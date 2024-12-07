«Во время боя отказали ноги». Россиянка Алексеева — про боль и UFC

Одной из самых ярких представительниц России в UFC является Ирина Алексеева. Она провела свой последний бой в октябре прошлого года – уступила единогласным решением судей британке Мелиссе Маллинс. А после этого в карьере девушки наметился простой, она на протяжении долгого времени не выходит в октагон. Мы поговорили с Ириной и обсудили всё самое интересное. Алексеева откровенно рассказала о своём моральном состоянии после поражения, о сложностях, с которыми девушка столкнулась в UFC, а также о самых актуальных событиях.

– Когда следующий бой, когда можно ждать возвращения в октагон?

– В UFC мне сначала говорили про ноябрь, потом – про декабрь. На 11 января думали. Но контракта пока нет. Пока я не увижу бумажку, не подпишу её – болтать попусту не буду.

– Простой затягивается, насколько это тяжело ментально?

– Мы поднимаем мотивацию тем, что я в лиге. Лучше я буду бойцом UFC, пусть и без боёв. Рано или поздно я подерусь. Ужасно хочу в октагон. Все дерутся, набираются опыта. А я – боец UFC, но не дерусь. Надеюсь, что у меня будет больше поединков. Но где я, там всегда суета и интриги. Жить спокойно у меня не получается. Я постоянно в тренировочном режиме, в тонусе. Готова выйти на коротком уведомлении.

Ирина Алексеева Фото: Mike Roach/Getty Images

– Насколько сложно было отпустить результат последнего боя – обидное судейское решение?

– Результат был печальным. Девять минут отдала контроля. Но сейчас могу об этом говорить – у меня во время боя лопнула киста, о которой я не знала. И там я начала выживать. Я просто начала опускать руки, чтобы пропускать по лицу и прийти в себя. У меня было ощущение, что я просто упаду в обморок. Понимала, что это будет смотреться нокаутом. Терпела все три раунда, чтобы просто не упасть в обморок. А ещё пыталась огрызаться. После боя у меня нашли ещё три кисты. А никто этого не знал, я сразу не стала озвучивать, говорила только близким. И посмотрела на вшивость людей, как они переобуваются. Основная масса бойцов любит жаловаться. Особенно сразу после поражений начинаются отмазки. У меня не было отмазок. Я сразу сказала, что поражение принимаю. Всю вину взяла на себя. Тренеры и команда – красавчики. Я виновата, что у меня была киста, а я не делаю МРТ каждые полгода.

Во время боя у меня отказали ноги, но работала голова. Я не могла «мастить», когда человек сверху, настолько меня обессилило. Сначала думала, что меня подводит функционалка. Иногда я без разведки лечу в бой. В полуобморочном состоянии огрызалась, сломала нос. И я проверила вшивость ближнего окружения, очень сильно его отфильтровала.

– История похожа на путь Петра Яна. Он в последнее время часто дерётся с травмами. Что помогает выдерживать такие сложные поединки через бой?

– Пётр Ян вышел с травмами, о которых знал. Это двойное мужество. Он понимал, что рискует. Вы сами видите, как он проводит бои в здоровом состоянии. Но нельзя выходить с болячками. Можешь проиграть и сломаться психологически. Появятся мысли, что ты «мешок», что нужно завязывать. Все просто говорили, что Ян уже не тот, что он «мёртвый». А когда он сказал, что дрался с травмами, все сразу переобулись. Я изначально понимала, что с ним что-то не так. Но я – опытный спортсмен. Настоящие профессиональные спортсмены понимают, что происходит.

Пётр Ян Фото: Getty Images

– Насколько сильно UFC помогает бойцам после поединков, например, в лечении?

– Я всё делаю за свои деньги. Была бы в Америке… Там есть всё: страховка бойцов, физиотерапевты. А я в России. Мы же даже гонорары не можем вывести. Я сама пошла к врачу в Челябинске, сама лечилась. Но потом у меня начались побочки. Я болела розацеа. Это болезнь, которая приводит к уродству лица. У меня была терапия, чтобы не пришлось делать операцию. Я очень страдала.

– Сейчас всё в порядке?

– Ещё не до конца. Одна киста осталась. Но она мне уже не так сильно мешает. Я об этом знаю, контролирую её. А не как ситуация, когда киста взрывается во время боя. При таких ситуациях забирают в больницу и делают чистку. Случаются внутреннее и наружное кровотечение. При внутреннем может быть летальный исход. У меня, слава богу, было наружное.

Ирина Алексеева Фото: ZUMA/ТАСС

– Вы активно тренируетесь. К этому нет никаких противопоказаний?

– Я до марта вообще не могла выйти на ковёр. Был жутчайший стресс, особенно в спаррингах. Боялась рецидива, повторения. Но с одной кистой я уже начала тренироваться. Со мной вообще может быть всё что угодно. Не могла киста лопнуть до боя? Или после? Видимо, это был какой-то знак. «Подожди, подожди, мы потом тебе титульник дадим». Я думаю так. Как Асакуре. Что за несправедливость? Я тоже так хочу. Не выступаешь, не выступаешь. А потом тебе говорят: «Подерись с Холли Холм, Кайлой Харрисон или Джулианной Пеньей. Я вообще перестану тренироваться и скажу: «Мне конец, смысл?» Но драться пойду.

– А было бы круто, если бы в UFC разрешали драться в других промоушенах, например, русских. Когда простой затягивается, а поединков нет. Плохо ли, что в UFC такие жёсткие условия контрактов?

– Плохо, конечно, плохо. Но с другой стороны – хорошо. В России такие гонорары не предложат. А за местные копейки выходить не собираюсь. У меня очень высокий класс. Нужно ещё поискать такого бойца на любительском уровне. У меня регалий больше, чем у кого-либо.

Ирина Алексеева Фото: Из личного архива Ирины Алексеевой

– Конор Макгрегор и его партнёры развивают BKFC, платят большие деньги. Готовы ворваться в кула́чку?

– Кулаки заряжены. Подраться на голых очень хочу. Если будет возможность, готова выскочить даже после боя в UFC. Но за копейки не пойду, за тысячу или две долларов. Там очень травмоопасный вид спорта, постоянно пропускаешь по башне. Дорогостоящее лечение, больше сечек. Если мне предложат хотя бы миллиона два-три, то без проблем. Для начала, для дебюта – уточняю!

– А как вам ещё одно детище UFC – Power Slap?

– Вообще прекрасно. Там за первый выход дают $ 10 тыс. + $ 10 тыс. Естественно, я бы выскочила. Просто ради денег подставила бы лицо. Я и сама могу ударить крепко за десяточку. В Америке очень эмоциональная движуха. Они не каменные, показывают свои эмоции. И на турнирах – ор выше гор. А главное, за это всё платят.

– От UFC прогремел громкий анонс. Ислам Махачев будет драться с Арманом Царукяном. Чего ждёте от этого противостояния?

– Последний бой Армана дал возможность засомневаться в том, какой он красавчик. Конечно, он молодец, что дошёл до такого. Но сам Царукян говорит, что проиграл Исламу давно, сейчас совсем другого уровня. Но по последнему бою… Ну я не знаю. Может быть, он переволновался, может быть, ещё что-то. До этого Арман хорошо выигрывал поединки. Но последний мне вообще не зашёл. 90%, что выиграет Махачев. Но, может быть, на Царукяне сказалось давление за «пару палок». И если он восстановится и придёт к той форме, которая была раньше, то дам 65% на 35% в пользу Ислама. Опыт, команда, подготовка… Махачев – совершенно другой уровень.

– А что скажете по поводу Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили?

– Думаю, что выиграет Мераб. Хотелось бы, чтобы победил Умар. Но у Мераба опыт и бешеное кардио. Он не показывает своих тренировок. Не выкладывает свои движухи и правильно делает. Сейчас бы все стали кардиомашинами. Ему бы было сложнее. Я думаю, на стороне Мераба опыт. Он в Америке давно, уже свой. Умар – молодой боец. Плюс давление. Все на него смотрят, он же брат Хабиба. Манерой он похож на Мераба. В стойке – 50 на 50. Может быть, Мераб даже немного будет получше. Они оба из боевого самбо. Но в плане техники, как мне кажется, Мераб получше. Он может делать более разнообразные переводы. Контроль – у обоих хорош. Но, думаю, выиграет опыт. При этом молодые и горячие часто понимают, что это их шанс.

Мераб ещё шоумен. Поломается ли Умар, если Мераб его поцелует в плечо? Что будет? Мы же этого не знаем. Кого-то это наполнит агрессией, а кого-то – выбьет из колеи. Эмоции у человека, он не может не отреагировать. А Мераб же не может эти движения не исполнять. Ждём поединка, чтобы это узнать. Могу выскочить вместо Умара, пусть меня целует в плечи.

– А есть ли реально крутые шоумены в UFC, которые способны занять трон Конора?

– Таких, мне кажется, уже нет. Шон О’Мэлли неплохой. А вот ярых и грамотных агрессоров уже нет. После Конора это уже сложно. Какие-то движухи делаются, но они беспонтовые. У Конора это вызывало эмоции. Это как с песнями: есть оригиналы, а есть каверы. И оригиналы всегда лучше.

– А почему россияне настолько зажатые и тихие в плане трэш-тока? И почему вы так мощно выделяетесь на этом фоне?

– Думаю, это зависит от конкретного человека. И есть тонкая грань. Все в жизни – такие как есть. Но на камеру преподносят себя святыми. Мало кто выдержит хейт, критику. Все хотят быть хорошенькими. Однако всегда найдётся человек, который что-то вывалит на тебя. Лучше быть таким, какой ты есть, чем преподносить себя таким, каким ты не являешься. Я всегда показываю себя именно так, как в жизни. Но даже я где-то свой разговор фильтрую, себя сдерживаю. Но если на меня газанут, я молчать не буду. Очень тяжело людям нормально относиться к критике. Кого-то это обижает. Мне – смешно, я же не спрашивала мнение. Мне главное, чтобы я сама себе нравилась.

Ирина Алексеева Фото: Jeff Bottari/Getty Images

– Будете выходить с флагом России?

– Без флага я не могу выйти. Особенно если разрешено. Если бы не разрешили, я бы набила татуировку на шее или на ухе. Флаг или герб будет на моём теле. Что они со мной сделают? Кожу снимут? Нет. Уволят? Нет.