

Никита Зонь со своим тренером Артёмом Кучиным Фото: RCC Boxing

— Проще готовиться к сопернику, с которым уже боксировал и знаешь, на что он способен в ринге?

— Думаю, это не имеет значения. Всë-таки другой бой — неизвестно, что соперник может подготовить и выдать в ринге. Конечно, учитывали, что получилось, что не получилось в первом поединке, сделали работу над ошибками, но готовились на новое противостояние.

— Самим боем довольны? Всё прошло так, как планировали, или что-то пришлось менять по ходу боя?

— Да особо ничего не меняли по ходу поединка. Такая и была тактика: пристреливаемся в стартовых раундах, не форсируем события. С третьего отрезка начинаем включаться, работаем активно, наращиваем темп. Получилось, собственно, всё как нельзя лучше.

— Новость, что вы выступите через неделю снова, оказалась очень неожиданной. Расскажите, как поступило предложение, когда узнали о предстоящем поединке, сразу ли согласились?

— Предложение поступило рано утром. Мы отмечали победу, с друзьями, с тренером. Проснулся на следующий день рано, смотрю — у меня уже пропущенные звонки от менеджера. Ничего не понял, начал сразу же перезванивать. Он говорит: «Никита, нам предлагают главный бой на турнире в Дубае за пояс чемпиона IBA. Как ты на это смотришь?» Я ни секунды не раздумывал, сразу же дал своё согласие.

— Травм и повреждений в бою с Аслоновым не было?

— Какие-то повреждения были, но, как только появилась новость о следующем поединке, всë как рукой сняло. Особенно в контексте соперника, которого знает весь боксёрский мир. Всё прошло, ничего не беспокоит.

— Что было после того, как вы дали согласие на бой?

— Я проснулся часов в семь-восемь утра, узнал новость о поединке, а уже в час дня был в аэропорту. Мы сразу купили билеты, полетели в Красноярск за загранпаспортом — кто же знал, что он может пригодиться в Екатеринбурге? Не брал его с собой. А через 12 часов уже летел через Москву в Дубай.

— Как проходит адаптация?

— На самом деле, часовой пояс почти как в Екатеринбурге, где я готовился к предыдущему бою. Так что со временем никаких проблем нет. Какой-то особой акклиматизации не было. Понятно, что здесь теплее, чем в России, но это не особо влияет на состояние. Всё хорошо.

— Как проходит подготовка в такие сжатые сроки? В основном разбор соперника?

— Особой подготовки, если честно, и нет. Спарринг-партнёров нет здесь, да и мы не планировали устраивать спарринги. Нарабатываем какие-то тактические моменты, разбираем соперника – и всё. Функционально уже не прибавить, так что только тактика.

Никита Зонь Фото: RCC Boxing

— Что можете сказать о сопернике?

— Арлен Лопес – крутой боксёр. Двукратный олимпийский чемпион, призёр последней Олимпиады в Париже. За него говорят все его титулы. Но суть в том, что он всё-таки боксёр-любитель, а я – профессионал, думаю, этим мы его и возьмём.

— Практически все свои бои вы провели в Екатеринбурге. Выступить в Дубае – это дополнительная мотивация? Или же, наоборот, некий стресс?

— Я в прошлом году примерно в это же время боксировал на турнире IBA в Казахстане с местным спортсменом. Так что особого волнения из-за места проведения поединка не испытываю. Просто выхожу в ринг и максимально фокусируюсь на поединке. Звучит гонг – есть только соперник и тренер в перерывах.

— День рождения, который у вас был 3 декабря, вы совсем не успели отметить?

— А он у меня прошёл в полётах. Так что встречал его в самолётах, под вечер прилетел в Дубай, немного потренировался и лёг спать.

— Какие дальнейшие планы? Или всё будет зависеть от выступления?

— Планов особых нет. Думаю, после поединка появятся какие-то предложения, будем их рассматривать, думать.

— Есть ли бой мечты? С кем бы хотели разделить ринг?

— Конечно, хочется драться с лучшими. С Канело, например, или с Дмитрием Биволом было бы здорово провести бой. Но пока это лишь мечты, фантазии. А из реальных планов — хочу боксировать с кем-нибудь из топ-30 мирового рейтинга. Тем более если на кону будет стоять какой-нибудь пояс. А они все практически у Альвареса, поэтому, наверное, ответ про бой мечты очевиден.

— Вы упомянули про Дмитрия Бивола. В феврале он проведёт бой-реванш с Артуром Бетербиевым. Были ли удивлены тем, как завершился их первый поединок? И кто победит во втором бою?

— Я болел за Дмитрия, честно. Был у него ранее спарринг-партнёром, мы с ним хорошо знакомы, так что переживал за него. Считаю, он выиграл этот поединок. Да, может быть не слишком убедительно, но мне кажется, что он забрал бой. Хочется верить, что в реванше он возьмёт своё, а возможно, даже выиграет досрочно – надеюсь на это.

— Ещё один громкий бой-реванш – Тайсон Фьюри – Александр Усик. Есть ли шансы у британца в реванше? И за счёт чего?

— Если честно, не смотрел первый поединок. Вообще нечасто смотрю боксёрские бои, в основном какие-то нарезки и хайлайты. Из того, что видел, могу сделать вывод, что выиграл Усик. Думаю, и во втором поединке победа достанется Александру.

— Оба реванша пройдут в Саудовской Аравии. Как вы в целом относитесь к тому, что мировой бокс переместился на Восток?

— Теперь чемпионы дерутся с чемпионами – очень положительно к этому отношусь. И у российских боксёров появляются хорошие шансы на титульные бои, потому что саудовцы к нам доброжелательно относятся. Думаю, это положительно сказывается на боксе. Раньше чемпионы бегали друг от друга, бокс скучнел от этого, умирал. Сейчас сильнейшие дерутся с сильнейшими – я этому рад.