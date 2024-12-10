Зачистил свой дивизион и пошёл за Махачевым. Топурия рискует чемпионским наследием

2025 год в UFC уже обещает получиться огненным. Организация выкатывает топовые анонсы, которые радуют фанатов. В последнее время трендом становится попытка замахнуться на второе чемпионство. Практически каждый «король» дивизиона старается попросить у организации шанса повесить на свои плечи второй пояс. Так поступил и Илия Топурия. Он просил организовать поединок с Исламом Махачевым, причём делал это настойчиво и очень долго. Положительного ответа испано-грузин так и не получил, поэтому принял решение пойти на решительные меры. Илия собирается штурмовать новый дивизион, но начнёт не с титульника.

Сначала Топурия был не особенно конкретен. Он высказывался лишь в общих чертах о планах, размышлял о желании принимать вызовы в рамках своей весовой категории: «Нам нужно поговорить об этом с UFC и взглянуть на моё будущее, но для меня совершенно ясно, как я хочу это сделать. Я хотел бы перейти в следующую весовую категорию. Возможно, грядут перемены. Да, весьма вероятно, что вы видели мой последний бой в полулёгком весе».

Но на этом чемпион решил не останавливаться. Он напомнил, кто именно является главной целью. И заявил, что долго ждать прямого шанса столкнуться с Исламом не собирается. Илия намерен штурмовать чужой дивизион, чтобы заслужить право биться за пояс по-спортивному: «Поскольку Ислам Махачев собирается драться в январе, он не будет готов к апрелю-маю, когда хотел бы провести следующий бой я. Поэтому мне бы хотелось встретиться с другим претендентом №1, которым является Чарльз Оливейра».

Илия Топурия Фото: Chris Unger/Getty Images

Топурия предпринимает довольно рискованный шаг. Он намерен драться с мастеровитым соперником, способным стать настоящей проверкой на прочность. Оливейра – опытный боец, который обладает обширным арсеналом умений и приёмов. Бразилец классно работает и в стойке, и в партере. Он одержал 35 побед на профессиональном уровне – 10 раз победил нокаутом, 21 – сабмишеном. И лишь в четырёх боях дело всё-таки дошло до судейского решения. Поэтому сложно найти аспект, в котором Илия мог бы тотально превосходить оппонента. Кроме того, на стороне Чарльза могут быть и габариты. Нужно понимать, что Оливейра не всегда пролезал в порог лёгкого веса – он очень крупный и массивный. Поэтому испано-грузину может быть тяжело в плане борьбы и переводов.

С другой стороны, Оливейра выглядит самым реальным вызовом, если Топурия всё-таки намеревается добраться до поединка с Махачевым. Илия зачистил свой дивизион, поэтому практически любой вызов станет топтанием на месте. Возможно, так не стоит называть сражение с Александром Волкановски. Реванш с Великим станет лишь окончательным подтверждением того, что Илия – «король» дивизиона. А вот переход в новый вес станет реальным вызовом. И победа над первым номером рейтинга – лучший задел для того, чтобы дальше требовать чемпионский поединок. В такой ситуации организация просто не сможет отказать талантливому грузино-испанскому бойцу.

Пожалуй, сейчас Топурия – одна из главных звёзд организации. Поэтому его лига хочет оберегать, получая максимальную прибыль. Вот только сам Илия не собирается отсиживаться в своём весе, забирая победы без особенного риска. Топурия хочет переписать историю промоушена, поэтому готов поставить на кон абсолютно всё. Первый шаг – битва с Оливейрой, которую так требует чемпион.