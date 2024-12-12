Иман Хелиф — самая популярная спортсменка 2024 года. Где она и чем будет заниматься?

Сотрудники поисковой системы Google подвели итоги уходящего 2024 года. В какой-то степени они стали довольно неожиданными, но при этом вполне объяснимыми. Лидером по популярности в поисковых запросах среди всех спортсменов за год стала… алжирская боксёрша Иман Хелиф, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх в Париже.

Казалось бы, ничего удивительного. Олимпийские игры проходят раз в четыре года, являются главным стартом сезона, и, конечно, к ним приковано особое внимание. Тем более к победителям Игр, к спортсменам, которые показывают выдающиеся результаты.

Но случай с Хелиф всё-таки исключение. Есть ведь, например, пловец Леон Маршан, который на домашней Олимпиаде взял четыре золотые медали, две из них – в один день. Есть лидер французской сборной по дзюдо Тедди Ринер, выигравший в Париже два олимпийских золота и ставший самым титулованным дзюдоистом за всю историю. Есть кубинец Михаин Лопес, который в 41 год завоевал пятую золотую олимпийскую медаль в греко-римской борьбе. Да и ещё огромное количество спортсменов, которые показали на Олимпиаде отличные результаты. Но никого из них нет даже в пятёрке среди лидеров по поисковым запросам, а Хелиф – есть.

Иман стала лидером не из-за своих спортивных успехов, а из-за истории с проваленным гендерным тестом, которая всплыла прямо во время Игр. Оказалось, что Хелиф и тайваньская боксёрша Линь Юйтин провалили тест ещё за год до этого – во время чемпионата мира — 2023. Бывший генеральный секретарь IBA Иштван Ковач и вовсе заявлял, что Хелиф, согласно тестам, является биологическим мужчиной: «Самое грустное в этой истории заключается в том, что проблема была не в уровне тестостерона Хелиф, в наши дни под него можно подстроиться, а в результате гендерного теста, который явно указывал на то, что боксёрша из Алжира — биологический мужчина. На токийской Олимпиаде и последующем чемпионате мира в сумме пять спортсменок были определены как мужчины. Очевидно, я немедленно уведомил об этом МОК, но там, судя по всему, до сих пор на это не отреагировали».

Дальше был хейт со стороны болельщиков, со стороны соперниц, которые всячески презирали Иман. Но Хелиф не обращала на это внимание и шла по турнирной сетке Олимпиады очень уверенно, избивая своих соперниц. В итоге Иман принесла Алжиру вторую в истории страны золотую медаль в боксе и стала национальной героиней.

Иман Хелиф Фото: Getty Images

Вполне объяснимо, что имя Хелиф часто гуглили в Сети, пытались найти историю боксёрши, узнать о её прошлом. Всё это вылилось в то, что Иман стала самой популярной спортсменкой года по запросам в интернете. Она обошла даже Майка Тайсона с Джейком Полом, которые закатили один из самых просматриваемых боксёрских поединков в истории, и Ламина Ямаля, феерившего на Евро-2024. Обошла всех.

Иман продолжает держать своё имя в новостных заголовках. Уже после завершения Игр Хелиф решила подать иск в суд за буллинг в интернете, в списке тех, на кого ополчилась алжирская спортсменка – Илон Маск, Дональд Трамп, Джоан Роулинг и многие другие. Дело до сих пор не получило никакой развязки, но внимание к себе Хелиф снова привлекла.

А добило всю эту историю расследование французского издания Le Сorrespondant, журналисты которого, ссылаясь на данные медицинской карты Хелиф, рассказали, что у Хелиф имеются скрытые первичные мужские половые признаки, а также что у Иман генетическое заболевание, которое может быть только у мужчины. И снова Хелиф стала «звездой» сводок новостей. Алжирская спортсменка, кстати, и на французское издание подала в суд, результат пока тоже неизвестен.

Иман активно пользуется своей популярностью. Она побывала на Неделе моды в Милане, где полно селебрити, приняла участие в фотосессии популярнейшего журнала Vogue Arabia. На родине Хелиф – настоящий пример для подражания, выступает на различных конференциях и слётах, рассказывает о своём успехе и о жизненном пути. В общем, реакции на критику, кроме исков в суды, от неё не последовало.

Иман Хелиф Фото: Getty Images

А ещё Хелиф заявила, что не намерена завершать спортивную карьеру. Напротив, она готовится начать новую главу.

«Очень скоро я войду в мир профессионалов, потому что у меня много предложений. Но я ещё не решила, где именно буду выступать. Звание олимпийской чемпионки имеет огромное значение в мире профессионального бокса, и мы, алжирцы, хотели бы показать свой уровень там», — приводит слова Хелиф En Nahar.