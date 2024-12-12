Пора спасать дивизион «мухачей». Почему Мокаева должны вернуть в UFC

Последний номерной турнир уходящего года UFC 310, прошедший на минувшей неделе, возглавил действующий чемпион наилегчайшего веса Александр Пантожа. А его соперником стал дебютант промоушена Кай Асакура, который ранее выступал под эгидой RIzin и был там чемпионом.

По задумке матчмейкеров Асакура должен был освежить дивизион, дать ему новую кровь и как-то растрясти весь этот застой в «мухачах». Японец действительно довольно популярен у себя на родине, бьётся ярко, обладает тяжёлым ударом и в теории мог помочь UFC в завоевании нового рынка. Плюс ко всему всю неделю боя Асакура утверждал, что вернёт величие наилегчайшему дивизиону, нокаутировав Пантожу. Кай действительно начал бодро, показал несколько ударов коленями в прыжке, но чемпион его переработал и в стойке, и в партере. Как только бой перешёл на канвас и Пантожа закрепился в удобной позиции, то для Асакуры всё закончилось.

У бразильца теперь три защиты титула, четыре победы в титульных поединках, и статистически он уступает только Деметриусу Джонсону. Могучий мышонок в своё время тоже вычистил дивизион так, что ему начали привозить на титульники победителей TUF (Тима Эллиотта, например). Тогда наилегчайший вес оказался на грани закрытия — положение спас Генри Сехудо, отобравший пояс у Джонсона.

В случае с Пантожей ситуация в чём-то схожая. Правда, он умудрился зачистить дивизион ещё до того, как стал чемпионом. К примеру, первого номера наилегчайшего веса Брэндона Ройвала бразилец победил дважды, Брэндона Морено — трижды, по разу победил Стива Эрцега, Манела Капе и Алекса Переса (все входят в топ-10).

Александр Пантожа Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Претендентов уже сейчас осталось совсем мало. В топ-5 сейчас есть Кай Кара-Франс с рекордом 1-2 в трёх последних поединках и Амир Альбази с Тацуро Таирой, уступившие в последних боях. То есть они по умолчанию не могут быть претендентами, а Кара-Франс с натяжкой может. Плюс в десятку входит Асу Алмабаев, но его главная победа была над Матеусом Николау, который сейчас проигрывает всем подряд и вообще уволен из UFC.

Поэтому сейчас весьма проблематично найти соперника Пантоже. Не просто соперника, а того, с кем это будет интересно смотреть. Сам бразилец озвучил три фамилии бойцов, с которыми хотел бы сразиться дальше — Кара-Франс, Дейвисон Фигейреду и Мухаммад Мокаев.

О Кара-Франсе говорится выше. В идеале новозеландцу нужна ещё одна победа, но он бился со всеми, кто выше него в рейтинге, и всем проиграл. Ройвалу, Морено (дважды) и Альбази. Поражение от Амира было, мягко говоря, спорное, но из рекорда его не выкинешь. Скорее всего, Кай должен сделать немного больше, чтобы заработать титульный шанс.

Александр Пантожа Фото: Chris Unger/Getty Images

С Дейвисоном Фигейреду интересно. Пантожа ему уже уступал пять лет назад и явно хотел бы закрыть это поражение. Правда, Фигейреду покинул дивизион из-за сложностей с весогонкой, он большой для «мухачей», и ему будет тяжеловато снова вписаться в 57 кг. И одобрят ли в UFC эти скачки между весовыми? Как правило, такое в промоушене не очень любят. А главное, что даже победа Дейвисона мало что поменяет — в дивизионе всё равно будет чемпион, который уже победил половину топов из рейтинга. А значит, опять будут дилогии, трилогии и квадрологии. Тем не менее Фигейреду тоже обозначил интерес к этому бою, и эту опцию стоит держать в уме.

Но идеальный вариант — Мокаев. Да, сейчас он вне ростера UFC, и да, кто-то критикует его за стиль. Однако в сухом остатке у него 7-0 под эгидой промоушена, четыре победы добыты досрочно. Это вторая по продолжительности серия побед в истории наилегчайшего веса — больше только у Деметриуса Джонсона, а столько же у чемпиона Александра Пантожи. К тому же Мокаев уже рассказал, что если он одержит пару побед, то его вернут в UFC.

В интересах Мокаева пройти этот путь до возвращения как можно быстрее. В ближайшие выходные ему предстоит возвращение в клетку Brave CF. Изначально соперником Мухаммада был Лутандо Бико, но он слетел с боя за несколько дней до турнира. Мокаеву успели подобрать замену в лице Джовинсента Со. Ни его, ни Бико не назвать серьёзной оппозицией для Мокаева. Но таковы реалии — Мухаммаду нужно продлевать победную серию, и неважно, с кем придётся биться. К тому же Brave CF — знакомое ему место, он уже однажды воспользовался лигой, как трамплином. И там не против снова выступить в этом качестве.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Если Мухаммад действительно получит шанс вернуться в UFC и воспользуется им, то это серьёзно оживит дивизион, потому что с участием Карателя можно устроить множество новых боёв, новых противостояний. Мокаев — Пантожа, Мокаев — Ройвал, Мокаев — Морено, Мокаев — Кара-Франс. Всё это интересно посмотреть, везде есть интрига. В UFC должны этим воспользоваться. Кроме того, Дана Уайт и другие руководители всегда готовы поступиться принципами ради выгодной сделки. Случай с Мокаевым как раз из таких.