Волкову дадут титульник после поражения? Хочется верить, но шансов мало

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене» прошёл последний номерной турнир года – UFC 310. Особенное внимание привлекал к себе реванш с участием Сириля Гана и Александра Волкова. Французский боец забрал победу раздельным решением судей.

Логично, что ближе к титульному шансу теперь должен оказаться именно Ган. Россиянин во второй раз уступил Сирилю, пусть и спорным вердиктом рефери. Но, видимо, ситуация складывается не так однозначно. После поединка появилась информация, что Волков остаётся претендентом на титульный бой. А реакция Даны Уайта позволяет поверить в такие новости.

Сразу после завершения поединка у Волкова состоялся разговор с боссом UFC. Они поговорили довольно быстро, на лице Александра читалось серьёзное раздражение. А на пресс-конференции Драго рассказал, о чём именно он перекинулся фразами с Даной: «Всем спасибо за поддержку. Я просто уверен, что выиграл этот бой. Очень сильно я выложился в кемпе, выложился в бою. Уверен, что выиграл бой. Ещё раз спасибо всем, кто меня поддерживает. Не знаю, что с этим можно сделать. За кулисами ко мне подошли боссы UFC, самый главный босс… Все считают, что это было неправильное решение. Я пока что на эмоциях, но бой выиграл 100%. Куда смотрели судьи, кто вообще судил — этого я не знаю. Ещё раз спасибо вам!»

Позже Уайт и сам подтвердил эту информацию. Он сообщил, что также не до конца понял, почему рефери приняли такое решение: «Думаю, Волков выиграл. После боя я подошёл к Волкову, извинился перед ним. На мой взгляд, он выиграл. Потом ко мне подошёл глава Атлетической комиссии и сказал, что второй раунд был близким, они оба были потрясены и можно было отдать в любую сторону. Они объяснили своё решение. Неважно, что я думаю, всё решают судьи».

Сириль Ган и Александр Волков Фото: Jeff Bottari/Getty Images

А затем появилась новость с приставкой «супер». Менеджер Волкова Иван Банников сообщил ТАСС, что Александр получил статус обязательного претендента на титул, несмотря на поражение: «Всё руководство UFC согласно, что Александр победил. Судья, известная своими скандальными решениями в боксе, оставила свой след и в этой истории. Но мы благодарны руководству UFC, они сообщили нам, что, несмотря на это судейское ограбление Александра, Волков остаётся претендентом на титул, а не Ган».

С одной стороны, звучит действительно здорово. Россиянину не дадут титульник с Джонсом – это нужно понимать. Первый в очереди – Аспиналл, через голову которого Александр точно не прыгнет. Гипотетически такое можно было бы представить в случае победы. Но после поражения, пусть и спорного, у Тома могут возникнуть очень большие вопросы. А он – один из самых ярких бойцов дивизиона и всей лиги. Отказываться от лояльности англичанина и британской публики организация совершенно точно не станет.

Том Аспиналл Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Более реальный вариант – столкновение с самим Аспиналлом. Джонс только-только подрался со Стипе Миочичем. В 37 лет сложно ждать от Костяного запредельной активности. Скорее всего, возвращение Боунса в октагон состоится не раньше конца 2025 года. Так долго Тому ждать не стоит. Возможно, ему придётся защитить временный чемпионский пояс. И с точки зрения зрелищности и интриги это один из лучших вариантов. Но со спортивной…

С другой стороны, ситуация сложная. Во-первых, судьи действительно отдали победу Гану. И так бывает. Сириль – следующий претендент после Аспиналла «на бумаге». И этого уже не отнять. Вопрос в том, как долго будет восстанавливаться травмированный француз. Во-вторых, не совсем понятно, как именно отнесётся к возможному подарку в виде титульного шанса Волков. Совсем недавно он упрекал Джонса в том, что Джон «влез без очереди» в гонку за поясом. А теперь фактически может проделать похожий трюк.

Конечно, первые новости из стана Волкова добавили оптимизма. Но нужно чётко понимать условия. Если Александр и получит титульный шанс, то только в бою за временный пояс. Да и поединок с Аспиналлом пока выглядит довольно призрачным. А вот реванш с Сергеем Павловичем – вполне реальным. И если Драго вновь победит соотечественника, то сможет громко заявить о справедливости титульного шанса. Но многое будет зависеть от организации и Уайта. На UFC 310 бой за пояс получил дебютант. Кто знает, чем ещё могут удивить боссы.