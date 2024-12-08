Скандальная судья похоронила старания Волкова. Драго нагло «ограбили» в Вегасе

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене» прошёл последний номерной турнир года – UFC 310. Особенное внимание привлекал к себе реванш с участием Сириля Гана и Александра Волкова. Французский боец забрал победу раздельным решением судей.

Стоит отметить, что и первый поединок этих соперников добрался до вердикта рефери. Тогда единогласно они оказались на стороне Гана. Теперь мнения разделились. Но после самого боя, кажется, никто не понял, почему именно победу отдали Сирилю. Публика огульно освистала решение, Волков выглядел потрясённым и максимально обозлённым. А после поединка о чём-то эмоционально поговорил с Даной Уайтом.

Первый раунд, пожалуй, действительно стоило отдать Гану. И на каждой из судейских записок пятиминутка отошла французу. Сириль выглядел мощно, долго контролировал россиянина в борьбе. А «вишенкой на торте» стала попытка «гильотины» от Гана. Ситуация выглядела опасно, но прозвучал сигнал о завершении раунда. Сириль переработал Волкова, с чем сложно спорить. Первая пятиминутка действительно осталась за ним. Но даже по её итогам складывалось ощущение, что ни о каком колоссальном преимуществе Гана не шло и речи.

Александр Волков и Сириль Ган Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Во втором раунде Волков перехватил инициативу. И выглядел намного интереснее соперника. После поединка стало известно, что к тому времени Ган уже получил неприятные повреждения. Но факт остаётся фактом. Доминировал уже россиянин. Конечно, пятиминутка получилась близкой. Но случилось сразу несколько моментов, которые однозначно должны были склонить чашу весов на сторону россиянина. Во-первых, Волков выбросил шикарный бэкфист, которым отправил соперника на канвас. А ещё – прекрасная попытка «гильотины». Хотя бы этих действий должно было хватить, чтобы забрать пятиминутку.

Сириль Ган и Александр Волков Фото: Steve Marcus/Getty Images

Третий раунд однозначно остался за россиянином. Конечно, о 10-8 говорить бесполезно. Но Ган откровенно «выживал». Он с самого начала пропустил тейкдаун, после чего начал сушить поединок. Сириль вязал руки, но даже не пытался выбраться. Казалось, что перевес Волкова – тотальный. А во второй половине пятиминутки Ган даже перестал толком сопротивляться. И в этот момент вспомнилось, что рефери в клетке даже не сделал замечание Гану, когда тот грубо нарушил правила, схватившись за сетку в самом начале поединка. Уже закрались опасения в том, что решение судей может удивить. Удивило.

Александр Волков и Сириль Ган после боя Фото: Jeff Bottari/Getty Images

После завершения поединка Ган обессиленно лежал на канвасе. Он даже не мог встать. А Волков ходил по клетке, триумфально вскинув руки. Не возникало сомнений, что поединок дался французу невероятно тяжело. А затем прозвучало решение судей… И удивлённое лицо было не только у Волкова. Кажется, лишь считаные люди на арене верили, что после такой третьей пятиминутки победа останется за Александром. Но случилось иначе. Рефери выставили свои оценки. И двое судей приняли сторону Гана. Причём на их записках Сириль вёл со счётом 2-0 после двух раундов. А ведь сам француз сразу после поединка пытался буквально сбежать из клетки. И признался, что разочарован своим выступлением. Так наработал ли он на итоговую победу?

Статистика также была на стороне Александра. Причём очень серьёзно. По ударам он тотально превзошёл соперника. Всего россиянин выкинул 129 атак (у оппонента – 71), точными из них оказались 84 (на 49 у Гана). Тейкдаунов также было больше у Волкова. Драго трижды перевёл соперника на канвас, а сам оказался в партере лишь дважды. Контроль на земле не вызывает сомнений – 4 минуты 23 секунды у Александра, 2 минуты 59 секунд у соперника. Так было ли преимущество Сириля?

После турнира моментально полилась критика на судей. И сразу же вскрылся интересный факт. Одним из рефери оказалась… Аделаида Бёрд. Та самая, которая навсегда запомнилась фанатам профессионального бокса. Она оценивала поединок Сауля Альвареса и Геннадия Головкина. Тот случай считают одним из самых жёстких ограблений в истории. Головкин доминировал на протяжении всего поединка. А Канело лишь изредка отвечал сериями, но в основном был пассивен. В итоге Бёрд… насчитала 118-110 в пользу Канело, то есть отдала Головкину всего два раунда. И это при том, что коллеги видели бой совсем иначе – 115-113 в пользу Геннадия и 114-114.

Сам Волков был возмущён. Он поговорил с Уайтом, был очень недоволен сложившейся ситуацией. Конечно, беседа не велась на повышенных тонах. Но и добродушной её было сложно назвать. А затем Александр оставил свою реакцию в социальных сетях: «Всем спасибо за поддержку. Я просто уверен, что выиграл этот бой. Очень сильно я выложился в кемпе, выложился в бою. Уверен, что выиграл бой. Ещё раз спасибо всем, кто меня поддерживает. Не знаю, что с этим можно сделать. За кулисами ко мне подошли боссы UFC, самый главный босс… Все считают, что это было неправильное решение. Я пока что на эмоциях, но бой выиграл 100%. Куда смотрели судьи, кто вообще судил — этого я не знаю. Ещё раз спасибо вам!»

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