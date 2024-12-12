Усик побил даже праймового Фьюри. В чём феномен его непобедимости

21 декабря в Саудовской Аравии состоится один из самых ожидаемых боксёрских турниров года. Возглавят его два лучших тяжеловеса на сегодняшний день – Александр Усик и Тайсон Фьюри, которые проведут громкий реванш. И если перед первым поединком главной звездой королевского дивизиона всё-таки считался британец, то после победы над Фьюри в первом бою сейчас именно Усик притягивает к себе всё внимание.

Дата рождения: 17 января 1987 года

Место рождения: Симферополь, Крымская область, Украинская ССР, СССР

Рост: 191 см

Размах рук: 198 см

Весовая категория: тяжёлая

Команда: К2 Promotions

Прозвище: Кот

Удивительно, но сейчас тремя чемпионскими поясами в королевском дивизионе (читай – всеми, так как пояс IBF Усик собственноручно благородно подарил оппонентам) владеет парень, который начинал любительскую карьеру в категории… до 75 кг – именно в ней Александр завоевал свою первую весомую медаль – бронзу чемпионата Европы – 2006. А высоких результатов, в том числе и золота чемпионата мира и Олимпийских игр он добился в категории до 91 кг.

Да и в профессионалах бо́льшую часть карьеры Усик провёл именно в крузервейте, то есть практически никогда Александр не набирал за 90 кг. Достигнув всего, чего только можно было достичь в крузервейте, боксёр решился на подвиги в супертяжах.

Усику пришлось набирать вес, но при этом он всё равно так и остался «недовеском» и «маленьким» боксёром, по сравнению с остальными. Например, в поединке с Дереком Чисорой Усик не показал на весах даже 100 кг (98 кг против 115 кг у Чисоры), в бою с Джошуа едва перевалил за центнер (100,5 кг против 110 кг у Эй Джея), как и в первом поединке с Фьюри (101,2 кг против 118 кг у Тайсона).

Но всех этих огромных парней Усик побил. Он прошёл непростой поединок с Чисорой, дважды переиграл Энтони Джошуа, финишировал Даниэля Дюбуа, едва не финишировал Тайсона Фьюри. Феноменальные результаты для представителя крузервейта.

Если бы бокс был компьютерной игрой, то можно было бы смело заявлять, что Усик прошёл её полностью. Золото любительского чемпионата мира и Олимпиады, титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте и первый в истории четырёх поясов титул абсолютного чемпиона мира в супертяжах — всё это завоевал Усик.

Александр Усик Фото: «Чемпионат»

Александр не знает поражений в профессионалах, никто так и не смог подобрать к нему ключи. В чём же феномен этого боксёра? Сильные стороны Усика известны ещё с любительской карьеры. Уже тогда Александр демонстрировал превосходные работу на ногах, тайминг и скорость. В любителях Усик просто перебивал, перерабатывал своих соперников, не оставляя им никаких шансов победить по очкам. А в нокаут Александра так никто и не отправил.

Интересно, что все эти свои преимущества Усик перенёс и в профессионалы. И всё это прекрасно работает и по сей день. Плюс не стоит забывать про фантастическую функциональную подготовку Александра, свои высокий темп и челнок он может держать на протяжении всех 12 раундов, а в нужные моменты во второй половине поединка, когда соперники «наедаются», и вовсе может включиться, как это было, например, в девятом раунде поединка с Фьюри.

Добавим к этому высокий бойцовский интеллект Александра. Он всегда очень грамотно разбирает соперников до боя, и в ринге его геймплан зачастую оказывается лучше геймплана соперника. Вдобавок Усик, в отличие от, например, того же Джошуа, умеет перестраиваться по ходу поединка. Энтони ведь провёл неплохую работу над ошибками и во втором поединке здорово работал с дистанции, не подпуская Усика на ближнюю, много бил по корпусу. Александру пришлось приспосабливаться уже по ходу поединка, и за счёт своих преимуществ в работе на ногах в первую очередь он и переиграл Эй-Джея и в реванше.

Интеллект Усика, к слову, проявляется и в хитрости. Напоминать про актёрскую игру в поединке с Даниэлем Дюбуа, кажется, не стоит, все прекрасно её помнят. И это далеко не единственный пример хитрости Александра. Он умеет, когда нужно, сбить темп соперника какими-нибудь отвлечёнными вещами, умеет акцентировать внимание рефери на нужных ему моментах в поединке.

Александр Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

Нужно ещё отметить «держак» Усика. По нему плотно попадали и Джошуа, и Чисора, и тот же Фьюри – но Александр ни разу не был в нокдауне. Возможно, это связано с тем, что в современном королевском дивизионе нет по-настоящему страшных панчеров, за исключением Уайлдера. С Деонтеем Усик так и не пересёкся, а удары остальных выдержал.

Все эти преимущества вылились в идеальный рекорд 22-0 в профессионалах. Интересно, что Усик далеко не панчер, но в его активе при этом есть 14 досрочных побед – всё же в большей степени это следствие колоссальной работоспособности Усика в ринге и тоннажа ударов. Лëгкий и скоростной боксёр с прекрасным челноком стал для неповоротливых тяжей просто неуязвимой мишенью, попасть по которой очень сложно. А они для него, напротив, крайне удобные мишени.

К первому поединку с Фьюри украинский подходил небольшим андердогом, всё-таки на тот момент праймовый Фьюри казался непобедимым – он вставал даже после кувалды Деонтея Уайлдера. Сейчас же Усик выглядит фаворитом в котировках букмекеров. В первом бою Александр продемонстрировал, что его преимущества перевешивают преимущества Тайсона Фьюри. Усик быстрее, манёвреннее, работоспособнее, в таком поединке британцу, кроме габаритов, практически нечего предложить сопернику. Перебоксировать Усика не представляется возможным, Тайсону придётся удивлять – в противном случае нас ждёт повторение первого поединка с таким же результатом.

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