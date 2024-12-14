«Большой вопрос — нужны ли чемпионы из России в США». Интервью с главой RCC

14 декабря в Екатеринбурге состоится яркий турнир RCC 21. В главном бою вечера будут выяснять отношения Александр Шлеменко и Анатолий Токов. А во втором по значимости поединке реванш проведут Иван Штырков и Ясубей Эномото. Перед заключительным номерным ивентом 2024 года мы поговорили с главой лиги – Николаем Клименко. Он разобрал самые громкие события и проблемы смешанных единоборств.

– Как вы оцениваете этот год для организации? Каким он получился?

– Год был очень насыщенным. Мы почти все цели выполнили. 2024 год был больше нацелен на кула́чку. Провели чемпионские бои, почти полностью сформировался ростер, остались только финалы. В плане кулачных дисциплин мы очень сильно выросли. У нас есть свои ребята, свои топовые спортсмены. Есть с чем работать в следующем году. Стало поспокойнее, есть определённая стабильность. В будущем мы будем продолжать эту историю. И следующий год – год Fair Fight и MMA. У нас такие крутые амбассадоры, как Александр Шлеменко, Иван Штырков. И за 2024 год мы провели много крупных событий. Самые известные поединки, которые прошли в России, почти все были в RCC. Мы продвигаем Fair Fight, в следующем году планируем стадионные турниры. Планируем снова сделать кикбоксинг таким известным, каким он был 15-20 лет назад.

– RCC 21 – два крутых реванша. Насколько сложно это было реализовать?

– В паре Ясубея и Штыркова всё сложилось само собой. Ваня после Хадиса попросил бой в декабре. Сказал, что у него нет травм. Ясубей был готов. Ваня хотел именно бой по кикбоксингу, в этой новой дисциплине. До этого у него был кикбоксинг в больших перчатках, сейчас – в маленьких. Это реванш, но в другой весовой категории, другой дисциплине. Ясубей – ударник, очень много выступал по тайскому боксу. Бой обещает получиться очень конкурентным. Думаю, первый раунд будет за Ваней. Но если он не удосрочит оппонента, дальше будет тяжело. Плюс у нас есть правило экстра-раунда. В этом бою функционалка многое будет решать. Ваня – очень быстрый, сильно бьющий. Но это всё лучше всего проявляется в первом раунде. А если Ясубей выдержит этот натиск, то может переломить бой. Есть интрига.

А по поводу главной пары… Мы давно хотели, чтобы именно Александр возглавил наш новогодний турнир. Долго искали соперника, вели переговоры с Мусаси. Но он не дал положительный ответ. Потом общались с другими кандидатами, известными спортсменами. Запасным вариантом был Анатолий Токов. Это то, что, я считаю, всегда было бы интересно российскому зрителю. История реваншей всегда привлекает. И, что бы Александр ни говорил, именно в реваншах он всегда побеждал, всегда было интересно это видеть. Здесь он становится андердогом. Это дополнительная мотивация для него. Многие говорят, что Александру уже 40 лет. Но мне не кажется, что возраст станет серьёзным преимуществом. Мы знаем многих чемпионов топовых лиг, которые прекрасно показывали себя в таком возрасте. Александр стал ещё более мотивированным. Он показывает ещё больше злости и энергии. И бой обещает получиться очень конкурентным. Молодость – не всегда показатель успеха.

Александр Шлеменко Фото: Shlemenko Fighting Championship

– Не было ли горького послевкусия от того, что поединок Шлеменко и Илича получился очень быстрым?

– Нет. Это был реванш, Александр выходил андердогом. И получилась ответка. Он доказал всем, что лучший. Показал свою борьбу. Продемонстрировал, что доминирует во всём. И эта победа порадовала многих. Да, она была быстротечна. Но он удивил многих, этим и запомнился.

– А если в предстоящем поединке Шлеменко будет быстрый финиш, расстроитесь?

– Конечно, организатору всегда хочется, чтобы бой прошёл максимально долгую дистанцию. Но нужно смотреть, каким именно был этот финиш. Если он получится ярким и крутым, запомнится всем – почему нет? Для меня главное, чтобы поединок получился зрелищным. Будем надеяться, что он понравится зрителям.

– Ведётся интересный разговор о том, что Мэнни Пакьяо уже летом может провести в Москве выставочный поединок с Конором Макгрегором. Ирландец – совладелец BKFC. Нет идеи попробовать сделать что-то совместное с таким крупным промоушеном?

– Мысли такие были, но до реализации мы пока не добрались. Эта идея перенеслась. На следующий год, на лето. Пока рано об этом заявлять. Но нам это интересно.

– А верите ли вы, что Конор приедет в Москву боксировать с Пакьяо?

– Это же вопрос финансов. Если есть возможность оплатить гонорары, то почему нет?

– Как вам перезагрузка Петра Яна?

– Я всегда в него верил. Чуть больше знаю внутреннюю кухню, понимаю, что происходило. Была череда травм, которая не давала в полном объёме показывать себя. С возрастом он стал более ответственным, не бежит за боями. Сейчас он восстановился, что позволяет ему показывать себя. На многие поединки он выходил с тяжёлыми травмами. И из-за этого никто не видел Петра именно таким, какой он есть.

– Не было ли грустно, когда он подписал контракт с UFC ещё на три года? Теперь его не скоро можно будет увидеть в России.

– А зачем? Россия ему много что дала. Это был старт. Но сейчас UFC – это объективно лучшая лига. Люди, думаю, хотят, чтобы он стал снова чемпионом UFC, а не подрался на родине. Поединок в России – шаг назад.

Пётр Ян Фото: Getty Images

– Вопрос по поводу первого номерного турнира 2025 года. Чего ждёте от поединков Махачева и Царукяна, Двалишвили и Умара?

– Хорошо отношусь ко всем спортсменам. За исключением разве что Мераба. Интересный первый бой получился, много времени прошло. Этот поединок будет очень конкурентным. У Царукяна амбиции забрать пояс, у Махачева – сохранить. Очень сложно кого-то выбрать. У меня хорошее отношение к каждому из них.

Во втором бою буду больше болеть за Умара, вижу его фаворитом. Его ударная техника выше. А в борьбе он может отзащищаться, сам включиться. Будем болеть за Умара. У него есть все шансы на победу.

– Что происходит в борьбе PFL и UFC? Изменилось ли что-то?

– Большая разница. Я был сейчас на заключительном турнире PFL, битве за Гран-при. С точки зрения организации всё очень круто продумано. В Эр-Рияде была очень крутая картинка, организация на уровне. Большой вопрос – нужны ли чемпионы из России в США, по всему миру. Это большой минус, когда ты работаешь по системе Гран-при. Вроде всё интересно идёт, по-спортивному. Но какого-то шума я не увидел, не почувствовал. Даже на финалах арена не была заполнена. Финалисты с точки зрения медиа не были узнаваемы. Да и не стали более узнаваемы. Мне кажется, PFL будет меняться. Система Гран-при больше напоминает любительский спорт.