В этой игре есть уровни. Нельзя просто прийти из Rizin и сразу стать чемпионом UFC

В Лас-Вегасе состоялся масштабный турнир UFC 310. В главном событии вечера чемпион наилегчайшего дивизиона Александр Пантожа проводил защиту пояса против дебютанта лиги. Дебютанта непростого – бывшего чемпиона Rizin Кая Асакуры, который получил большой аванс от Даны Уайта, а вместе с ним и титульный бой. Аванс этот японец не оправдал – Пантожа задушил претендента во втором раунде.

Решение Даны Уайта дать титульный бой Асакуре, с одной стороны, неожиданное и странное, с другой – вполне объясняемое. Да, в UFC не принято раздавать титульники дебютантам из других лиг, пусть даже дебютантам статусным. Даже бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер со своим ярким стилем получил чемпионский бой только во втором бою в UFC. Кай же «обскакал» Чендлера и из Японии прямиком отправился в Лас-Вегас на титульный поединок.

Но здесь проблема заключается в весовой категории. Наилегчайший вес последние годы испытывает дефицит свежей крови, там постоянно проходят реванши, трилогии и даже квадрологии, как в случае с Брэндоном Морено и Дейвисоном Фигейреду. Поэтому Асакура как какой-то новый элемент пришёлся очень даже кстати. Достаточно яркий ударник из Японии виделся Дане Уайту настоящим спасением дивизиона, тем более что у Кая большая фан-база в Азии.

Более того, Кай ещё и блогер. Вместе со своим братом Микурой он ведёт каналы на YouTube, где у каждого больше миллиона подписчиков. Микура, кстати, даже дрался с Флойдом Мейвезером в 2022 году – правда, в выставочном поединке. Так что такой медийный персонаж, как Кай Асакура, выглядел идеальным вариантом для чемпионства. Тем более что и со спортивной составляющей у Кая всё было довольно неплохо, во всяком случае, в Японии. Да, случались поражения, но при этом Асакура отличался своим ярким ударным стилем. Кай ломал соперникам челюсти, закатывал зрелищные рубки – идеальный боец для вселенной Даны Уайта.

Вот только есть одно громадное «но» — уровень оппозиции. За последние три года Кай дрался всего три раза, один из боёв проиграл. В последнем поединке 31 декабря 2023 года на турнире Rizin 45 Асакура финишировал возрастного выходца из Bellator Хуана Арчулету – согласитесь, не самый весомый повод для гордости.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Да и в целом уровень оппозиции в карьере Кая был весьма сомнительный. Асакура, например, имеет рекорд 1-1 с Манелом Капе – парнем, занимающим восьмую строчку в рейтинге UFC, и которого побеждал, например, Мухаммед Мокаев. Но боссам UFC не хотелось обращать на это внимание, в их сказочном мире японец должен был стать свежим глотком воздуха для дивизиона «мухачей».

И зря. Всё-таки в этой игре есть уровни, и нельзя прийти из Rizin и сразу стать чемпионом UFC – пропущены несколько важных этапов. Пантожа, к слову, примерно то же самое сказал и после боя, в котором он разобрал на части японского чемпиона. Более габаритный Асакура попытался эффектно действовать на первых секундах боя, выбросил несколько ударов коленом в прыжке, разрядился бэкфистом. Но затем Пантожа спустил его с небес на землю, во-первых, своей борьбой, во-вторых, своей скоростью. Александр с лёгкостью заходил в борьбу, забирал спину, в стойке перебивал Кая на руках. В начале второго раунда Пантожа рюкзаком повис на японце, затем повалил того на землю и задушил.

Меньше чем за полтора раунда Александр разделался с Асакурой, вскрыв сразу массу пробелов в технике японца. Есть ощущение, что поединок Кая против Пантожи был разовой акцией – после этого Асакура вернётся в Японию, будет дальше снимать блоги и драться с ветеранами. Всё-таки для того, чтобы конкурировать на чемпионском уровне в UFC, мало одержать две победы за три года в японском промоушене.

Асакура и Пантожа оказались бойцами с разных планет, это бросалось в глаза. План Даны Уайта не сработал, Александр в третий раз защитил чемпионский пояс, и, похоже, назревает его трилогия с Брэндоном Морено или с Брэндоном Ройвалом – настоящее проклятие дивизиона.