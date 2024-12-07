UFC 310: Волков и Евлоев шагнут к титульникам? Важнейший турнир для россиян. LIVE

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena» пройдёт заключительный номерной турнир этого года UFC 310. Главным событием вечера станет титульный бой в наилегчайшем весе между Александром Пантожей и дебютантом промоушена Каем Асакурой.
В соглавном событии ивента сойдутся два непобеждённых полусредневеса — Шавкат Рахмонов и Иан Гарри.
Внимание российских болельщиков будет приковано к ещё двум большим боям. Александр Волков, вышедший на серию из четырёх побед, столкнётся в реванше с Сирилем Ганом, которому проиграл в 2021 году.
А Мовсар Евлоев со второй попытки встретится с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🔮 Висенте Луке предсказал результат боя Шавката Рахмонова с Ианом Гарри
33-летний американский полусредневес UFC Висенте Луке предсказал результат боя между непобеждённым казахстанским бойцом этого дивизиона Шавкатом Рахмоновым и также не знающим поражений ирландцем Ианом Гарри.
«Я недавно тренировался с Шавкатом. Он действительно хорош. Это не просто хайп. Парень хорош во всём. Очень хорошо бьёт, у него отличный грэпплинг, потрясающая борьба. Думаю, что он может стать чемпионом в своём дивизионе.
Так же в своё время я тренировался и с Ианом, но это было больше двух лет назад. Нет сомнений, что он с тех пор изменился и стал лучше. Он хороший боец, но в некоторых аспектах для меня Шавкат лучше. Так что я скажу, что Рахмонов является фаворитом этого боя и, скорее всего, выиграет этот поединок», — приводит слова Луке MMA Junkie.
⚡️ Халидов: Волков сможет переиграть Гана, он серьёзно вырос с первого боя
Российский тяжеловес Мурад Халидов считает, что Александр Волков способен финишировать Сириля Гана в поединке, который состоится 8 декабря на турнире UFC 310.
«Я видел несколько боёв Гана. В том числе их первый бой с Александром. У француза неплохая ударная техника, он лёгок на ногах, его тяжело поймать. Но последние его выступления, честно, меня не очень впечатлили. Да, неплохо разобрался с Сергеем Спиваком, но разгромно уступил Джонсу, а чуть раньше у не слишком разнообразного Тая Туивасы едва не получилось его достать. Мне кажется, Волков сильно вырос с момента их поединка и сейчас он уже не сделает тех же ошибок. Думаю, он сможет переиграть Гана, в третьем раунде подключить борьбу и, возможно, оформить финиш», — сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
🔝 Алджамейн Стерлинг уложился в нужный вес перед боем с Мовсаром Евлоевым
Стерлинг показал на весах тот же вес, что и Евлоев ранее — 66 кг.
Где смотреть турнир UFC 310
Посмотреть трансляцию турнира UFC 310 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
⚖️ Иан Гарри повторил результат Шавката Рахмонова на весах
Гарри на весах продемонстрировал тот же вес, что и Рахмонов — 77,56 кг.
Дата и время турнира UFC 310
Турнир UFC 310 состоится в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало ивента запланировано на 02:00 мск, бои основного карда стартуют в 06:00 мск.
😤 Александр Волков оказался тяжелее Сириля Гана перед поединком на UFC 310
Волков на весах показал 115,44 кг, а Ган — 111,36 кг.
Полный кард турнира UFC 310
Основной кард:
- Александр Пантожа — Кай Асакура;
- Шавкат Рахмонов — Иан Гарри;
- Сириль Ган — Александр Волков;
- Брайс Митчелл — Крон Грейси;
- Нейт Ландвер — Ду Хо Чой.
Предварительный кард:
- Энтони Смит — Доминик Рейес;
- Висенте Люке — Темба Горимбо;
- Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг;
- Брайан Баттл — Рэнди Браун;
- Крис Уайдман — Эрик Андерс;
- Коди Дёрден — Джошуа Ван;
- Майкл Кьеза — Макс Гриффин;
- Клэй Гуида — Чейз Хупер;
- Кеннеди Нзечукву — Лукаш Бржески.