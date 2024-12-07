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UFC 310, MMA 8 декабря 2024, прямая онлайн-трансляция, Волков — Ган, Рахмонов — Гарри, лайв, где смотреть, дата и время

UFC 310: Волков и Евлоев шагнут к титульникам? Важнейший турнир для россиян. LIVE
Сергей Сорокин
UFC 310
Комментарии
А дебютант из Японии уже получил бой за пояс.

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena» пройдёт заключительный номерной турнир этого года UFC 310. Главным событием вечера станет титульный бой в наилегчайшем весе между Александром Пантожей и дебютантом промоушена Каем Асакурой.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Кай Асакура
08 декабря 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Александр Пантожа
Не началось
Кай Асакура

В соглавном событии ивента сойдутся два непобеждённых полусредневеса — Шавкат Рахмонов и Иан Гарри.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Шавкат Рахмонов
Не началось
Иан Гарри

Внимание российских болельщиков будет приковано к ещё двум большим боям. Александр Волков, вышедший на серию из четырёх побед, столкнётся в реванше с Сирилем Ганом, которому проиграл в 2021 году.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Не началось
Александр Волков

А Мовсар Евлоев со второй попытки встретится с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг
08 декабря 2024, воскресенье. 04:25 МСК
Мовсар Евлоев
Не началось
Алджамейн Стерлинг

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Мовсара критикуют соперники и даже Дана Уайт:
Непобедимый и неинтересный. Евлоев словно выступает в любительском спорте
Непобедимый и неинтересный. Евлоев словно выступает в любительском спорте

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Где смотреть турнир UFC 310 Дата и время турнира UFC 310 Полный кард турнира UFC 310
Live Сергей Сорокин

🔮 Висенте Луке предсказал результат боя Шавката Рахмонова с Ианом Гарри

33-летний американский полусредневес UFC Висенте Луке предсказал результат боя между непобеждённым казахстанским бойцом этого дивизиона Шавкатом Рахмоновым и также не знающим поражений ирландцем Ианом Гарри.

«Я недавно тренировался с Шавкатом. Он действительно хорош. Это не просто хайп. Парень хорош во всём. Очень хорошо бьёт, у него отличный грэпплинг, потрясающая борьба. Думаю, что он может стать чемпионом в своём дивизионе.

Так же в своё время я тренировался и с Ианом, но это было больше двух лет назад. Нет сомнений, что он с тех пор изменился и стал лучше. Он хороший боец, но в некоторых аспектах для меня Шавкат лучше. Так что я скажу, что Рахмонов является фаворитом этого боя и, скорее всего, выиграет этот поединок», — приводит слова Луке MMA Junkie.

08:10 Сергей Сорокин

⚡️ Халидов: Волков сможет переиграть Гана, он серьёзно вырос с первого боя

Российский тяжеловес Мурад Халидов считает, что Александр Волков способен финишировать Сириля Гана в поединке, который состоится 8 декабря на турнире UFC 310.

«Я видел несколько боёв Гана. В том числе их первый бой с Александром. У француза неплохая ударная техника, он лёгок на ногах, его тяжело поймать. Но последние его выступления, честно, меня не очень впечатлили. Да, неплохо разобрался с Сергеем Спиваком, но разгромно уступил Джонсу, а чуть раньше у не слишком разнообразного Тая Туивасы едва не получилось его достать. Мне кажется, Волков сильно вырос с момента их поединка и сейчас он уже не сделает тех же ошибок. Думаю, он сможет переиграть Гана, в третьем раунде подключить борьбу и, возможно, оформить финиш», — сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

08:04 Сергей Сорокин

🔝 Алджамейн Стерлинг уложился в нужный вес перед боем с Мовсаром Евлоевым

Стерлинг показал на весах тот же вес, что и Евлоев ранее — 66 кг.

08:03 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 310

Посмотреть трансляцию турнира UFC 310 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

08:03 Сергей Сорокин

⚖️ Иан Гарри повторил результат Шавката Рахмонова на весах

Гарри на весах продемонстрировал тот же вес, что и Рахмонов — 77,56 кг.

08:02 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 310

Турнир UFC 310 состоится в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало ивента запланировано на 02:00 мск, бои основного карда стартуют в 06:00 мск.

08:02 Сергей Сорокин

😤 Александр Волков оказался тяжелее Сириля Гана перед поединком на UFC 310

Волков на весах показал 115,44 кг, а Ган — 111,36 кг.

08:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 310

Основной кард:

  • Александр Пантожа — Кай Асакура;
  • Шавкат Рахмонов — Иан Гарри;
  • Сириль Ган — Александр Волков;
  • Брайс Митчелл — Крон Грейси;
  • Нейт Ландвер — Ду Хо Чой.

Предварительный кард:

  • Энтони Смит — Доминик Рейес;
  • Висенте Люке — Темба Горимбо;
  • Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг;
  • Брайан Баттл — Рэнди Браун;
  • Крис Уайдман — Эрик Андерс;
  • Коди Дёрден — Джошуа Ван;
  • Майкл Кьеза — Макс Гриффин;
  • Клэй Гуида — Чейз Хупер;
  • Кеннеди Нзечукву — Лукаш Бржески.
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