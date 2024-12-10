«Модель надрала тебе зад». Дакота Дитчева — новая суперзвезда женских ММА

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В конце ноября в Эр-Рияде состоялся заключительный турнир регулярного сезона PFL, в рамках которого прошло шесть финальных поединков. Основное внимание к себе привлекли бойцы, представляющие Россию, и примкнувший к ним Довлетджан Ягшимурадов, однако там был и женский поединок, заслуживавший внимания.

Год назад в подразделении PFL Europe начала зажигаться звезда англичанки с болгарскими корнями Дакоты Дитчевой. У девушки спортивные корни — её мать Лиза Ховарт была многократной чемпионкой мира по кикбоксингу. Разумеется, и Дакота с детства была приобщена к спорту и в особенности к ударным дисциплинам: кикбоксингу и тайскому боксу. Позже к этому добавились тренировки по бразильскому джиу-джитсу, но база у Дитчевой всё же ударная. При этом поначалу девушка не была расположена к единоборствам и больше любила танцы с гимнастикой. Потом уже мать Дакоты пыталась отговорить её от карьеры бойца, но тщетно — к тому времени будущая чемпионка PFL уже не собиралась останавливаться.

Как и почти любая девушка, Дитчева пришла в смешанные единоборства благодаря Ронде Роузи: «Я занималась тайским боксом, однако всегда следила за Рондой. Она была бойцом, на которого я хотела быть похожей. Я хотела попробовать ММА и заняться джиу-джитсу».

В 2021 году Дитчева дебютировала в ММА и сразу мощно о себе заявила — нокаутировала Дженни Лайн в первом раунде после несколько убойных ударов коленями и локтями. До конца года британка успела оформить ещё два финиша, забив в первых раундах Керри Исом и Патрисию Боржес. Все эти победы были добыты в местных промоушенах, а потом Дитчева двинулась покорять мир — бой в Канаде и затем поединок в Абу-Даби под эгидой UAE Warriors. К слову, там состоялся единственный бой, который Дакота довела до решения. Паула Кристина продержалась 15 минут с Дитчевой, но проиграла. Впрочем, тут стоит отметить, что довольно габаритная и рослая Дакота тогда впервые билась в наилегчайшем весе, и это могло сказаться.

Дакота Дитчева Фото: Из личного архива Дакоты Дитчевой

В 2022 году Дитчева подписалась в PFL. Правда, не успела подключиться к регулярному сезону, однако в первых же боях показала свой потенциал. А в 2023-м Дакота уже вступила в борьбу за $ 100 тыс., которые положены победителю сезона в PFL Europe. Юная спортсменка начала с первого сабмишена в карьере — пострадала Малин Херманссон, а затем нокаутировала Корнелию Холм и Валентину Скатицци, выиграв сезон. Причём две последние победы были добыты ударами по корпусу.

Это одна из главных фишек Дитчевой — у неё очень плотные колени в клинче и она здорово работает комбинациями по корпусу. У девушек такая заряженность на финиш прослеживается редко, так что на Дакоту обратили внимание. В PFL сразу начали активно её пиарить, понимая, что у британки есть потенциал суперзвезды. Оставалось подтвердить свой класс на более серьёзном уровне — в основном сезоне PFL.

Дакота Дитчева Фото: Из личного архива Дакоты Дитчевой

Дитчева сначала разнесла Лизу Молдин, затем Челси Хэкетт. Оба раза это были нокауты в первом раунде после ударов по корпусу. В полуфинале Дакоте досталась в соперницы Дженна Бишоп, которая по идее должна была протестировать умение Дитчевой защищаться от борьбы. Конкуренции не вышло, Дакота просто переехала соперницу и снова сделала это в первом раунде за счёт ударов в корпус.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

В финале Дакота встретилась с бывшей претенденткой на пояс UFC Тайлой Сантос. На бумаге это был самый серьёзный тест в карьере Дитчевой, но по факту англичанка перемолола именитую соперницу так, что та просто сдалась по ходу боя. Более того, Дакота показала отличную защиту от борьбы и даже сама переводила Сантос. Во втором же раунде Дитчева просто добила Тайлу… ударами в корпус. Шесть нокаутов подряд ударами в корпус. Такого и в мужских ММА не увидишь, а в женских и подавно. А Тайлу Сантос к тому же никто ранее не побеждал досрочно.

После нокаута Дитчева подарила всем ещё и яркое празднование. Секундант бросил в клетку помаду и Дакота сделала вид, что красится. Как выяснилось позже, это был ответ Тайле Сантос: «Она говорила, что я Барби, что мне следовало идти в модели. Что же, модель только что надрала тебе зад, так что заткнись».

Дакота Дитчева Фото: Из личного архива Дакоты Дитчевой

В целом Дакота нередко прибегает к трэш-току и считает, что соперницы тоже должны участвовать в раскрутке боя: «Думаю, ко мне много зависти со стороны других бойцов. Я понимаю. Но это бизнес. Мы должны продавать бои, чтобы получать деньги. Если вы хотите получать деньги, сделайте что-нибудь. Сделайте бои захватывающими, зайдите в социальные сети и сделайте хоть что-нибудь».

После завоевания пояса и $ 1 млн Дитчева сделала ещё один большой шаг, чтобы превратиться в суперзвезду женских ММА. Потенциал у неё огромный, к тому же Дакоте всего 26 лет. Впереди годы карьеры, и тут главное — правильно её развивать. Судя по всему, Дитчева думает о больших высотах, она уже упоминала, что нацеливается на UFC: «Я не знаю, почему кто-то расстраивается из-за моих слов, мне хочется извлечь максимум в этом спорте. Моя конечная цель – стать бойцом UFC. Двигаюсь в этом направлении».

Дакота Дитчева Фото: Из личного архива Дакоты Дитчевой

Контракты победителей Гран-при сезона PFL автоматически продлеваются на год, так что в 2025-м Дитчева точно будет биться в этом промоушене и никуда не уйдёт. Пока у неё два варианта — участие в новом сезоне либо просто супербои на крупных турнирах, если в PFL, конечно, способны организовать правильные поединки для Дакоты. Организация должна держаться за Дитчеву, а она в будущем способна стать новым лицом женских ММА после Роузи, Аманды Нуньес, Крис Сайборг и Валентины Шевченко.

Хочется увидеть Дитчеву на самом высоком уровне, но пока Дакота убеждает, что за ней надо следить. И вам точно понравится её стиль в клетке.

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