Рахмонов тоже человек. Что мы узнали о казахстанце после UFC 310

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе прошёл большой номерной турнир UFC 310, в рамках которого выступили несколько бойцов с постсоветского пространства. В том числе непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов, который изначально должен возглавлять ивент в титульном бою с Белалом Мухаммадом.

За несколько недель до турнира чемпион снялся, а Рахмонов получил нового соперника в лице ирландца Иана Гарри. Он тоже не проигрывал в профессиональной карьере, набил более продолжительную победную серию в UFC, чем Рахмонов, но занимал лишь седьмую строчку в рейтинге полусреднего веса. Шавката сразу обозначили очень серьёзным фаворитом все: и болельщики, и эксперты, и букмекеры. На это в том числе повлиял и тот факт, что пару лет назад Рахмонов спарринговал с Гарри и дважды его задушил.

Иан Гарри — Шавкат Рахмонов Фото: Steve Marcus/Getty Images

И, разумеется, на руку Шавкату играла репутация так называемого «бугимена» дивизиона — 18 боёв в карьере, 18 побед, 18 финишей. На этом фоне Иан Гарри потерялся в медиаполе, его не воспринимали как серьёзную угрозу и считали, что Рахмонов не оставит ирландцу ни единого шанса. Практика показала, что либо Гарри рано списали, либо Рахмонова чересчур сильно возвысили.

Номад забрал первые два раунда, но с нюансами: борьба оказалась совсем не ультимативной. Долговязый Гарри успешно защищался от всех попыток провести тейкдаун, а Рахмонову не оставалось ничего, кроме клинчей. Да, уметь контролировать соперника тоже надо, но от Шавката явно ждали гораздо большего. К тому же на дистанции Иан справлялся неплохо и методично разбивал ноги сопернику. В чистой ударке преимущество тоже оставалось за ирландцем. У Рахмонова были увесистые попадания, потому что он заряжался на тяжёлые одиночные панчи. Гарри работал в другом стиле, забрасывал кики в голову, пробивал опасные облик-кики в переднюю ногу и перестреливал Рахмонова.

Ещё один важный момент — Шавкат показал, что вполне уязвим и на земле. Гарри — базовый ударник, но, поймав казахстанца на ошибке, он проворно залез ему за спину и едва не задушил Рахмонова. Сумасшедший апсет был очень близко и не случился только потому, что в пятом раунде у Иана уже не было сил довести приём до конца — руки закислились, захват ослаб, и Шавкат выбрался.

Да, Рахмонов забрал три раунда из пяти и заслуженно выиграл. Но при этом впервые дошёл до решения и в целом провёл далеко не самый убедительный поединок. Да, отчасти Гарри оказался лучше ожидаемого, но и Шавкат обнажил некоторые слабости. Мы увидели, что он может задышать в поздних раундах и это ведёт к грубым ошибкам. Оказалось, что Номаду вполне можно отбить ноги и переиграть его в ударке. До этого Джефф Нил демонстрировал, что проблемы казахстанцу может доставить и бокс. Вполне вероятно, что Гарри с полным лагерем может ещё сильнее усложнить жизнь Шавкату.

Шавкат Рахмонов — Иан Гарри Фото: Steve Marcus/Getty Images

Все увидели, что Рахмонов не какой-то несокрушимый монстр, а такой же человек, как и все. Теперь у многих должна спасть пелена с глаз, и недостатки Шавката станут более очевидными. Оказалось, что казахстанца тяжело назвать реально элитным ударником — есть сильный удар, но их очень легко читал Гарри. А о внезапных проблемах с борьбой уже проговаривалось выше. Возможно, Рахмонов недооценил оппонента, возможно, начал застаиваться в развитии, уверовав в то, что он и без того «самый опасный парень в дивизионе».

Будет ли теперь Шавкат таким явным фаворитом в бою с Белалом Мухаммадом? Чемпион дышит лучше, способен защититься от борьбы и, в свою очередь, может навязать свою игру. И даже если Рахмонов возьмёт этот барьер, то его будет ждать бой с Исламом Махачевым. Россиянин подбросит ещё больше проблем Шавкату, и не факт, что он сможет с ними справиться.

Впереди у Рахмонова заслуженный титульный бой. Теперь у него 19 боёв, 19 побед и всё те же 18 финишей. Но, очевидно, акции Шавката пошатнулись. Оказывается, его вполне можно побеждать и в полусреднем весе точно найдутся люди, которые способны это сделать. Рахмонову предстоит поработать над собой.