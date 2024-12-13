Великий боксёр с психологическими проблемами. Почему надо уважать Тайсона Фьюри

21 декабря Саудовская Аравия станет местом, куда будут обращены взгляды всех любителей единоборств. Там состоится вечер профессионального бокса, в котором бой-реванш проведут два лучших тяжеловеса мира на сегодняшний день – Александр Усик и Тайсон Фьюри. Для британца это, пожалуй, главный бой в карьере: второе поражение от украинца вполне может отправить его на заслуженную пенсию.

Удивительно, но громадный британец родился недоношенным и при рождении весил всего 450 г. Отец Тайсона – Джон Фьюри – говорил, что врачи давали неутешительные прогнозы, но ребёнок выжил. И после того как получил имя в честь Майка Тайсона, у Фьюри не было других вариантов, кроме как заниматься боксом – уж слишком любил этот вид спорта его отец, который всегда хотел, чтобы Тайсон стал великим боксёром.

Тайсон Фьюри



Дата рождения: 12 августа 1988 года.

Место рождения: Большой Манчестер, Великобритания.

Рост: 206 см.

Размах рук: 216 см.

Весовая категория: супертяжёлая.

Команда: Top Rank.

Прозвище: Цыганский Король. 12 августа 1988 года.Большой Манчестер, Великобритания.206 см.216 см.супертяжёлая.Top Rank.Цыганский Король.

И он им стал — спорить с величием Фьюри бесполезно. В любителях британец особо не блистал, и с 2008 года он выступает в профессионалах. Если вы покажете фотографию Тайсона кому-нибудь из знакомых, которые не увлекаются боксом, то они точно не догадаются, что на снимке – один из лучших боксёров современности. Особенно если это будет фотография, когда Фьюри находился в «шикарной» форме и весил 180 кг. Долговязый британец с пивным пузом, свисающими боками и при этом с непропорционально тонкими ногами выглядит очень несуразно. Но, несмотря на такую комплекцию, Фьюри перебил множество топовых боксёров мирового уровня.

Тонкие ноги британца – одна из главных его фишек. Они не только тонкие, но и довольно быстрые для тяжеловеса. Да и сам Фьюри очень скоростной и маневренный, отлично работает корпусом в защите в стиле Али, отлично перемещается за счёт челнока. Его техника никак не совпадает с визуальной составляющей. Казалось бы, столь габаритный боксёр скорее мощный панчер, нежели контрпанчер и игровик. Однако Фьюри доказал всем, что он уникальный боксёр и что спортсмены с такими габаритами тоже могут быть лёгкими.

Тайсон не самый техничный боксёр, у него весьма своеобразная техника за счёт того, что размах рук составляет 216 см. Да, в арсенале Фьюри есть, например, классический джеб – скоростной и при этом жёсткий, которым он отлично владеет. Умеет Тайсон работать и классическими двойками с дистанции – опять же, габариты позволяют. Но при этом разнообразные боковые и апперкоты, летящие то снизу, то сбоку, то вообще по непредсказуемой траектории, – это одно из главных преимуществ Фьюри. Приспособиться к таким ударам сложно, ещё труднее их увидеть. А в совокупности с хорошей скоростью и взрывной силой Тайсона они несут очень серьёзную опасность.

И вот этот весьма специфический британец со своеобразными техникой, внешностью и ещё более своеобразным поведением сумел покорить современный мировой бокс. В 2015 году Тайсон прервал 10-летнюю победную серию Владимира Кличко, что казалось чем-то невозможным. Фьюри засушил бой в стиле самого Кличко и не дал чемпиону совершенно ничего показать.

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри Фото: Lars Baron/Getty Images

Трёхлетняя пауза никак не сказалась на британце, он вернулся в 2018 году и вскоре добрался до Деонтея Уайлдера – главного нокаутёра современного бокса. В трилогии Тайсон не только не дал себя нокаутировать, хотя все предпосылки были, но и забрал два из трёх поединков, а вместе с ними и душу Уайлдера, который после той трилогии больше не нашёл себя. Тайсон побеждал и перспективных боксёров с «ноликом» в графе поражений – Отто Валлина, например, с которым не справился Мурат Гассиев, или Тома Шварца. Причём побеждал Фьюри безоговорочно – ни у кого не возникало никаких вопросов. Выигрывал Тайсон и у парней с именами – трижды, например, побеждал Дерека Чисору, выигрывал и у Диллиана Уайта. Сейчас на его счету 34 победы в 36 боях при одной ничьей и одном поражении – согласитесь, солидно для «королевского» дивизиона?

А каких высот мог бы достичь Тайсон, если бы не его психологические проблемы? Взять паузу на три года на самом пике карьеры, только что отобрав чемпионские пояса у Владимира Кличко и заявив о депрессии, – так мог поступить только Фьюри. Часто эти психологические моменты сопровождались алкоголем и чем-то серьёзнее, Тайсон не стесняется признаваться в том, что действительно имеет зависимости, которые влияют на него. Часто поведение Фьюри, его поступки, его слова в интервью выглядят очень странно, Тайсон кажется не совсем уравновешенным парнем. Кто знает, может быть, это уже часть привычного образа, а может, это всё те же психологические проблемы и проблемы с зависимостями, но к такому Фьюри привык весь боксёрский мир. Его неадекватность и в какой-то степени безумие стали его же фишкой, без которой Тайсон уже не будет собой. Фьюри швыряет столы на пресс-конференциях, приходит туда же в костюмах и закатывает шоу, заставляет ведущую пить пиво, а после победы может спеть прямо в ринге – чего только не было в исполнении британца.

С другой стороны, вся эта психологическая неустойчивость Фьюри едва не стоила ему карьеры. Ведь после победы над Кличко он был настолько плох и не только не думал о возвращении в бокс, но и размышлял о том, как бы покончить с собой.

Так или иначе, Тайсон сумел выбраться. Его карьера, как и карьера парня, в честь которого его назвали, очень напоминает американские горки – со взлётами и падениями. Сумеет ли Фьюри снова взлететь – увидим в ближайшее время. Но как бы ни закончился второй поединок Тайсона с Усиком, британец в любом случае уже вписал своё имя в историю мирового бокса. Специфичный, но великий боксёр – Цыганский король. Тайсон Фьюри.