RCC 21: долгожданный реванш Токова и Шлеменко. Отомстит ли Шторм обидчику? LIVE

14 декабря в Екатеринбурге состоится грандиозный номерной турнир – RCC 21. Он соберёт в карде большое количество топовых бойцов из России. Но основное внимание приковывает главное событие вечера, в рамках которого в клетку выйдет Александр Шлеменко. Он проведёт долгожданный реванш с Анатолием Токовым.
Первый бой этих соперников состоялся 13 октября 2018 года на турнире Bellator 208. Парни рубились три раунда, добрались до судейского решения. Единогласный вердикт рефери был на стороне Токова. Теперь Шлеменко попытается приложить все силы, чтобы взять реванш у принципиального соперника.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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😎 Шлеменко готов и к другому реваншу
Александр Шлеменко до сих пор хочет устроить и другой реванш — с Магомедом Исмаиловым.
«Я до сих пор заинтересован в реванше, ведь наш первый бой стал самым серьёзным бойцовским событием страны в 2022 году. Да и вообще, турнир RCC 13 был самым мощным и самым запоминающимся. Говорю как есть. Может быть, кто-то возразит, тогда я принесу свои извинения. А главное в этом – если первый бой получился таким, то реванш будет ещё громче», — приводит слова Шлеменко издание MMA.Metaratings.ru.
Где смотреть турнир RCC 21 с главным боем Анатолий Токов – Александр Шлеменко
Турнир RCC 21 с главным боем Анатолий Токов – Александр Шлеменко можно посмотреть на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🙃 Ещё недавно Токов был готов идти в UFC
В марте этого года Анатолий Токов говорил о желании попробоваться в UFC. Но всё получилось иначе.
«Bellator пока молчит, вроде как хотели дать бой в ближайшее время, но не на 100%. Возможно, после этого они предложат новый контракт, и если он будет хороший, то я останусь в PFL. Если предложение будет не очень, то в UFC попробуем. Супербоёв в России, если подпишу контракт с UFC, конечно, не будет», — говорил Токов.
Дата и время турнира RCC 21 с боем Штырков – Эномото
Турнир состоится 14 декабря в Екатеринбурге на арене «Уралец». Старт бойцовского вечера – в 15:00 по московскому времени.
💬 Прогноз Нурмагомедова
Боец UFC Саид Нурмагомедов дал прогноз на бой Александра Шлеменко и Анатолия Токова, который состоится 14 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 21.
«Очень будет интересный бой, зрелищный, я думаю. Пусть победит сильнейший. Я думаю, что Шлеменко захочет больше работать со стойки, Токов будет валить его в партер и добивать. Я бы дал 50 на 50», — сказал Нурмагомедов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Полный кард турнира RCC 21 с главным боем Токов – Шлеменко
- Абдулмалик Мугидинов – Нуртилек Жалынбеков.
- Максим Фукс – Ахмед Саралиев;
- Александр Трескин – Александр Осетров;
- Афанди Асипов – Адриано Родригес;
- Игорь Шардаков – Илья Фомин;
- Никита Кондратов – Павел Мустафин;
- Александр Васильев – Сергей Денисов;
- Борис Медведев – Александр Бутенко;
- Темирхан Темирханов – Жуниор Луис;
- Владимир Токов – Милсон Кастро;
- Тимур Нагибин – Жайро Пачеко;
- Иван Штырков – Ясубей Эномото;
- Анатолий Токов – Александр Шлеменко;