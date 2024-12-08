Евлоев снова без финиша. Уверенная, но скучная победа россиянина

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе проходит заключительный номерной турнир уходящего года UFC 310. В рамках предварительного карда ивента в октагон вышли непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев и бывший чемпион промоушена в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг. Этот бой должен был состояться ещё в октябре на UFC 307, но был перенесён из-за травмы американца.

Евлоев подошёл к поединку в статусе бойца топ-5 полулёгкого веса и с рекордом 8-0 в UFC. Правда, с существенным нюансом — все победы под эгидой лучшего промоушена планеты Мовсар добыл судейскими решениями. Если сначала это никому не мешало, то сейчас в UFC даже не скрывали, что россиянину нужны финиши, чтобы полноценно заявить о своих титульных амбициях. В январе этого года Евлоев одолел единогласным решением крепкого Арнольда Аллена и удостоился критики от Даны Уайта, который назвал бой худшим на турнире. Поединок со Стерлингом должен был стать для Мовсара одновременно и возможностью реабилитироваться в глазах босса промоушена, и самым серьёзным тестом в карьере.

Стерлинг в прошлом году утратил пояс в легчайшем весе, проиграв нокаутом Шону О’Мэлли. После этого Алджо принял решение подняться в полулёгкий дивизион. Дебют в новой весовой категории состоялся на UFC 300 в апреле 2024 года. Стерлинг встретился с Келвином Каттаром и в довольно уверенной, пусть и скучноватой, манере победил. Благодаря этому Алджамейн вошёл в топ-10 рейтинга полулёгкого веса, а в лице Евлоева получил шанс пробиться в топ-5 и приблизиться к титульному бою.

Первый раунд стартовал с попыток прессинга от Стерлинга. Экс-чемпион попробовал поддавить Евлоева к сетке на первых секундах, а ближе к середине пятиминутки впервые воспользовался борьбой. И бой превратился в схватку по грэпплингу. Мовсар не позволял забрать полноценный контроль, а Стерлинг сел за спину, но почти без остроты. К концу раунда уже Евлоев показал, что может бороться, как минимум не хуже. Тем не менее, раунд прошёл с минимумом обострений.

Второй отрезок тоже начался со своевременного прохода в ноги от Стерлинга. Ещё до конца первой минуты Евлоев вывернулся в топ-позицию, забрал спину и начал набрасывать удары. После возвращения в стойку Мовсар тоже переигрывал Алджо. Попал с правой в челюсть, затем прихватил ногу и оформил тейкдаун. В отличие от Стерлинга, у россиянина получалось закрепляться в партере и достаточно долго контролировать соперника. Плюс Евлоев успевал набрасывать удары — не акцентировано, но ощутимо.

Финальный раунд начался с попыток разменов в стойке, но ошибка Евлоева стоила ему пропущенного тейкдауна. У Мовсара не получилось выбраться из неудобной позиции, он надолго увяз в клинче. Выкрутился россиянин только в середине раунда, снова забрал спину и беспрерывно наносил удары. Опять же, далеко не всегда плотно, но во всяком случае Евлоев обозначал активность, которой не было у Стерлинга.



Бой прошёл по максимально ожидаемому сценарию — мало времени в стойке, мало хороших попаданий и очень много высокоуровневого грэпплинга. Точно так же было ожидаемо, что поединок пройдёт всю дистанцию. Единогласным решением судей победу заслуженно забрал Евлоев и остаётся непобеждённым. Вопрос только в том, будут ли новые претензии к стилю и отсутствию финишей.