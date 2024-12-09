«Не буду ничего менять». Фьюри наступает на те же грабли перед реваншем с Усиком?

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет реванш между топовыми супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Первый поединок прошёл в мае этого года и запомнился интригой и качелями, нокдауном от Усика и раздельным судейским решением, которое зафиксировало первое поражение Фьюри в профессиональной карьере. О реванше заговорили практически сразу, оставалось утрясти несколько деталей — уточнить, будет ли на этот раз стоять на кону абсолютное чемпионство в дивизионе, и определить дату второго боя.

Главный вопрос в преддверии второй встречи Усика и Фьюри, что изменит Тайсон в подготовке перед поединком? По мнению многих, британцу тогда не хватило более серьёзного подхода и лучшей физической подготовки. В первых раундах Цыганский король действительно тратил время на кривляния, а в концовке подсел и не смог снова включиться, чтобы переломить ход поединка.

За несколько недель до реванша инсайдер Гарет Дэвис сообщил, что Фьюри слегка пересмотрел подход к подготовке и набрал вес, что может кардинально сказаться на рисунке боя. По-настоящему тяжёлого Тайсона не видели давно, и потенциально это может помочь британцу больше давить, нависать над Усиком, подключать «грязный» бокс и навязывать клинч. В теории такой подход даст возможность Фьюри забрать бой — пускай не зрелищно, зато надёжно.

Сильные стороны боксёров Фото: «Чемпионат»

Но сам Тайсон уверен, что ничего менять ему не нужно: «План на реванш будет таким же, как на первый бой. Мне не нужно делать ничего больше, потому что всё было близко. И если бы я не проиграл девятый раунд со счётом 8-10, тогда, наверное, выиграл бы поединок, разве нет? Так что, быть может, если буду немного более собран и сделаю то же самое… Я не буду ничего менять, потому что это не было одностороннее избиение. Это был близкий поединок, который мог уйти в любую сторону. И я не жалуюсь».

Фьюри прав, говоря о близком бое, однако отказ что-либо менять — плохое и странное решение. Очевидно, Тайсон в чём-то недооценил Усика и переоценил собственную мощь. Британец попытался перебоксировать Александра, но тот оказался быстрее. Значит, нужно добавлять в свою игру другие элементы, чтобы победить, Фьюри же придерживается подхода «я был хорош, просто не повезло».

Причём он и ранее придерживался риторики, что Усик был простым соперником: «На самом деле, бой с Усиком оказался намного проще, чем я ожидал. Намного проще. Многие говорили: «Его будет трудно ударить». Но у меня получались комбинации из трёх-четырёх ударов. Я смеялся над ним. Моя проблема в том бою заключалась в следующем – мне, должно быть, было слишком весело. Казалось, что всё получается слишком легко. Как будто я был с каким-то боксёром-любителем. Я бездельничал. В результате заплатил большую цену в девятом раунде».

Если Фьюри считает, что Усик забрал бой только за счёт нокдауна, то серьёзно заблуждается и рискует во второй раз наступить на те же грабли. Напротив него будет человек, которой проповедует суперпрофессиональный подход, и даже сейчас Усик утверждает, что второй бой будет для него ещё сложнее: «Из-за того что Тайсон знает, что я делаю, а я знаю, что делает Тайсон — это будет другой бой. Я думаю, он лучший боец, с которым мне доводилось встречаться. Слушайте, я очень уважаю всех моих соперников, потому что это бокс — сложный и очень опасный спорт. Этот человек очень известен. Он большой человек, а я маленький. Но у нас будет второй бой. Бокс — это не игра. Бокс — это тяжёлый спорт. Когда возвращаюсь домой после боя, всё моё тело говорит мне: «Александр, пожалуйста, больше этого не делай».

У Александра, судя по всему, нет проблем с подготовкой. Его задача — сохранить скорость и найти способ противодействовать мощи Фьюри. С обеими задачами он справился и в первый раз, к тому же с каждым боем Усик добавляет массы. Судя же по тому, что мы видим в ринге, он делает это с умом — Усик не просто прилепил к себе лишние килограммы, а нашёл баланс. Именно поэтому ему справедливо отдают больше шансов в реванше.

Однако в самом бою всё могут решить любые мелочи и даже секундная потеря концентрации. Будет близкий и упорный бой, и правильная подготовка может стать залогом успеха и для Фьюри, и для Усика.

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