Усик действительно получит $ 114 млн за реванш? Изучаем гонорары великого боя

21 декабря в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира реванш проведут два лучших тяжеловеса на сегодняшний день — Александр Усик и Тайсон Фьюри.

В мае этого года Турки Аль аш-Шейху удалось то, что не удавалось ещё никому в современной истории бокса. Он организовал первый поединок за титул абсолютного чемпиона мира в «королевском» дивизионе в эпоху четырёх поясов. После того как Усик дважды побил Энтони Джошуа, всем стало понятно, что лучший бой, который только можно организовать, — это бой Александра с Тайсоном Фьюри. Британец в своей манере стал раскручивать поединок, всячески задевая Усика в интернете, однако за словами не следовало никаких дел. Главной проблемой было то, что команды боксёров никак не могли найти точки соприкосновения в плане финансовой составляющей. Фьюри как главная на тот момент звезда дивизиона требовал, чтобы гонорары за поединок распределились в пропорциях 70 на 30 — конечно, в пользу Тайсона.

Вот только Александра такой расклад не устраивал. Украинец завоевал три титула и считал, что заслуживает серьёзного гонорара за поединок. Поэтому очень долго Усик и Фьюри не могли прийти к общему знаменателю. Но саудовским шейхам удалось удовлетворить запросы обеих команд. Хотел Фьюри получить 70% от общего гонорара – так примерно и вышло, Тайсон за первый бой заработал около $ 110 млн, если учитывать и гонорар, который составил примерно $ 65 млн, и PPV. При этом Турки Аль аш-Шейх не обидел и украинца: да, Усик получил значительно меньше британца, но это всё равно была огромная сумма — $ 40 млн. Таким образом, озолотив обоих боксёров, саудовские шейхи провели у себя в стране исторический для мирового бокса поединок.

Перед реваншем, конечно, ситуация изменилась. Усик отобрал у Фьюри пояс WBC и «нолик» в графе поражений, и теперь именно он сейчас главная звезда дивизиона, и гонорары должны это отражать. В крузервейте украинец о таких суммах и мечтать не мог, например, бой за титул абсолютного чемпиона против Мурата Гассиева принёс ему меньше $ 1 млн – вот почему супертяжёлый вес в том числе и называется «королевским».

Общий фонд реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика составит почти $ 200 млн, а если быть точнее — $ 191 млн: именно такую сумму называет британское издание TalkSPORT. И, конечно, теперь гонорары будут распределяться уже в пользу чемпиона: $ 114 млн достанется Усику, $ 76 млн – Фьюри. Просто какие-то астрономические цифры для украинца: он за всю свою карьеру, учитывая гонорары за два поединка с Джошуа и первый бой с Фьюри, заработал чуть больше, чем получит за бой-реванш с Тайсоном.

При этом саудовские шейхи не обделили и британца. Да, Фьюри проиграл, но в достаточно близком поединке, и он по-прежнему является огромной звездой современного бокса. $ 76 млн – это огромная сумма, пусть и не такая большая, как в первом бою. Тайсон в очередной раз пополнит свой кошелёк и подтвердит звание одного из богатейших боксёров современности.

Саудовские шейхи изменили индустрию. Теперь звёзды бокса получают действительно баснословные гонорары, но при этом бьются друг против друга. Сильнейшие встречаются с сильнейшими, никто ни от кого не бегает – болельщики в плюсе, спортсмены в плюсе, в общем, все в плюсе.

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