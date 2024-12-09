Реванш Токов — Шлеменко и возвращение Ковингтона. Главные поединки предстоящей недели

Начинается новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные противостояния и яркие турниры. В Екатеринбурге состоится заключительный турнир уходящего года от лиги RCC, который возглавит ожидаемый реванш Александра Шлеменко и Анатолия Токова. В UFC проведёт бой один из самых болтливых парней лиги Колби Ковингтон, а в PFL пройдёт европейский турнир, в том числе с участием выходцев из России. Ну и, конечно, никуда без профессионального бокса.

13 декабря. Виталий Минаков – Кевин Джонсон

Свой очередной турнир проведёт «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков дебютирует в профессиональном боксе и выйдет на поединок против Кевина Джонсона. Кевин Владимирович, конечно, старше Минакова, но при этом имеет гораздо больше опыта именно в боксе. У него за плечами поединки с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Даниэлем Дюбуа, Филипом Хрговичем – легко Минакову точно не будет.

13 декабря. Алексей Папин – Грег Харди

Чемпион WBA Asia в первом тяжёлом весе Алексей Папин впервые поднимается в «королевский» дивизион. В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» он проведёт поединок со 140-килограммовым Грегом Харди – экс-бойцом UFC, который после увольнения из лучшей лиги мира переквалифицировался в боксёра, пусть и не особо успешного.

Грег Харди Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Тем не менее у Харди будет значительное преимущество в весе: интересно посмотреть, как Папин справится со столь большим соперником.

14 декабря. Александр Шлеменко – Анатолий Токов

Лиге RCC удалось усадить за стол переговоров Александра Шлеменко и Анатолия Токова и договориться о долгожданном реванше. Российские бойцы в первый раз разделили клетку в Bellator — в октябре 2018 года Токов забрал победу судейским решением. Тот бой стал для Шторма последним в заокеанской карьере, а Анатолий в итоге добрался до титульного боя в Bellator, но проиграл. Теперь, спустя шесть лет, Токов и Шлеменко проведут реванш на Урале. Оба активно разогревают поединок трэш-током — в клетке будет ещё интереснее.

14 декабря. Иван Штырков – Ясубей Эномото

На турнире RCC 21 состоится ещё один бой-реванш — между любимцем екатеринбургской публики Иваном Штырковым и швейцарским самураем Ясубеем Эномото. Бойцы уже встречались между собой в декабре 2019 года на турнире RCC 7. Тогда Уральский Халк решился на серьёзный эксперимент и впервые в карьере влез в лимит среднего веса, согнав 20 кг. Такие фокусы, естественно, сказались на функциональном состоянии Ивана, за первый раунд боя с Эномото Штырков вымотался, а во втором Ясубей финишировал россиянина удушающим приёмом.

Иван Штырков Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В реванше не будет никакого партера, так как бой пройдёт по правилам кикбоксинга, да ещё и в категории до 100 кг, так что шансов у Уральского Халка значительно больше.

14 декабря. Абдул Абдурагимов – Лауреано Старополи

В Лионе состоится последний турнир лиги PFL в уходящем году – PFL Europe Finals. Возглавит его поединок уроженца Дагестана бывшего чемпиона лиги Ares FC Абдула Абдурагимова. Ему предстоит разделить клетку с аргентинцем Лауреано Старополи. Для Абдула, который сейчас идёт на серии из восьми побед, это будет третий поединок в лиге. Победа позволит Абдурагимову закрепиться в статусе одного из фаворитов Гран-при полусредневесов на следующий сезон.

В ночь с 14 на 15 декабря. Колби Ковингтон – Хоакин Бакли

На последнем турнире UFC в 2024 году точно будет на кого посмотреть. Например, в клетку возвращается трёхкратный претендент на чемпионский пояс в полусреднем дивизионе Колби Ковингтон, последние результаты которого не впечатляют. В соперниках будет Хоакин Бакли – тот самый парень, который оформил лучший нокаут 2020 года в бою с Импой Касанганаем… После череды неудач в среднем весе Хоакин решил вернуться в полусредний, где дела у него пошли значительно лучше. На счету Бакли пять побед подряд, успех в бою с Ковингтоном откроет ему дорогу к титулу.

15 декабря. Фаридун Одилов – Адлан Ибрагимов

В Москве состоится масштабный турнир АСА 182, в главном событии которого пройдёт финал Гран-при в полутяжёлом весе. Фаридун Одилов разделит клетку с Адланом Ибрагимовым. На кону, помимо победы в Гран-при, будет стоять ещё и вакантный чемпионский пояс. Одилов считается фаворитом предстоящего поединка, своё последнее поражение Фаридун потерпел не от кого-нибудь, а от Шавката Рахмонова. С тех пор он значительно прибавил в весе и сейчас идёт на серии из девяти побед. У Адлана Ибрагимова не такой солидный рекорд, как у соперника, – всего 8-2, но две победы в Гран-при подарили ему шанс стать чемпионом, и этим шансом Ибрагимов будет стараться воспользоваться.

15 декабря. Диллиан Уайт – Эбенезер Тетте

В Гибралтаре состоится вечер профессионального бокса, в котором в ринг вернётся бывший претендент на титул чемпиона мира в королевском дивизионе Диллиан Уайт. После поражения от Тайсона Фьюри в 2022 году Уайт провёл всего два боя, а получить громкие поединки ему мешают проваленный допинг-тест и лишение лицензии. 15 декабря Уайт встретится с Эбенезером Тетте, у которого, например, есть в резюме бой с Даниэлем Дюбуа — в том поединке Тетте потерпел первое и единственное поражение. У Уайта и Тетте 40 нокаутов на двоих – это точно заслуживает особого внимания.