Пакьяо и Макгрегор могут провести бой в Москве. Это реально?

Профессиональный бокс захватывают громкие бои с участием легендарных ветеранов. Но появилась новость, которая может в очередной раз перевернуть индустрию. Давно ходят разговоры, что в ринг собрался вернуться экс-чемпион мира в восьми весовых категориях 45-летний филиппинец Мэнни Пакьяо. А совсем недавно он посетил в качестве почётного гостя Международный боксёрский форум IBA в Дубае и провёл личную встречу с Умаром Кремлёвым. Видимо, обсуждение получилось продуктивным, поскольку в СМИ появился громкий анонс. Соперником Мэнни может стать скандальный ирландец – Конор Макгрегор.

По информации Mash, такой поединок может стать украшением одного из турниров «Ночь чемпионов IBA». Как сообщает источник, ведутся переговоры с обеими сторонами по поводу организации этого боя. Видимо, камнем преткновения являются гонорары бойцов. Нужно понимать, что они совершенно точно не станут выступать в России без серьёзного финансового стимула. Правда, есть ощущение, что со стороны Пакьяо всё практически улажено. Совсем недавно об этом сообщил сам Кремлёв.

Умар Кремлёв глава Международной ассоциации бокса (IBA) «Скоро будем в России организовывать бой. Мы так договорились. В Филиппинах совместно с ним будем проводить «Ночь чемпионов IBA». Также мы обсудили его приезд в Россию. И в качестве гостя, и бой ему организуем. С Флойдом Мейвезером? Думаю, Флойд уже не осилит».



Конечно, анонс прозвучал действительно огненно. Но нужно понимать, насколько проведение такого поединка вообще реально. Со стороны Мэнни вряд ли могут быть какие-то ограничения. Пакьяо находится в прекрасных отношениях с Кремлёвым. Кроме того, он прекрасно понимает, какой интерес к профессиональному боксу в России. Огромная страна подарит возможность провести выставочный поединок на огромной арене. Ради такого совершенно точно будет задействован стадион уровня «Лужников». И можно практически не сомневаться – заполнится он до отказа.

Есть ли ограничения со стороны Макгрегора? Пожалуй, да. Конечно, сам Ноториус признавался в любви к России. И даже намекал, что готов подраться с Хабибом прямо на родине Нурмагомедова: «Почему Уайт против моего боя с Хабибом в Москве? Дело в платных трансляциях? Сколько ещё денег ему нужно? Я люблю Россию. Мне нравится народ России. Недавно я был в Москве. Что это за люди. Они испытывают настоящую страсть к смешанным единоборствам. Они поддерживают меня, у них замечательный дух. И что же это за место. Там получится сценарий из фильма «Рокки». Очень хочу подраться в России. Дана любит Лас-Вегас. Но посмотрим, что произойдёт. Я бы хотел подраться и показать людям шоу. Люди в Москве кричали моё имя на улицах. Мне бы хотелось выступить там».

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Главный вопрос заключается в другом. Сложно даже представить, какой гонорар Ноториус запросит за такой приезд. Можно практически не сомневаться, выглядеть он будет заоблачно. Конечно, речь не идёт о деньгах, которые получили за свой поединок Тайсон Фьюри и Александр Усик. Но и за «бесплатно» выступать Конор не станет. Кроме того, в России также довольно сильно поменялось отношение к ирландцу. Конечно, он является легендой единоборств и топовым спортсменом. Но после поединка с Хабибом для россиян он стал довольно одиозным персонажем. В Москве ирландец рискует столкнуться с хейтом и гневом публики.

Если эти моменты получится решить, Россию ждёт грандиозное событие. Конечно, очень жаль, если поединок будет носить лишь выставочный характер. Он превратится в представление, сценарий которого расписан буквально по ролям. Но всё равно в ринг выйдут спортсмены невероятного уровня. Пока же всё это выглядит очень призрачно. И всё-таки хочется верить, что IBA сможет подарить Москве такой праздник летом 2025 года.