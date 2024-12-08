Волков проиграл в очень спорном бою. Судьи снова отдали победу французу

В Лас-Вегасе (США) проходит масштабный турнир UFC 310. В главном карде вечера свой поединок проводил российский тяжеловес, третий номер рейтинга Александр Волков, которому предстоял реванш с французом Сирилем Ганом, занимающим вторую строчку в рейтинге.

Неофициально Волков и Ган должны были выявить главного претендента на пояс в очном противостоянии. В тяжёлом весе ситуация с титулом запутанная: чемпион Джон Джонс после победы над Стипе Миочичем размышляет над своим будущим, временный чемпион Том Аспиналл находится в ожидании. Ну а Ган и Волков, которые идут в рейтинге вслед за Боунсом и британцем, должны были определить, кто из них останется в титульной гонке, а кому нужно будет начинать всё заново.

Сириль и Александр шли к реваншу три с половиной года. Ган победил в первом бою и с тех пор уже дважды сумел подраться за титул: сначала проиграл Фрэнсису Нганну, затем – Джону Джонсу. Казалось, что Сириль – уникальный боец нового поколения, который заберёт пояс и будет править в дивизионе долго, но с момента победы над Александром у француза рекорд 3-2 за три с половиной года, и миф о его непобедимости был развенчан.

Волков же сумел по-настоящему перезагрузить карьеру. У Драго после первого боя с французом рекорд 5-1, причём единственное поражение он потерпел от Тома Аспиналла. Сейчас россиянин идёт на впечатляющей серии из четырёх побед: три из них Александр одержал досрочно, а в своём последнем поединке Волков уверенно переехал соотечественника Сергея Павловича. Теперь у Драго, как говорил Пётр Ян, «начинается сезон реваншей». Первым на очереди оказался Сириль Ган, а победа над французом открывала россиянину титульный реванш с Томом Аспиналлом (неважно, за временный или полноценный пояс).

Волков мощно начал поединок, занял центр октагона, выбросил несколько киков и стал поддавливать француза. После этого Александр провёл эффектный бросок и сумел зайти в боковой контроль в партере. Гану удалось подняться через клинч у сетки, и бойцы продолжили поединок в стойке, после чего уже Сириль решил бороться. Француз пытался выйти на болевой приём на ногу, но Александр выкрутился и поднялся в стойку. Драго добавил несколько жёстких коленей из клинча, а под занавес раунда провёл тейкдаун.

Во втором раунде бойцы стали размениваться джебами, Волков первым обострил ситуацию и взорвался успешной серией на руках, а следом выбросил очень хороший бэкфист – Ган с трудом устоял на ногах. Сириль стал отступать, Волков добавлял хак-кики, джебы. Во второй половине раунда темп снизился, но при этом инициативой по-прежнему владел россиянин. На исходе четвёртой минуты Ган сумел потрясти Волкова мощными боковыми, а следом провёл тейкдаун, забрав концовку.

Третий раунд начался с разменов джебами и лоу-киками, Волков постарался пройти в ноги, Ган заблокировал россиянина в партере, и бойцы на две минуты застряли в одном положении — Сириль пытался выйти на болевой, Александр — улучшить позицию на земле. Драго всё же оказался сверху в партере, стал обрабатывать корпус француза, а следом переключился и на голову. Да, удары были неакцентированными, но Волков контролировал соперника на земле, что говорило в его пользу. Практически весь третий раунд бойцы провели в борьбе, где инициативой владел россиянин.

В итоге поединок дошёл до судейского решения. Двое судей отдали предпочтение Сирилю Гану — 29-28, один судья — Волкову с таким же счётом. В крайне близком поединке раздельным решением победу отпраздновал француз, хотя Волков был очень недоволен таким решением. Увы, очередной претендентский бой сложился не в пользу Драго, хотя в этом поединке он сделал для победы много.

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