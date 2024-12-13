Разборки пенсионеров и звёзд прошлого. Что нужно знать о новой лиге GFL

Бои с участием ветеранов — распространённое явление в современном мире смешанных единоборств. Это всегда привлекает внимание болельщиков, которые хотят посмотреть на звёзд прошлого. Теперь в ММА есть целая лига, ростер которой почти полностью состоит из таких бойцов.

Global Fight League — новый промоушен, ставший пристанищем для звёздных ветеранов. Запустится лига в следующем году, а её основателем является канадский бизнесмен Даррен Оуэн. В своё время он пытался создать промоушен World Fight League, но там в итоге не состоялось ни одного турнира. Теперь новая попытка и новый подход.

«GFL стартует в 2025 году и стремится переосмыслить бизнес-модель, чтобы усилить конкуренцию в смешанных единоборствах. Спортсмены и тренеры станут частью плана поощрений и распределения доходов, основанного на успехе лиги, одновременно соревнуясь за славу и взаимодействуя с фанатами в городах по всему миру. Тот факт, что у нас есть эти популярные спортсмены, имена и историю которых знают фанаты, думаю, будет иметь решающее значение для нас. У нас будут дикие поединки, которые люди не ожидали увидеть. Но также у нас будут лучшие проспекты в мире, они тоже будут соревноваться. Так что мы увидим контраст между признанными ветеранами ММА и подающими надежды талантами со всего мира», — рассказал Оуэн в беседе с журналистом Ариэлем Хельвани.

Признанных ветеранов и больших имён действительно очень много: Вандерлей Силва, Фабрисиу Вердум, Тайрон Вудли, Энтони Петтис, Андрей Орловский, Алексей Олейник, Люк Рокхолд, Джуниор дос Сантос, Фрэнк Мир, Марлон Мораес, Бенсон Хендерсон, Александр Густафссон, Гегард Мусаси, Тиаго Сантос, Илир Латифи, Ренан Барао, Гектор Ломбард, Франсиско Тринальдо, Грег Харди, а также Кевин Ли, Абубакар Нурмагомедов, недавно уволенный из UFC Робелис Деспанье и куча других бойцов.

В планах GFL собрать в ростере 300 бойцов, сейчас есть 92 спортсмена. Да, не все ветераны за 40, но главная ставка, конечно, делается на них. В лиге будет использоваться формат командной лиги, чего раньше никогда не было. 120 бойцов разделят на шесть команд по 20 человек в каждой, по два спортсмена на каждую весовую категорию. Дивизионов будет, соответственно, 10: три женских (минимальный, наилегчайший, легчайший) и семь мужских (легчайший, полулёгкий, лёгкий, полусредний, средний, полутяжёлый, тяжёлый). Важно, что лимиты весовых категорий будут увеличены относительно других лиг.

Андрей Орловский Фото: Chris Unger/Getty Images

Предварительная стадия планируется с апреля по август 2025 года, всего будет 15 ивентов. Потом полуфиналы в сентябре и финал в ноябре. Будет действовать система начисления очков (такое практикуют на начальных стадиях регулярного сезона PFL): четыре балла — за досрочную победу, три балла — за победу решением, два балла — за ничью, один балл — за поражение решением, ни одного балла — за досрочное поражение.

Кроме того, у каждого бойца будут эксклюзивный контракт и медицинская страховка. Бонусов не планируется, зато обещают рост гонорара от боя к бою. А ещё 50% выручки (билеты, медиаправа, спонсорские отчисления) от любого турнира будут зачисляться в фонд доходов спортсменов. Все, кто выступил в рамках ивента, будут делить эти деньги между собой. Также GFL создаст свой пенсионный фонд вместе с профсоюзом бойцов.

Александр Густафссон Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Перспективы у такой затеи, конечно, туманные. В первую очередь потому, что тут, скорее всего, фигурируют большие деньги для легенд прошлого. Обычно это ведёт к тому, что промоушен идёт в минус, не генерирует ожидаемой прибыли, в результате чего инвесторы теряют интерес к проекту и он закрывается. К тому же сезонный формат — смелая, но очень спорная идея. Из-за травм бойцов всё запросто может разрушиться.

Ещё один момент — большие имена это здорово, однако что по поводу их навыков? Дадут ли они настоящее зрелище для фанатов или мы просто будем наблюдать за боями в замедленной съёмке? Ответы можем получить только после полноценного запуска Global Fight League. Так или иначе, за лигой будет интересно понаблюдать, а «похоронить» её в случае чего — всегда успеем.