Выход на трилогию или тотальная доминация чемпиона? Где смотреть бой Усик — Фьюри 2

Дата и время турнира с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри

21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится грандиозный боксёрский вечер. В его главном событии бой-реванш проведут Александр Усик и Тайсон Фьюри. Они будут биться за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Напомним, 18 мая 2024 года Усик стал обладателем титула абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Александр победил Фьюри раздельным решением судей. Правда, очень быстро он был вынужден отказаться от пояса по версии IBF, поскольку организация хотела заставить боксёра провести обязательную защиту. Усик сделал выбор в пользу реванша с Тайсоном.

Начало боксёрского вечера запланировано на 18:00 мск. Поединок Усика и Фьюри состоится не раньше полуночи.

Прямая трансляция турнира с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри

В России показывать турнир с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

Полный кард турнира с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри

Александр Усик (22-0, 14 KO), Украина — Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO), Великобритания;

Сергей Богачук (24-2, 23 KO), Украина — Ишмаэль Дэвис (13-1, 6 KO), Великобритания;

Мозес Итаума (10-0, 8 KO), Великобритания – Демси Маккин (22-1, 14 KO), Австралия;

Джонни Фишер (12-0, 11 KO), Великобритания – Дэйв Аллен (23-6-2, 18 KO), Великобритания;

Деннис Макканн (16-0-1, 8 KO), Великобритания – Питер Макгрейл (10-1, 6 KO), Великобритания;

Айзек Лав (25-2-3, 8 KO), Великобритания – Ли Макгрегор (14-1-1, 11 KO), Великобритания.

Материалы о турнире с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри

Прогноз на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 2

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился ожиданиями от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Когда бои такого уровня, бизнес присутствует в любом случае. Но боксёры — очень высокого класса, поэтому наблюдать за этим будет интересно всем любителям бокса. Думаю, Фьюри должен более ответственно подойти к подготовке, лучше себя подвести. Соперник — достойный и сильный.

И в физическом, и в эмоциональном плане Тайсон должен более качественно подойти. Для Фьюри эмоциональный фон играет одну из решающих ролей. Экспрессивный парень, подверженный эмоциональным всплескам. И поражение в первом поединке было в помощь при подготовке», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Непобеждённый российский средневес Павел Сосулин тоже дал свой прогноз на предстоящий реванш.

«Первый бой был скучноватым из-за больших пауз. Фьюри, наверное, недооценил Усика, не подвёл себя к оптимальной форме. Если смотреть на социальные сети сейчас, Тайсон в отличном состоянии. Я буду болеть за него. В реванше у него больше шансов. Кроме того, это бизнес. Ребята могут сделать трилогию. Кто знает, что там может быть», — сказал Павел Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.