Из улыбчивого болтуна — в злую версию Хабиба. Что происходит с Двалишвили

Мераб Двалишвили – один из самых ярких чемпионов UFC. Буквально пару недель назад он развлекал фанатов смешными видео, веселился и выдавал огненные реплики. Однако после анонса предстоящего поединка на UFC 311 грузинский боец начал сильно меняться. Его следующим соперником станет брат Хабиба – Умар Нурмагомедов. Казалось, что возможность провести такой поединок должна лишь подстегнуть Мераба, поднять ему настроение. Но пока поведение Двалишвили говорит об обратном. Боец стал раздражённым и мрачным, выводит оппонента на открытый конфликт.

Жара началась ещё до пресс-конференции, посвящённой предстоящему турниру. Парни едва не сцепились, помогло вмешательство охраны. Однако было заметно, что обстановка накалена до предела. На этом соперники не успокоились. Умар продолжил задевать оппонента небольшими колкостями, а Мераб от каждой буквально вспыхивал. Он пытался перетянуть одеяло на себя и продемонстрировать мастерство трэш-тока. Но больше это всё походило на истерику. Поэтому окончательно стало понятно – вся эта история спокойно точно не завершится, получит своё продолжение.

Умар Нурмагомедов, Дана Уайт и Мераб Двалишвили Фото: Chris Unger/Getty Images

На днях Мераб посетил шоу известного спортивного журналиста Ариэля Хельвани. И там в очередной раз начал свои нападки на Умара. Правда, в этот раз грузинский боец откровенно переступил черту: «Он может получить пощёчину после боя от меня. Потому что поединок в октагоне — это не настоящая драка. Это спорт. Если Умар не извинится передо мной — настоящая драка начнётся после боя. Даже если мне придётся поехать ради этого в Дагестан. Что ж, я готов туда отправиться. У меня много друзей в Дагестане».

Похоже, Мераб решил провернуть трюк, который в своё время исполнил… брат Умара – Хабиб. Противостояние Нурмагомедова с Конором Макгрегором запомнилось всем не только разгоном и результатом. После поединка Орёл выпрыгнул из клетки и устроил громкую потасовку. Ничего подобного до Хабиба не делали. Любопытно, что и трюк с пощёчиной, видимо, Двалишвили также подсмотрел у Нурмагомедова. Причём произошло это всё в тот же момент – перед поединком с Конором. Неужели Мераб решил списать точь-в-точь?

Мераб Двалишвили чемпион UFC в легчайшем весе «Я уважаю людей из Дагестана, но Умар совершил большую ошибку. И он заплатит за неё. Меня поддерживают на его родине, я сам уважаю команду Хабиба, Ислама и всех остальных. Но у меня проблема именно с Умаром. Мне не хочется решать эту проблему до боя с ним. А вот после поединка я хочу его найти».



Мераб изменился буквально на глазах. Совсем недавно он был улыбчивым весельчаком. Но, видимо, анонс поединка с Умаром стал переломным моментом. Сам Двалишвили с удовольствием принял вызов от Петра Яна. Однако теперь будет вынужден сражаться с самым опасным соперником в дивизионе. И, видимо, самому Мерабу не нравится такое положение дел. Конечно, Дана Уайт сообщил, что Двалишвили сам потребовал организовать этот бой, даже приехал поздно ночью в офис организации. Но после реакции от грузинского чемпиона верится в это с большим трудом.

Мераб Двалишвили с чемпионским поясом Фото: Chris Unger/Getty Images

Видимо, для карьеры Двалишвили действительно наступил определяющий момент. И если Мераб проиграет, то быстро потеряет всё то влияние и весь хайп, которые были в последнее время в его руках. Поэтому поведение грузинского бойца вполне можно понять. Важно, насколько всё это помешает или поможет чемпиону в подготовке к первой защите. Если Мераб не успокоится, он может устроить шоу, но лишиться пояса.