«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минаков дебютирует в боксе, Папин бьётся с экс-бойцом UFC. LIVE

В карде есть также Кевин Владимирович Джонсон и Сергей Кузьмин.

Сегодня, 13 декабря в Москве пройдёт заключительный в 2024 году турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием вечера станет дебютный поединок в боксе бывшего чемпиона Bellator Виталия Минакова. Соперником россиянина станет одна из звёзд «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Кевин Джонсон.

В соглавном бою российский боксёр Алексей Папин сойдётся в ринге с бывшим бойцом UFC Грегом Харди. Также на турнире выступит Сергей Кузьмин, соперником которого станет непобеждённый нигериец Соломон Адебайо.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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