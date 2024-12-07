Не знает английского, но любим во всём мире. В чём феномен Шавката Рахмонова?

8 декабря в Лас-Вегасе состоится долгожданный турнир UFC 310, в соглавном событии которого пройдёт поединок между непобеждёнными бойцами — казахстанским спортсменом Шавкатом Рахмоновым и ирландцем Ианом Гарри.

Этот бой многими фанатами и бойцами воспринимается как настоящее главное событие предстоящего ивента. И заслуга в этом лежит целиком на казахстанском бойце по прозвищу Номад. Ему удалось без знания английского языка и медийной раскрутки UFC получить любовь и безграничную поддержку от фанатов по всему миру в довольно короткие сроки, что весьма непросто для бойцов из стран СНГ.

Тот же Магомед Анкалаев выступает в UFC куда дольше Шавката, однако он стал относительно медийным лишь в последний год. И то благодаря агрессивной работе в социальных сетях своего менеджера Али Абдель-Азиза.

Так в чём же феномен Рахмонова? Конечно, главное, что Шавкат дерётся максимально ярко. Каждое его выступление в UFC непременно сопровождается эффектным финишем или захватывающим разменом в стойке. Даже когда дело доходит до борьбы или грэпплинга, Рахмонов не заставляет зрителей скучать. В своём дебюте в UFC казахстанский боец красочно поймал на «гильотину» опытного бразильца Алекса Оливейру. Своими выступлениями Шавкат быстро расположил к себе матчмейкеров, которые изначально давали ему титульный шанс на UFC 310, но всё изменила травма Белала Мухаммада, из-за чего пришлось вызывать на замену Гарри.

Белал Мухаммад Фото: Getty Images

Рахмонов не является сторонником трэш-тока ввиду своего менталитета и воспитания. Он не оскорбляет оппонентов и не затрагивает их семьи, как это делает условный Колби Ковингтон. И это играет на руку популярности Номада, потому что от агрессивных болтунов многие уже устали. Вдобавок Шавкат нечасто появляется в медиапространстве, из-за чего его образ напоминает праймового Фёдора Емельяненко. Спокойный, немногословный и внушающий страх своими выступлениями боец. Если ему и приходится высказывать мнение, то говорит Рахмонов чётко и по делу.

Важную роль в медийной раскрутке Шавката играет тымак — национальный головной убор, в котором он появляется на публике. Благодаря этой детали у Рахмонова есть собственная изюминка в образе, которая делает его более харизматичным и запоминающимся. Тот же Хабиб Нурмагомедов сделал из своей белой папахи настоящий бренд и стал навсегда ассоциироваться у публики с этим головным убором.

Шавкат Рахмонов Фото: Getty Images

Свою роль играет и сумасшедшая поддержка фанатов из Казахстана, где ММА набирают бешеную популярность. А вот представителей Казахстана пока мало в крупных западных промоушенах, и Рахмонов является на данный момент наиболее успешным казахом в смешанных единоборствах. Поэтому жители Казахстана стараются буквально на весь мир заявить, что болеют за Номада. Это создаёт вокруг Шавката ауру бойца, за которым буквально стоит целая страна.

Например, перед боем Рахмонова с Джеффом Нилом на UFC 285 казахстанские фанаты буквально атаковали американского бойца в социальных сетях, чтобы продемонстрировать свою поддержку Рахмонову.

«Его фан-база проделала невероятную работу (смеётся). Они бесконечно писали комментарии, и я вынужден был закрыть их для всех, кто не подписан на меня. И знаете что? Они просто стали писать мне личные сообщения! Там были уже типичные вещи: флаги, угрозы, напоминания о силе Шавката», — рассказывал Нил.

Бой с Ианом Гарри станет для Шавката не только проверкой собственных сил, но и очередным шансом показать всему миру, что успеха можно достичь без знания английского языка и агрессивного поведения в социальных сетях. Главное — оставаться преданным своему делу и не меняться в угоду обстоятельствам.