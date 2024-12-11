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Александр Шлеменко – Анатолий Токов, ММА 14 декабря 2024, турнир RCC 21, карьера Анатолия Токова, техника, Fedor Team

Ещё один боец Fedor Team, который не раскрылся до конца. Что с карьерой Токова?
Игорь Некрасов
Что происходит с карьерой Токова?
Аудио-версия:
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Анатолий выбрал комфорт вместо прогресса. Или его просто не заметили в UFC?

14 декабря в Екатеринбурге состоится заключительный турнир года от лиги RCC. Уральский промоушен подготовил мощный кард, возглавит который долгожданный бой-реванш: спустя шесть лет клетку вновь разделят два топовых российских средневеса – Александр Шлеменко и Анатолий Токов.

В первый раз Шторм и Токов сошлись в лиге Bellator, в которой карьера Александра уже подходила к логическому завершению, а карьера Анатолия только начиналась. Боссы лиги свели двух российских бойцов, и Анатолий забрал победу единогласным решением судей. С тех пор пути Токова и Шлеменко разошлись, но теперь они вновь сойдутся на Урале.

Анатолий Токов – один из самых известных представителей Fedor Team, команды легендарного Фёдора Емельяненко. Анатолий родился в Тобольске, в профессиональном спорте оказался довольно поздно – в 15 лет начал заниматься армейским рукопашным боем. В 2008 году Токов выиграл чемпионат России, а также несколько турниров международного уровня, после чего присоединился к старооскольскому клубу Red Devil Fighting Team и стал выступать в смешанных единоборствах.

Онлайн-трансляция турнира:
RCC 21: Токов идёт за второй победой над Шлеменко. Но позволит ли это Шторм? LIVE
Live
RCC 21: Токов идёт за второй победой над Шлеменко. Но позволит ли это Шторм? LIVE

На старте карьеры Анатолий одержал семь досрочных побед подряд и заявил о себе как о ярком ударнике. В декабре 2022 года Токов потерпел первое поражение в карьере, проиграв нокаутом Магомеду Магомедкеримову – будущему победителю Гран-при PFL.

С тех пор Анатолий выдал серию из 17 побед и не проигрывал на протяжении пяти лет. Работа с Фёдором Емельяненко не прошла даром — Токов из ударника переквалифицировался в крепкого универсала, заметно подтянув борьбу и грэпплинг: он, к примеру, засабмитил молодого Магомеда Исмаилова, что уже говорит о многом.

Анатолий Токов

Анатолий Токов

Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Однако, несмотря на длительную победную серию, Токов долго не мог закрепиться ни в одной из топовых лиг. В декабре 2016 года Анатолий потерпел второе поражение в карьере, уступив раздельным решением Рамазану Эмееву, после чего вместе с Фёдором Емельяненко, Вадимом Немковым и Валентином Молдавским отправился в лигу Bellator, где наконец-то осел. Bellator стал для бойцов Fedor Team настоящим домом, они попали в откровенно тепличные условия. Токов стал гораздо реже выступать: до перехода в Bellator Анатолий провёл за пять лет 18 боёв, а в американской лиге… восемь поединков за шесть лет. То есть фактически Токов дрался один раз в год, и его всё устраивало. Конечно, с таким подходом было сложно надеяться на прогресс.

Уровень оппозиции Анатолия тоже оставлял желать лучшего. Да, был бой с Александром Шлеменко, который шёл на серии из двух поражений, а после проигрыша Токову вернулся в Россию. Да, был крепкий соотечественник Шараф Давлатмуродов. Но на этом всё — фамилии остальных соперников вам вряд ли что-то скажут. Токов держался своей команды и, как тот же Вадим Немков, не думал о смене лиги. Хотя при желании, конечно, Анатолий мог себя попробовать и в UFC. Просто там нужно было бы доказывать свой уровень, быть активным, а Токов уже привык драться раз в год, получать неплохой чек и быть в зоне комфорта. Позже Анатолий вышел на титульный бой в Bellator, был разбит Джонни Эблином и в итоге вернулся в Россию.

Расклад сил перед реваншем Токова и Шлеменко:
Самый ожидаемый реванш российских ММА. У Шлеменко нет шансов против Токова?
Самый ожидаемый реванш российских ММА. У Шлеменко нет шансов против Токова?

Сейчас Анатолию уже 36 лет, и, конечно, о UFC можно забыть. Теперь он открыл сезон реваншей в России, проводит громкие по меркам страны бои и зарабатывает неплохие деньги. Однако при этом свой потенциал до конца Анатолий так и не раскрыл. Мог бы Токов засверкать в UFC? Разумеется. Яркий ударник, умеющий закатить в клетке зрелищный бой и вырубить соперника – таких парней Дана Уайт любит. Плюс Токов достаточно силён физически, здорово подтянул борьбу – в общем, слабых мест у россиянина не так уж и много. Вопрос был только в мотивации, но её не оказалось. Возможно, это влияние команды, желание быть рядом с одноклубниками, рядом с Фёдором. Возможно, и сам Емельяненко не рекомендовал своим подопечным контактировать с UFC, так как в своё время сам так и не нашёл общий язык с Даной Уайтом.

Так или иначе, Токов вместо развития карьеры провёл лучшие годы в Bellator, откуда сейчас выбрался в Россию. Вместо попыток проверить себя на самом высоком уровне, Анатолий выбрал комфорт – и это его решение. Жалеет ли он о нём – знает только сам Токов.

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