Мераб затмил всех на пресс-конференции. Но не трэш-током, а истерикой

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе прошла пресс-конференция, посвящённая первому номерному турниру следующего года — UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе. Накануне было официально объявлено, что в рамках ивента пройдёт два титульных боя — Ислам Махачев сойдётся в реванше с Арманом Царукяном, а Умар Нурмагомедов попробует отобрать пояс у Мераба Двалишвили.

На пресс-конференции всё внимание на себя перетянули именно Мераб с Умаром. Начали они ещё до мероприятия — Двалишвили заметил россиянина и бросил интервью, чтобы спросить у Нурмагомедова, почему тот его не уважает. Случилась небольшая перепалка, которую быстро ликвидировали секьюрити и растащили бойцов по разным углам арены. UFC даже пришлось поменять рассадку бойцов на пресс-конференции, чтобы избежать лишних недоразумений.

Но микрофоны ни у кого не отбирали, поэтому Двалишвили солировал на мероприятии. Правда, выглядело это не как трэш-ток, а как самая настоящая истерика.

«Это будет жёсткий бой, как боец он силен, но он не заслужил бой за титул, как остальные. Он не прошёл тяжёлые бои. Ты должен биться с лучшими из лучших. А он бился только с Сэндхагеном, у которого нет борьбы. Да, он хороший боец, однако ты должен биться со всеми, чтобы доказать, что ты достоин. Но я дал людям то, что они хотят. Я дал UFC то, что они хотят. Посмотрим, я люблю вызовы. Будь мужчиной! Прежде всего нужно быть мужчиной! Ты хороший боец, но важнее быть достойным мужчиной! А ты — кусок дерьма! Окей? Ты — кусок дерьма! Ты потерял уважение! Ты потерял моё уважение к тебе как к мужчине! Настоящие мужчины не пишут всякую ерунду онлайн», — почти сразу начал Двалишвили.

Мераб Двалишвили Фото: Chris Unger/Getty Images

Умар пытался выяснить, где он оскорбил Мераба или его страну: «Тогда скажи всем, что я такого сказал лично о тебе? Я просто описал твоё поведение. Ты пытался избежать боя со мной, старался не называть моё имя».

Умар прав, он цитировал грузинскую пословицу, после чего Двалишвили обвинил россиянина в неуважении к нему и его стране. А до того Мераб заблокировал Нурмагомедова в социальных сетях, хотя тот опять-таки просто держался риторики, что чемпион его избегает. На пресс-конференции Двалишвили психовал по любому поводу и орал в ответ Умару: «Ты кто такой? С кем ты дрался? Ты думаешь, что я должен драться со всякими 15-ми номерами рейтингов? Я дерусь за пояс, я чёртов чемпион!»

Нурмагомедов на этом фоне выглядел в разы солиднее и спокойно отвечал на все выпады. Например, объяснял, почему реванш Мераба с Петром Яном неинтересен: «Ты побил Петра Яна со счётом 50-45. И теперь говоришь, что очень заинтересован в этом реванше? Никому нет дела до этого реванша. Ты побил Яна и О’Мэлли, так дерись со мной».

Ещё один лейтмотив пресс-конференции — дата боя. Мераб несколько раз подчеркнул, что хотел вернуться в феврале или в марте, напоминал, что это будет его второй бой за четыре месяца, и неоднократно призывал Умара поблагодарить UFC за такой подарок. Особенно забавно это смотрелось на фоне предыдущих заявлений Даны Уайта о том, как этот бой вообще был организован: «Мераб вчера поздно вечером пришёл к нам в офис и сказал, что устал от неуважительного отношения Умара, и попросил организовать этот бой как можно скорее. Мы позвонили Умару – он спал у себя в Дагестане — и сказал: «Да — в любое время, в любом месте».

На пресс-конференции стало ясно, что Мераба как минимум хорошо попросили принять бой в январе, а как максимум — заставили его биться с Умаром. И, скорее всего, Дана Уайт точно не был доволен заявлениями Мераба.

Разок Двалишвили попытался поддеть Умара на другую тему — фото бойцов из команды Хабиба Нурмагомедова в джакузи. Правда, тут грузина осадил уже Махачев: «Мераб, я хочу сказать одно. У меня нет ничего против тебя, но не выставляй свой пояс в плохом свете. Если у тебя настоящий претендент, просто дерись. Вот что я хотел сказать».

Умар Нурмагомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

В любом случае Двалишвили стал хедлайнером пресс-конференции, затмил и Умара, и Ислама Махачева, и Царукяна. Никто даже не обратил внимания, например, на то, что после мероприятия случилась ещё и небольшая перепалка Нейта Диаза с командой Махачева. Они побросались бутылками, но это быстро потонуло в инфошуме, который создал Двалишвили. Раскрутка получилась хорошей, безусловно, но пока нервозность грузинского чемпиона намекает на то, что Нурмагомедов пробрался к нему в голову. Не лучший расклад для Мераба. Остаётся дождаться поединка, который точно стал более интересным в глазах нейтральных болельщиков.