Ветераны унижаются ради боя с блогером. Джейк Пол вышел на новый уровень

Ноябрьская победа Джейка Пола над Майком Тайсоном серьёзно помогла и без того раскрученному блогеру выйти на новый уровень с точки зрения хайпа и роста популярности. Пола хвалили за то, что он нашёл возможность устроить по-настоящему масштабное событие и заработал большие деньги. В то же время Джейк получил немало критики за бой с 58-летним ветераном.

Однако плюсов всё-таки ощутимо больше, потому что Пол получил возможность выбирать новых звёздных соперников. Пока тенденция такова, что потенциальные оппоненты Джейка делятся на две категории. Первая — действующие боксёры, которые маскируют своё желание заработать относительно лёгкие деньги желанием отомстить за Майка Тайсона.

Майк Тайсон — Джейк Пол Фото: Getty Images

В случае с Райаном Гарсией и Саулем Альваресом это вполне нормальная история — оба умеют зарабатывать и знают, как это сделать. Канело заявил, что в будущем может рассмотреть бой с Полом, а Гарсия пообещал нокаутировать блогера и завершить его боксёрскую карьеру. Зато от Артура Бетербиева вызов Полу выглядел максимально неожиданно. Правда, потом российский боксёр слегка сбавил обороты: «Моими любимыми боксёрами долгое время были Мохаммед Али и Майк Тайсон. А Джейк Пол победил Майка Тайсона, и моей первой реакцией было желание отомстить ему. Но через пару дней подумал, что всё нормально, я не желаю с ним драться. Если он захочет, то да [давайте сделаем это]. Но не думаю, что он хочет драться со мной. Я думаю, что показал бы ему, что такое бокс».

Другая категория потенциальных соперников — ветераны на пенсии. Они и вовсе начали выстраиваться в очередь за тем, чтобы выйти на ринг с Джейком. На бумаге логично — провести, например, восемь раундов по две минуты и заработать большие деньги. Все видели, что Пол не нокаутировал Тайсона, так что и другие экс-боксёры поняли, что можно позволить себе проиграть, но при этом заработать хорошие деньги. И практически без ущерба здоровью.

Первым был Карл Фроч, бывший чемпион мира во втором среднем весе. Сразу после боя Тайсон — Пол он бросил вызов Джейку (хотя заявил, что это и не вызов вовсе): «Я не вызываю его на бой, но просто хочу, чтобы вы знали. Я знаю, что, если бы я вышел на ринг с Джейком Полом, это был бы мисматч. Работа для одного раунда. Я даже руку к спине привяжу. Представьте себе. А потом я нанесу апперкот или мощный оверхенд. Он ляжет так, как будто его током ударило».

Джейк Пол тут же ответил в не менее жёсткой манере: «Заткнись, жалкий неудачник. За четыре года я сделал больше, чем ты за свою жизнь. Первый и последний раз я отвечаю тебе, завистливый бедняк. Дай мне знать, если хочешь помыть мои машины».

Ещё одним кандидатом стал 53-летний экс-чемпион мира Шеннон Бриггс: «Джейк куда-то прячется от реальных вызовов. Мне всего-то 53 года, я для него соперник в самый раз. Это ему не бой с Тайсоном, я нокаутирую Пола».

Бриггс, к слову, завершил карьеру восемь лет назад — в 2016 году. Так что его простой можно даже назвать незначительным по сравнению с Тайсоном, который на профессиональном ринге на появлялся почти 20 лет.

Есть в списке и экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Куинтон Джексон, который планирует сначала провести боксёрский поединок с Рашадом Эвансом: «После того как я отправлю в нокаут Рашада Эванса, я примусь за Джейка Пола. Мне не понравилось, как он вёл себя по отношению к Конору Макгрегору, и то, что он говорил в его адрес. Поэтому я написал Джейку и жду ответа. Он хочет подраться с Конором в бою по правилам ММА, но Конор сейчас занят другим делом — он разбирается с ложными обвинениями в свой адрес, он сейчас много времени проводит в судах. Да и ещё этот Джейк меня ещё больше стал раздражать, когда провёл бой с Майком Тайсоном. Сначала я выбью всё, что можно, из Рашада Эванса, а затем наступит очередь Джейка Пола. Он может выйти в ринг сразу после Эванса в один вечер».

Джейк Пол Фото: Getty Images

Варианты с ветеранами, очевидно, для Джейка более предпочтительны. Ему не привыкать. Кроме боя с 58-летним Тайсоном, в активе Пола есть победа над 47-летним Андерсоном Силвой, а ещё были поединки с Тайроном Вудли (39 лет) и Беном Аскреном (37 лет), которые к тому времени тоже перешли в разряд ветеранов. Для Пола такие бои — золотая жила. Впрочем, и ветераны, судя по всему, считают так же, поэтому бегают за блогером. Что в целом выглядит немного унизительно. Круче всего это обыграл Тони Беллью, который привёл на пресс-конференцию старика и предложил Полу подраться с ним.

Вдобавок сейчас поползли слухи, что Майка Тайсона готовы заманить в реванш за гигантские деньги. Так что в следующем году нас ждут новые выставочные и очень денежные бои с участием Джейка.