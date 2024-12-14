А в соглавном событии вновь сойдутся Штырков и Эномото.

RCC 21: реванш Шлеменко и Токова — всё ближе. Сможет ли Шторм отомстить обидчику? LIVE

14 декабря в Екатеринбурге состоится грандиозный номерной турнир – RCC 21. Он соберёт в карде большое количество топовых бойцов из России. Но основное внимание приковывает главное событие вечера, в рамках которого в клетку выйдет Александр Шлеменко. Он проведёт долгожданный реванш с Анатолием Токовым.

Первый бой этих соперников состоялся 13 октября 2018 года на турнире Bellator 208. Парни рубились три раунда, добрались до судейского решения. Единогласный вердикт рефери был на стороне Токова. Теперь Шлеменко попытается приложить все силы, чтобы взять реванш у принципиального соперника.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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