Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Александр Усик — Тайсон Фьюри 2, реванш: когда бой, дата и время боя, где смотреть, онлайн-трансляция, бокс 21 декабря 2024

Выход на трилогию или тотальная доминация чемпиона? Где смотреть бой Усик — Фьюри 2
Сергей Сорокин
Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: превью
Аудио-версия:
Комментарии
Парни вновь переписывают историю профессионального бокса.

Дата и время турнира с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри

21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится грандиозный боксёрский вечер. В его главном событии бой-реванш проведут Александр Усик и Тайсон Фьюри. Они будут биться за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

Напомним, 18 мая 2024 года Усик стал обладателем титула абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Александр победил Фьюри раздельным решением судей. Правда, очень быстро он был вынужден отказаться от пояса по версии IBF, поскольку организация хотела заставить боксёра провести обязательную защиту. Усик сделал выбор в пользу реванша с Тайсоном.

Начало боксёрского вечера запланировано на 18:00 мск. Поединок Усика и Фьюри состоится не раньше полуночи.

Прямая трансляция турнира с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри

В России показывать турнир с главным боем Александр УсикТайсон Фьюри не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

Полный кард турнира с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри

  • Александр Усик (22-0, 14 KO), Украина — Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO), Великобритания;
  • Сергей Богачук (24-2, 23 KO), Украина — Ишмаэль Дэвис (13-1, 6 KO), Великобритания;
  • Мозес Итаума (10-0, 8 KO), Великобритания – Демси Маккин (22-1, 14 KO), Австралия;
  • Джонни Фишер (12-0, 11 KO), Великобритания – Дэйв Аллен (23-6-2, 18 KO), Великобритания;
  • Деннис Макканн (16-0-1, 8 KO), Великобритания – Питер Макгрейл (10-1, 6 KO), Великобритания;
  • Айзек Лав (25-2-3, 8 KO), Великобритания – Ли Макгрегор (14-1-1, 11 KO), Великобритания.

Материалы о турнире с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри

Самое важное о главных героях турнира:
Александр Усик — Тайсон Фьюри: реванш затмит первый бой и побьёт все рекорды? LIVE
Live
Александр Усик — Тайсон Фьюри: реванш затмит первый бой и побьёт все рекорды? LIVE
Усик действительно получит $ 114 млн за реванш? Изучаем гонорары великого боя Усик действительно получит $ 114 млн за реванш? Изучаем гонорары великого боя
«Не буду ничего менять». Фьюри наступает на те же грабли перед реваншем с Усиком? «Не буду ничего менять». Фьюри наступает на те же грабли перед реваншем с Усиком?

Прогноз на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 2

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился ожиданиями от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Когда бои такого уровня, бизнес присутствует в любом случае. Но боксёры — очень высокого класса, поэтому наблюдать за этим будет интересно всем любителям бокса. Думаю, Фьюри должен более ответственно подойти к подготовке, лучше себя подвести. Соперник — достойный и сильный.

И в физическом, и в эмоциональном плане Тайсон должен более качественно подойти. Для Фьюри эмоциональный фон играет одну из решающих ролей. Экспрессивный парень, подверженный эмоциональным всплескам. И поражение в первом поединке было в помощь при подготовке», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Непобеждённый российский средневес Павел Сосулин тоже дал свой прогноз на предстоящий реванш.

«Первый бой был скучноватым из-за больших пауз. Фьюри, наверное, недооценил Усика, не подвёл себя к оптимальной форме. Если смотреть на социальные сети сейчас, Тайсон в отличном состоянии. Я буду болеть за него. В реванше у него больше шансов. Кроме того, это бизнес. Ребята могут сделать трилогию. Кто знает, что там может быть», — сказал Павел Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android