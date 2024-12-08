Рахмонов впервые не смог победить досрочно. Трудный бой для Шавката

Шавкат Рахмонов выходил выступать на UFC 310 в ранге одного из самых устрашающих бойцов промоушена. 18 досрочных побед в 18 поединках, ни одного судейского решения — что ещё нужно, чтобы получить титульный бой? Собственно, Рахмонов его и получил, но Белал Мухаммад внезапно выбыл по состоянию здоровья. Пришлось искать срочную замену: никто не соглашался, включая Колби Ковингтона и Камару Усмана. Смелым и готовым выйти на замену оказался только Иан Гарри.

Гарри, собственно, тоже подходил к противостоянию на UFC 310 в статусе непобеждённого бойца. Вот только предыдущая оппозиция Иана казалась несколько слабее, нежели была у Рахмонова. Вдобавок свои последние бои Гарри провёл не самым зрелищным образом, вызвав недовольство зрителей и руководства промоушена. С другой стороны, даже несмотря на скучноватый стиль, ирландец всё равно прошёл таких непростых ребят, как Майкл Пейдж, Джефф Нил и Нил Магни. Таким образом, интрига в сегодняшнем поединке точно была.

Рахмонов сразу занял центр клетки, и уже на первой минуте бойцы зашли в клинч. У сетки пошла вязкая и скучноватая борьба, после чего Гарри раз за разом чётко уходил от попыток соперника его повалить. Да, Шавкат постоянно находился в активной позиции, крутил ирландца, однако ничего из этого не получил. Разве что в концовке Иан пропустил крепкий удар справа, который не смог его покачнуть. Первый раунд получился унылым, боец из Казахстана забрал его вчистую.

Вторая пятиминутка началась с работы в стойке, хотя оба спортсмена продолжали откровенно осторожничать. На третьей минуте снова пошла работа в клинче, где опять Рахмонов старался атаковать, а его оппонент грамотно защищался. Третий раунд порадовал ударной работой: Гарри точно не был мальчиком для битья и регулярно хорошо попадал по казахстанскому бойцу. Иан с каждой минутой чувствовал себя в октагоне всё более раскованно, поединок точно перестал быть односторонним.

Перед четвёртым раундом ирландец сменил порванные шорты и смело пошёл вперёд. Иан активно работал по этажам и бил с высоким процентом точности, после чего началась ожесточённая работа в стойке, где инициатива несколько раз переходила из рук в руки — закончился раунд с преимуществом Рахмонова. Пятая пятиминутка могла сыграть важнейшую роль, с учётом того, что судьи уже отмечались на UFC 310 странными решениями. И начался раунд с успешного тейкдауна от Гарри и нескольких попыток удушающего приёма. Шавкат всё-таки выкрутился, но раунд, скорее всего, проиграл.

Решить исход поединка должны были судьи — впервые в карьере Рахмонова. И они отдали победу Шавкату! Очень тяжёлый бой, но теперь никто не сможет сказать, что Номад не заслужил свой титульный шанс. Следует отдать должное и Гарри: он впервые проиграл, однако продемонстрировал высочайший уровень.