«Тебе это будет дорого стоить». Двалишвили хорош, но закапывает свою карьеру

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене» прошёл заключительный номерной турнир этого года UFC 310. Он запомнился не только самими поединками, но и инцидентами за пределами клетки. Все до сих пор обсуждают решение судей в бою Александра Волкова и Сириля Гана. Однако нашёлся человек, который смог затмить даже этот момент. Речь о Мерабе Двалишвили. Грузинский чемпион организации находился на трибунах, где в очередной раз повздорил с фанатом. У боссов лиги постепенно заканчивается терпение. В последнее время Двалишвили слишком часто приносит неприятности.

Мераб едва не устроил драку после поединка Шавката Рахмонова и Иана Гарри. Двалишвили направлялся в подтрибунное помещение, но отреагировал на провокацию со стороны одного из зрителей. Сопровождавший грузина Деннис Бузукья даже успел потолкаться с фанатом. А сам Мераб был буквально взбешён. Чемпион бросился к болельщику, но угодил в крепкие «объятия» охранника. Тому пришлось буквально волоком тащить Двалишвили в раздевалки. Благо конфликт получилось довольно быстро погасить. Вот только инцидент всё равно не остался незамеченным.

Одним из первых на эту ситуацию отреагировал Дана Уайт. И всем своим видом дал понять, что порядочно устал от такого поведения своих бойцов. Мераб не первый, кто таким образом разбирается с болельщиками. Совсем недавно в похожий конфликт попадал Арман Царукян. Но на Двалишвили терпение босса промоушена может лопнуть: «Он — мой маленький Стрикленд. Только не болтает. Что можно сделать? Купите ему трансляцию. Даже не знаю… Нельзя постоянно драться с фанатами. Ты можешь это сделать, но тебе это будет дорого стоить. Мне приходится это постоянно повторять. Слушайте, я постоянно это говорю: мы в чёртовом бойцовском бизнесе. Такое случается, и нам приходится мириться с этим».

Мераб Двалишвили Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Сам Мераб попробовал оправдаться перед организацией. И даже сообщил, что против него зреет заговор. А подставить его пытаются из команды будущего соперника – Умара Нурмагомедова. Позже стало известно, что фанатом оказался казахстанский бизнесмен и президент Федерации борьбы Атырауской области Арман Тугаев. Двалишвили раскопал фотографию, на которой функционер находится в компании… с Умаром Нурмагомедовым и Исламом Махачевым. Причём сделано фото было уже после турнира UFC 310: «Этот казах — старый друг Нурмагомедова, есть даже старые фото, где они проводят время вместе. Поэтому это были просто грязные уловки и провокация со стороны дагестанца».

Умар Нурмагомедов, Дана Уайт и Мераб Двалишвили Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Возможно, такая провокация действительно имела место быть. Но, кажется, Мераб отвлекается на сторонние вещи, забывая про самое важное – свою карьеру. Это ведь уже третий случай, когда Двалишвили вздорит с фанатами. И каждый раз грузинский боец говорит, что подобное не повторится. Но никак не может сладить со своими эмоциями, реагирует даже не на будущих соперников, а на обычных зрителей на арене. Некоторые даже стали откровенно насмехаться над сдержанностью Мераба, а вернее, над её отсутствием. Например, таким шансом воспользовался бывший соперник Двалишвили.

Шон О’Мэлли экс-чемпион UFC в легчайшем весе «Мераб дерётся кулаками только с фанатами на трибунах».

Мерабу стоит вспомнить, что он – чемпион. А значит, находится в зоне повышенного внимания. Фанаты являются главным активом UFC. И портить с ними отношения Уайту совершенно точно не хочется. Двалишвили стоит бояться не критики, даже не больших штрафов. Дана может «отвернуться» от одного из любимчиков. И тогда об удобных соперниках, а в дальнейшем и о статусных боях придётся забыть.

Видимо, предстоящий поединок с братом Хабиба станет для грузина «часом X». Если он не сможет удержать пояс, то следующий шанс побороться за титул рискует получить очень не скоро.