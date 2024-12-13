«Я русский человек. Всегда таким был». Шлеменко — о хейте и двуличии

14 декабря в Екатеринбурге состоится яркий турнир RCC 21. В главном бою вечера будут выяснять отношения Александр Шлеменко и Анатолий Токов. Соперников ждёт реванш – они уже встречались в октагоне в промоушене Bellator. Первый поединок остался за Токовым, но Шторм намерен отдать обидчику должок за ту досадную осечку. Мы поговорили с Александром перед очередным реваншем в его карьере. Опытный боец рассказал об отношении к поп-MMA, о двуличии, хейте и конфликтах.

– Александр, вы находитесь в шикарной форме. Сделали вес задолго до боя. В чём ваш секрет?

– В правильном питании, в ребятах, которые мне помогают. В постоянном слежении за собой. Постоянно прохожу техническое обслуживание, можно так сказать. Естественно, постоянно взаимодействую с врачами. А как ты будешь, если с ними не взаимодействуешь.

Во-первых, я сам занимаюсь спортивной медициной. По первому образованию я – специалист по восточным видам единоборств. Я учился в Институте физической культуры в Омске, проходил спортивную медицину. И сейчас продолжаю изучать. Сейчас ведь несложно быть умным. Знания необходимо искать, это же несложно. Проще сказать: «Да, я уже старый. Ничего не получается». У меня, например, получается. У меня никогда в жизни не было такого ярко выраженного пресса. А сейчас он появился к 40 годам. Мне приятно, что я ломаю стереотипы. Слабаки нам рассказывают сказки, что у нас ничего не получится. Ну, у вас не получится – у нас получится.

– По поводу ломания стереотипов. Долгое время говорилось, что профессиональные бойцы никому не интересны, всё захватывают поп-MMA…

– Ну и что? Они что-то захватили? Я же сразу говорил, что ничего не будет. А вообще, из-за того, что я себя так веду – мне тяжело. Я же весь хейт собираю. Затрагиваю моменты, которые людям непонятны, не нравятся. И через какое-то время все признают правоту. А сколько вы на меня кричали, сколько на меня ушатов помоев вылили в тот момент, когда я это произнёс. Я прекрасно осознаю, что на мне тяжёлая миссия. Миссия преподавателя, наставника. Но знаю её результаты. Есть много людей, которые живут правильно. И я даже не про алкоголь говорю. Алкоголь – это самая верхушка айсберга. Там же и другие моменты есть. Особенно нравственные. А там ведь дети. Это всё идёт в нагрузку. Речь и о поп-MMA, и об отношении к трэш-току. Делишься этим, ловишь хейт. И расстраиваешься от того, что мало людей делают так же. Тяжело идти таким путём. Проще сидеть на двух стульях – и нашим, и вашим. Собирать весь хайп и радоваться. Но я, например, не такой. У меня своя дорога. И я считаю, она правильная.

Быть громоотводом очень тяжело. Я помог в становлении очень многих молодых ребят… А чем они мне отплатили? Я не жду от них ничего. Не делай добра – не получишь зла. Конечно, это тяжело. Ты жертвуешь своей карьерой, проседаешь, распыляешься. Но я такой, я русский человек. Я всегда таким был. Я всегда был за общее. Улица мне как объяснила? Будь за общее, и всё будет хорошо. Но сейчас все переходят на личности и гребут в одно рыло. Я их не осуждаю, это их выбор. Но когда наступит время отвечать перед Вселенной, перед богом, они обвинят кого? Того, у кого всё хорошо. Потому что ты помогаешь людям не для них, ты себе делаешь хорошую карму. А судный день всё расставит.

Александр Шлеменко Фото: Из личного архива Александра Шлеменко

– После одного из поражений Ивана Штыркова вы его очень поддерживали. Не обидно, что сейчас он позволяет себе острые реплики в ваш адрес?

– Я про таких людей и сказал. Бог им судья! Мне что, нужно ему что-то объяснять? Вселенная – очень жёсткая. Она жёстко бьёт, намного жёстче. Неважно, как ты бьёшь. Важно, как ты держишь удар. Как двигаешься. А такие люди удар не держат. И их ещё за эти поступки спросят. Не я спрошу. Кто-то спросит, спросит жизнь. Не бывает ничего другого, придётся отвечать.

– Как вы оцениваете время, которое существует «русская трибуна»?

– «Русская трибуна» – лучшее, что случалось с фанатами в единоборствах. Конечно, это хорошо. Мы сейчас благодаря «русской трибуне» сформировали пул людей, которые ходят на турниры, покупают билеты, убирают за собой мусор. В отместку другим, которые этого не делают. Которые болеют без грязи, не кидают в людей бутылками, как некоторые невоспитанные. Они заполняют стадионы, пропагандируют наш вид спорта. Наконец-то есть болельщики, которые постоянно поддерживают бойцов. Это же только плюсы. Но есть и те, которые это не поддерживают, пытаются сказать, что это плохо. Делают это в силу своей глупости. В силу того, что они что-то не догоняют. Но если ты чего-то не понимаешь, просто следи за словами. Или спроси у более старших, более умных людей. Они тебе расскажут, как жить правильно.

Лучшее мерило – время, инерция. Везде есть инерция. Я знаю, что я делаю. И для чего я это делаю. А так… Этот про меня что-то говорит, тот.

Александр Шлеменко Фото: Из личного архива Александра Шлеменко

– Вернёмся к тому, что вы воспитали большое количество бойцов. Скоро Пуляев дебютирует в UFC. Он уже готов к такому вызову?

– Не знаю, поеду ли я с ним, время покажет. Не могу забегать вперёд. Он прошёл через контендер. Значит, готов выступать на таком уровне.

– Насколько сложнее сейчас стало проводить турниры?

– Тяжелее, намного тяжелее. SFC – локальный промоушен, мы находимся в Омске. В чём наши сложности? Нужно договариваться с партнёрами, добиваться, объяснять. Хорошо, что они меня понимают и поддерживают. Но есть длинные языки. У нас разные часовые пояса с Москвой, есть сложности с коммуникацией с телевидением. Это дополнительные расходы, издержки. Потому что мы развиваем спорт в Омске. Я просто понимаю, что, если этого не делать, вымрем мы как Сибирь, нас не будет. И каждый из нас должен делать что-то такое в своём деле. Жертвовать собой, своими силами, умениями во имя общего процветания.

Вот говорят про то, «за свои деньги ли это делается»? А я что, мало делаю за свои деньги? Для парней, для страны. А как говорится. За свой счёт любой сделает, а ты попробуй за чужой. За деньги может каждый, а ты попробуй без денег родить… Нужно ходить, разговаривать с работами. Это же не так, что тебе постучали в дверь, поставили чемодан, а ты пошёл работать. Это просто смешно.

Александр Шлеменко Фото: Getty Images

– Предстоящий поединок с Токовым – принципиальное противостояние…

– Нет, не принципиальное. Конечно, приятно в реванше подраться. Но, наверное, это единственная причина, по которой я согласился с ним выступать. Всё.

– А не смутило, что он был такой спокойный во время разгона к поединку?

– Это его жизнь, мне вообще плевать. Я его жизнь проживать не буду.

– Бой с Магомедом Исмаиловым – цель?

– Нет, не цель. Захочет – проведём. Не захочет… Я за ним бегать не собираюсь.

– А 100 побед – цель?

– Очень сложная цель. Можно сказать, несбыточная. Но идём к ней. Главное, что я уже первый в СНГ по количеству боёв. Я отлично себя чувствую и хорошо выгляжу.

– Камил Гаджиев назвал вас в топ-3 лучших бойцов, выступающих в России. Вам приятно такое признание?

– Мне приятно, что Камил не боится говорить объективные вещи. Очень многие люди этого боятся – в силу зависти, никчёмности и малодушия. Камил не такой – меня это радует.