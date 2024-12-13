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Бойцовский клуб РЕН ТВ, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время, Минаков — Кевин Джонсон, Папин — Грег Харди

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минаков дебютирует в боксе, Папин бьётся с экс-бойцом UFC. LIVE
Яхья Гасанов
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минаков — Джонсон, Папин
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В карде есть также Кевин Владимирович Джонсон и Сергей Кузьмин.

Сегодня, 13 декабря в Москве пройдёт заключительный в 2024 году турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием вечера станет дебютный поединок в боксе бывшего чемпиона Bellator Виталия Минакова. Соперником россиянина станет одна из звёзд «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Кевин Джонсон.

В соглавном бою российский боксёр Алексей Папин сойдётся в ринге с бывшим бойцом UFC Грегом Харди. Также на турнире выступит Сергей Кузьмин, соперником которого станет непобеждённый нигериец Соломон Адебайо.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Минаков хорошо выступил в последнем поединке:
Руки помнят! Минаков вернулся и жёстко разбил крепкого британца
Руки помнят! Минаков вернулся и жёстко разбил крепкого британца

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Где смотреть турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Дата и время турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Полный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Live Яхья Гасанов

👊🏽 Кузьмин в ноябре дебютировал в кулачных боях

Сергей, как правило, выступает в профессиональном боксе (рекорд 19-2), но и в кулачке показал себя неплохо. Кузьмин нокаутировал ДеАндре Севейджа.

09:47 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

09:47 Яхья Гасанов

🫡 Минаков: в какой-то степени это авантюра, потому что я не боксёр

«В какой-то степени это да, авантюра, потому что понятно – я не боксёр. Но я прекрасно понимаю, посмотрев поединки своего оппонента, что это не безнадёжный вариант. Он много говорит о своих рефлексах, они, безусловно, есть, но они уже, конечно, не те рефлексы, и у него есть свои дыры. Я думаю, что я найду ту дырку, куда засунуть свой правый апперкот или правый прямой. Я верю в силу своего удара, я знаю, что она есть, именно по этой причине я и принял поединок, потому что голова и челюсть у всех одинаковые», — сказал Минаков.

09:47 Яхья Гасанов

Дата и время турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 13 декабря в Москве. Главный кард стартует в 23:00 по московскому времени.

09:47 Яхья Гасанов

😌 Минаков дебютирует в профессиональном боксе

Виталий — бывший чемпион Bellator. В последнем поединке Минаков выступал по правилам бокса, но в клетке и в перчатках ММА. Тогда россиянин победил единогласным решением Оли Томпсона.

09:46 Яхья Гасанов

Полный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Виталий Минаков — Кевин Джонсон;
Алексей Папин — Грег Харди;
Сергей Кузьмин — Соломон Адебайо;
Вадим Мусаев — Рай Сейтжанов.

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Новости. Бокс/ММА
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