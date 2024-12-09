Пакьяо и Макгрегор могут провести бой в Москве. Это реально?

Профессиональный бокс захватывают громкие бои с участием легендарных ветеранов. Но появилась новость, которая может в очередной раз перевернуть индустрию. Давно ходят разговоры, что в ринг собрался вернуться экс-чемпион мира в восьми весовых категориях 45-летний филиппинец Мэнни Пакьяо. А совсем недавно он посетил в качестве почётного гостя Международный боксёрский форум IBA в Дубае и провёл личную встречу с Умаром Кремлёвым. Видимо, обсуждение получилось продуктивным, поскольку в СМИ появился громкий анонс. Соперником Мэнни может стать скандальный ирландец – Конор Макгрегор.
По информации Mash, такой поединок может стать украшением одного из турниров «Ночь чемпионов IBA». Как сообщает источник, ведутся переговоры с обеими сторонами по поводу организации этого боя. Видимо, камнем преткновения являются гонорары бойцов. Нужно понимать, что они совершенно точно не станут выступать в России без серьёзного финансового стимула. Правда, есть ощущение, что со стороны Пакьяо всё практически улажено. Совсем недавно об этом сообщил сам Кремлёв.
«Скоро будем в России организовывать бой. Мы так договорились. В Филиппинах совместно с ним будем проводить «Ночь чемпионов IBA». Также мы обсудили его приезд в Россию. И в качестве гостя, и бой ему организуем. С Флойдом Мейвезером? Думаю, Флойд уже не осилит».
Конечно, анонс прозвучал действительно огненно. Но нужно понимать, насколько проведение такого поединка вообще реально. Со стороны Мэнни вряд ли могут быть какие-то ограничения. Пакьяо находится в прекрасных отношениях с Кремлёвым. Кроме того, он прекрасно понимает, какой интерес к профессиональному боксу в России. Огромная страна подарит возможность провести выставочный поединок на огромной арене. Ради такого совершенно точно будет задействован стадион уровня «Лужников». И можно практически не сомневаться – заполнится он до отказа.
Есть ли ограничения со стороны Макгрегора? Пожалуй, да. Конечно, сам Ноториус признавался в любви к России. И даже намекал, что готов подраться с Хабибом прямо на родине Нурмагомедова: «Почему Уайт против моего боя с Хабибом в Москве? Дело в платных трансляциях? Сколько ещё денег ему нужно? Я люблю Россию. Мне нравится народ России. Недавно я был в Москве. Что это за люди. Они испытывают настоящую страсть к смешанным единоборствам. Они поддерживают меня, у них замечательный дух. И что же это за место. Там получится сценарий из фильма «Рокки». Очень хочу подраться в России. Дана любит Лас-Вегас. Но посмотрим, что произойдёт. Я бы хотел подраться и показать людям шоу. Люди в Москве кричали моё имя на улицах. Мне бы хотелось выступить там».
Конор Макгрегор
Фото: Getty Images
Главный вопрос заключается в другом. Сложно даже представить, какой гонорар Ноториус запросит за такой приезд. Можно практически не сомневаться, выглядеть он будет заоблачно. Конечно, речь не идёт о деньгах, которые получили за свой поединок Тайсон Фьюри и Александр Усик. Но и за «бесплатно» выступать Конор не станет. Кроме того, в России также довольно сильно поменялось отношение к ирландцу. Конечно, он является легендой единоборств и топовым спортсменом. Но после поединка с Хабибом для россиян он стал довольно одиозным персонажем. В Москве ирландец рискует столкнуться с хейтом и гневом публики.
Если эти моменты получится решить, Россию ждёт грандиозное событие. Конечно, очень жаль, если поединок будет носить лишь выставочный характер. Он превратится в представление, сценарий которого расписан буквально по ролям. Но всё равно в ринг выйдут спортсмены невероятного уровня. Пока же всё это выглядит очень призрачно. И всё-таки хочется верить, что IBA сможет подарить Москве такой праздник летом 2025 года.