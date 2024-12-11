«Раз в год и палка стреляет». Объясняем, почему Бивол может нокаутировать Бетербиева

22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится грандиозный боксёрский турнир. Он будет носить название «Последнее крещендо», а организаторы постарались собрать настоящий кард мечты. Его же украшением станет поединок, в котором сойдутся Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.

Парни проведут реванш, в первом бою этих соперников дело дошло до судейского решения. Вердиктом большинства рефери победу забрал Бетербиев. И теперь Бивол намерен отдать оппоненту должок и выйти на трилогию. Далеко не все верят в то, что Дмитрий способен финишировать соперника досрочно. Разбираемся с шансами Бивола нокаутировать Артура и забрать чемпионские пояса.

Осторожное отношение к шансам Бивола вызвано статистикой по всей его карьере. На данный момент в копилке Дмитрия 24 профессиональных боя. И лишь в половине из них получилось победить оппонентов досрочно. Отдельно стоит отметить, что поединки с самыми топовыми соперниками неизменно добирались именно до судейского решения. Так произошло и в первом противостоянии с Бетербиевым. В итоге дело обернулось болезненным поражением. Причём ни один из рефери Дмитрия так и не поддержал. Лучшим результатом для Бивола стала ничья на одной записке.

Во втором поединке Дмитрий вряд ли захочет, чтобы ситуация повторилась. Поэтому необходимо забирать бой с соотечественником досрочно. Это оптимальный вариант, при котором Бивол минимально рискует. Самого боксёра уже успели спросить, готов ли он попытаться финишировать Бетербиева. И Дмитрий уверен в собственных силах: «Я и до [первого] боя чувствовал, что у меня достаточно мощи. Это бокс. У нас есть поговорка: «Раз в год и палка стреляет».

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

Стоит отметить, что первый поединок Бивол отработал довольно качественно с точки зрения ударов. Он даже слегка превзошёл Бетербиева по количеству попаданий и по точности. А ведь именно акцентированные атаки – главное оружие любого боксёра. В итоге портал Compubox поделился статистикой, в соответствии с которой было зафиксировано 142 попадания от Дмитрия с точностью 33,6%. 137 раз попал Бетербиев (20,1% точности). Конечно, тоннаж атак Артура намного более серьёзный, что признал и сам его оппонент: «Почувствовал ли я его силу? Конечно. Вы можете видеть моё лицо. И этот синяк от моей руки — я защищался, он пробил защиту. Представьте себе, как он бьёт».

Но во втором поединке ситуация может стать намного более убедительной в пользу Дмитрия в плане статистики. Во-первых, он исправит всё то, что подвело Бивола в первом поединке. Во-вторых, Артур не молодеет. И с каждым боем ему становится всё сложнее уберегать себя от пропущенных ударов. Все помнят, как непросто Бетербиеву пришлось с Энтони Ярдом. С Каллумом Смитом Артур также пропускал. А в противостоянии с Биволом пускался в размены, в которых оппонент «доставал» голову чемпиона. Поэтому Дмитрий вполне может действовать рискованно, вновь активно идти в рубку. Сам Бивол уже понял, что обладает очень неплохим «держаком».

Теперь у Дмитрия есть возможность доказать всем, что он действительно способен финишировать Артура. А также развенчать тезис, что у него нет мощного удара.

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