Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC 311: Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов, взаимоотношения бойцов, конфликт, пресс-конференция, требование извинений

Из улыбчивого болтуна — в злую версию Хабиба. Что происходит с Двалишвили
Сергей Сорокин
Мераб Двалишвили
Аудио-версия:
Комментарии
Мераб грозится отвесить Умару пощёчину и готов поехать на разборки в Дагестан.

Мераб Двалишвили – один из самых ярких чемпионов UFC. Буквально пару недель назад он развлекал фанатов смешными видео, веселился и выдавал огненные реплики. Однако после анонса предстоящего поединка на UFC 311 грузинский боец начал сильно меняться. Его следующим соперником станет брат Хабиба – Умар Нурмагомедов. Казалось, что возможность провести такой поединок должна лишь подстегнуть Мераба, поднять ему настроение. Но пока поведение Двалишвили говорит об обратном. Боец стал раздражённым и мрачным, выводит оппонента на открытый конфликт.

Чемпион часто попадает в скандальные истории, но это лишь образ:
Мераба можно не любить, но уважать стоит. Улыбчивый грузин — главный шоумен UFC
Мераба можно не любить, но уважать стоит. Улыбчивый грузин — главный шоумен UFC

Жара началась ещё до пресс-конференции, посвящённой предстоящему турниру. Парни едва не сцепились, помогло вмешательство охраны. Однако было заметно, что обстановка накалена до предела. На этом соперники не успокоились. Умар продолжил задевать оппонента небольшими колкостями, а Мераб от каждой буквально вспыхивал. Он пытался перетянуть одеяло на себя и продемонстрировать мастерство трэш-тока. Но больше это всё походило на истерику. Поэтому окончательно стало понятно – вся эта история спокойно точно не завершится, получит своё продолжение.

Умар Нурмагомедов, Дана Уайт и Мераб Двалишвили

Умар Нурмагомедов, Дана Уайт и Мераб Двалишвили

Фото: Chris Unger/Getty Images

На днях Мераб посетил шоу известного спортивного журналиста Ариэля Хельвани. И там в очередной раз начал свои нападки на Умара. Правда, в этот раз грузинский боец откровенно переступил черту: «Он может получить пощёчину после боя от меня. Потому что поединок в октагоне — это не настоящая драка. Это спорт. Если Умар не извинится передо мной — настоящая драка начнётся после боя. Даже если мне придётся поехать ради этого в Дагестан. Что ж, я готов туда отправиться. У меня много друзей в Дагестане».

Похоже, Мераб решил провернуть трюк, который в своё время исполнил… брат Умара – Хабиб. Противостояние Нурмагомедова с Конором Макгрегором запомнилось всем не только разгоном и результатом. После поединка Орёл выпрыгнул из клетки и устроил громкую потасовку. Ничего подобного до Хабиба не делали. Любопытно, что и трюк с пощёчиной, видимо, Двалишвили также подсмотрел у Нурмагомедова. Причём произошло это всё в тот же момент – перед поединком с Конором. Неужели Мераб решил списать точь-в-точь?

Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвили
чемпион UFC в легчайшем весе

«Я уважаю людей из Дагестана, но Умар совершил большую ошибку. И он заплатит за неё. Меня поддерживают на его родине, я сам уважаю команду Хабиба, Ислама и всех остальных. Но у меня проблема именно с Умаром. Мне не хочется решать эту проблему до боя с ним. А вот после поединка я хочу его найти».

Мераб изменился буквально на глазах. Совсем недавно он был улыбчивым весельчаком. Но, видимо, анонс поединка с Умаром стал переломным моментом. Сам Двалишвили с удовольствием принял вызов от Петра Яна. Однако теперь будет вынужден сражаться с самым опасным соперником в дивизионе. И, видимо, самому Мерабу не нравится такое положение дел. Конечно, Дана Уайт сообщил, что Двалишвили сам потребовал организовать этот бой, даже приехал поздно ночью в офис организации. Но после реакции от грузинского чемпиона верится в это с большим трудом.

Мераб Двалишвили с чемпионским поясом

Мераб Двалишвили с чемпионским поясом

Фото: Chris Unger/Getty Images

Видимо, для карьеры Двалишвили действительно наступил определяющий момент. И если Мераб проиграет, то быстро потеряет всё то влияние и весь хайп, которые были в последнее время в его руках. Поэтому поведение грузинского бойца вполне можно понять. Важно, насколько всё это помешает или поможет чемпиону в подготовке к первой защите. Если Мераб не успокоится, он может устроить шоу, но лишиться пояса.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android