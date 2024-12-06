«Это всё мусор». Американская суперзвезда решила бросить бокс в 30 лет

Американский бокс в последнее время переживает далеко не лучшие времена. В последнее время центром джентльменского вида спорта становится Саудовская Аравия. А многие топовые боксёры переживают непростые времена. Райан Гарсия, Девин Хейни… Видимо, в этом списке прибыло. С ментальными проблемами столкнулся Джервонта Дэвис. Суперзвезда американского бокса неожиданно заявил, что готов в ближайшее время завершить профессиональную карьеру. Конечно, верить в реальность намерений пока рано. Но в пути Танка по-прежнему всё непросто.

Если Дэвис и правда уйдёт, станет действительно грустно. Ещё с любителей Джервонте предрекали фантастическую карьеру. И американец действительно оправдывал ожидания. Он имеет профессиональный рекорд 30-0, причём 28 раз финишировал оппонентов досрочно. Но в последнее время наметилась серьёзнейшая стагнация. После завоевания чемпионского пояса WBA Танк топчется на месте. Вместо статусных вызовов – проходные соперники. За пять лет Джервонта провёл лишь один громкий бой. Дэвис без особенных проблем расправился с Гарсией. А в это время звёзды дивизиона ждут шанса зарубиться с Танком.

Видимо, некоторые бойцы так и не получат возможности разделить с Джервонтой ринг. А всё потому, что Дэвис заявил о желании завершить профессиональную карьеру: «С боксом будет покончено после этого года. Это всё мусор. Я ухожу. Я сыт по горло. Мне плевать на пояса. Я думаю о том, как забрать свои деньги и уйти. Хватит. Это уже не бокс. У меня есть дети. У меня только что родился сын. И я не хочу продолжать получать удары по голове».

Джервонта Дэвис Фото: Tayfun Coskun/Getty Images

Конечно, Дэвис может просто пытаться поймать хайп на всей этой ситуации. Например, о желании уйти из профессионального спорта постоянно заявляет Райан Гарсия. Но эпатажный боксёр сразу же передумывает, возвращается, проводит выставочные поединки. Поэтому такой трюк уже практически становится его фирменным жестом. Многие уверены, что по тому же пути пошёл и Джервонта. Они считают, что Дэвис принял решение в очередной раз всколыхнуть интерес к своей персоне. Но в заявление Танка почему-то хочется верить.

Джервонта вполне может хотеть поставить точку. Слишком уж опасный вид спорта был им выбран. К сожалению, многие профессионалы сталкиваются с большими проблемами уже после завершения карьеры. К сожалению, бокс действительно преследует на протяжении длительного времени. Здоровье подводило даже самых великих. От этого не спасают ни заслуги, ни чемпионские пояса, ни другие регалии. И некоторые боксёры стали очень рано задумываться о завершении карьеры. Они стараются быстро заработать достаточное количество денег, чтобы не распрощаться со здоровьем.

Пока Джервонту всё ещё ждут в ринге. А всё потому, что он успел подписать контракт на следующий поединок. 1 марта в Нью-Йорке (США) Дэвис сразится с соотечественником Ламонтом Роучем-младшим (25-1-1, 10 KO). Скорее всего, именно этот бой расставит все точки над i. Если после него боксёр продолжить принимать вызовы и выступать, этот жест можно будет списать на излишнюю эмоциональность. Каждый имеет право на такие планы, которые в дальнейшем могут измениться. Но возможно и то, что Дэвис действительно оставит перчатки на канвасе. Тогда американский бокс потеряет настоящую суперзвезду.