«Разводняк дешёвый». PFL старательно хоронит карьеру Немкова

В конце ноября PFL выпустила анонс поединка Вадима Немкова. Россиянин не дрался с февраля 2024-го, не получал никаких боёв, а потом его свели с чемпионом PFL 2022 года Анте Делией. Немков объяснил, что ему было важно подраться хоть с кем-нибудь, чтобы не застаиваться.

Однако как выяснилось, вариант с Делией тоже отпал, потому что хорват ещё в начале года получил травму и до сих пор восстанавливается. В ближайшее время хорвату предстоит операция, и он физически не может выйти на бой с Немковым. Самого Вадима при этом заверили, что у него будет поединок в назначенную дату — 25 января в Дубае. И действительно — анонс нового боя ждать себя не заставил. Немкову захотели устроить трилогию с Кори Андерсоном, с которым он бился в полутяжёлом весе. И россиянин оказался не очень доволен такому раскладу.

Вадим высказался обширно и очень жёстко: «Бой анонсировали, но мы пока ничего не подписывали. Если честно, это какой-то разводняк дешёвый — по поводу этого боя. Дали бой с Делией — мне сразу начали писать друзья Делии в комментариях, что этого боя не будет. Кто-то в личку написал даже. Дали Делию, а он оказался на операции. Мы задали вопрос организации. Три дня тишины. Тут же на меня начинает газовать Кори. Сам пишет, что Анте Делия на операции, травмирован. Типа: «Я хочу реванш с Немковым». Организация молчит-молчит, а потом присылает анонс: «Вадим с Кори подерётся». Мы говорим, что Кори — не Делия, это разного уровня соперники. Попросили улучшенные условия для боя, спросили, что будет дальше. На что ответов никаких нет, никакие условия по контракту не улучшили. Мы ждали ответа организации, а тут смотрю: сегодня объявили бой. Пока я ничего не подписывал.

Кори и Делия, как я уже сказал, — это разные соперники по уровню. Я планировал в Белгороде потренироваться с Молдавским, с Немковым, а в январе поехать в Старый Оскол. Я сейчас нахожусь в хорошей форме, а Делия — это проходной соперник, можно сказать. Под Кори же надо вообще по-другому готовитьcя. Под Кори я поехал бы в горы, а сейчас уже времени нет. Это надо бронировать, спарринг-партнёров собирать. Это Новый год, попробуй собрать спарринг-партнёров, у всех семьи, у всех дети… Сейчас у меня на лбу вылез стафилококк, неделю не смогу работать в полную силу. Не дай бог, в борьбе раздеру, занесу туда какую-то инфекцию… голова будет большая очень, и инфекция может по всему телу разнестись.

Плюс молчит организация. Они хотят со мной продолжать отношения, мы спросили, что нас ждёт, а нам ничего не отвечают. У меня контракт закончился, я не вижу смысла в этом поединке. Если выиграю, не приобрету ничего. Кори — полутяж, который поднимется в тяжи. В рейтингах никак не поднимусь и не опущусь. А если я, не дай бог, проиграю, то потеряю очень многое. Очень большую роль играет то, что организация молчит. Не вижу смысла в этом бое. Этот бой не чемпионский. Этот бой — закрыть хотелку Кори, чтобы он закрыл своё поражение от меня. Хотя пусть вообще спасибо скажет, что мы в тяжи ушли, иначе он до сих пор был бы претендентом. Сегодня-завтра будем разговаривать с Фёдором и решать».

Вадим Немков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Положение у Немкова не лучшее. Его контракт истёк, у него нет понимания, будут ли с ним продлевать соглашение, и неизвестно, что с условиями. Сам Вадим уже неоднократно говорил, что готов рассмотреть уход в другую лигу, если ничего не изменится. Ничего не меняется — действия PFL «закапывают» карьеру Немкова. После поглощения Bellator Вадим провёл всего один поединок (с Бруно Каппелоццей) и с тех пор просто исчез из инфопространства. Поединок с Райаном Бейдером за титул в тяжёлом весе россиянину не дали, других соперников не предложили, даже не позволили страховать бой Фрэнсиса Нганну и Ренана Феррейры.

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Немков выражается об организации PFL достаточно корректно, отмечает, что готов к переговорам, но обратной связи практически нет. Более того, Вадим не одинок в своей ситуации, ранее с критикой в адрес PFL выступали и другие звёзды Bellator: Патрисио Фрейре, Гегард Мусаси, Крис Сайборг, тот же Кори Андерсон. Это серьёзный индикатор того, насколько плохо ведёт дела промоушен. Вместо того чтобы провести переговоры с бойцами и при необходимости разорвать отношения, в PFL решили выбрать тактику игнора.

Немкову сейчас 32 года, для тяжеловеса это начало расцвета, так что лучше не терять время, зависая в ожидании хоть каких-то боёв. К тому же как долго Вадима будут мотивировать ничего не значащие поединки с Анте Делией и Кори Андерсоном? В какой-то момент ему захочется реализовать спортивные амбиции, которые, безусловно, есть.

Вадим Немков Фото: Cooper Neill/Getty Images

В очередной раз проговариваем — Немкову надо переходить в UFC. Там Вадим будет получать бои, будет получать повышение уровня оппозиции, и вести дела с бойцами там однозначно умеют. Главное, чтобы Немков сделал шаги в правильном направлении и не затягивал с ними.