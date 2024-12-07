А дебютант из Японии уже получил бой за пояс.

UFC 310: Волков и Евлоев шагнут к титульникам? Важнейший турнир для россиян. LIVE

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena» пройдёт заключительный номерной турнир этого года UFC 310. Главным событием вечера станет титульный бой в наилегчайшем весе между Александром Пантожей и дебютантом промоушена Каем Асакурой.

В соглавном событии ивента сойдутся два непобеждённых полусредневеса — Шавкат Рахмонов и Иан Гарри.

Внимание российских болельщиков будет приковано к ещё двум большим боям. Александр Волков, вышедший на серию из четырёх побед, столкнётся в реванше с Сирилем Ганом, которому проиграл в 2021 году.

А Мовсар Евлоев со второй попытки встретится с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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