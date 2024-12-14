Мокаев задушил программиста за две минуты. Возвращение в UFC на шаг ближе

С момента громкого увольнения Мухаммада Мокаева из UFC прошло менее полугода. В июле 2024-го Каратель провёл последний по контракту поединок с Манелом Капе на UFC 304. Противостояние запомнилось тем, что у него была крайне агрессивная раскрутка, которая вылилась в несобытийный и скучный поединок, где бойцы подолгу даже не пробовали наносить удары.

В итоге на пресс-конференции после турнира Дана Уайт выдал громкое заявление: «Матчмейкеры не особо большие его фаны по многим причинам, и дело не только в тейкдаунах. Тейкдауны много кто проводит в этом бизнесе. Тут дело в гораздо большем. Вся эта ситуация, которая шла последние месяцы, началась с UFC PI, другие истории… плюс много других вещей. Эти ребята не захотели его переподписывать. Он больше не на контракте, да. Думаю, PFL возьмёт себе отличного непобеждённого парня. Удачи ему».

Дана Уайт Фото: Getty Images

Упоминание PFL не случайно — были слухи, что через переговоры с этим промоушеном Мокаев попытался надавить на UFC, чтобы выбить себе лучшие условия. Игра не оправдалась — Мухаммад стал свободным агентом, и поползло множество слухов о том, какой именно промоушен может стать новым пристанищем непобеждённого бойца.

В итоге Мокаев вернулся в Brave CF, где он уже выступал ранее. Именно через этот промоушен Мухаммад в своё время попал в UFC в 2022 году. Каратель тогда оформил в Brave четыре победы, две из которых досрочные. В сентябре 2021 году Мокаев задушил ирландца Блейна О’Дрисколла, оформив шестую победу в профессиональной карьере, а спустя полгода дебютировал в UFC.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Сейчас Мокаев вернулся в Brave уже в качестве большой звезды. Как минимум для этой организации. И возникла проблема — кто будет соперником Мухаммада? После оппозиции из топ-10 наилегчайшего веса UFC любой следующий соперник автоматически считался бы серьёзным понижением. И сначала Мокаеву назначили поединок с Лутандо Бико. Примечательно, что все обратили внимание на серьёзную разницу в антропометрии — рост Бико всего 152 см при 170 см у Мухаммада.

Однако за три дня до турнира и Бико слетел из-за травмы. Пришлось экстренно искать нового соперника для Мокаева. Это сделать получилось — на замену вышел бразилец Джовинсент Со, идущий на двух поражениях. Рекорд нового соперника тоже не впечатлял — 10-5, к тому же Со не только боец, а ещё и программист.

Конкуренции, как и ожидалось, не вышло — Мокаев был страшнейшим фаворитом и оправдал этот статус сполна. Со хватило только на полторы минуты, потом он попался в партере на Д’Арсе и благополучно уснул от плотного захвата. Мухаммад оформил очень лёгкую победу и увеличил свой рекорд до 14-0. Важно, что это был финиш, потому что только эффектные выступления могут вернуть Мокаева в лучший промоушен мира.

Мухаммад Мокаев Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Сам Мухаммад уже говорил, при каких условиях его могут вернуть: «Я общался с Хантером через пару дней после анонса о том, что мне не продлевают контракт. Он мне сказал, что нужно провести один-два боя вне организации, и мы тебя переподпишем обратно. Как я знаю, он мужчина своего слова. Будем ждать».

Итак, один бой и одна победа уже есть, Мокаев стал на шаг ближе к возвращению. В Brave CF Мухаммаду лучше не застаиваться, он перерос этот уровень. Лучший вариант — провести ещё один бой до Рамадана и попытаться вступить в переговоры с UFC. И в принципе Мокаев не скрывает, что его цель — вернуться. Вполне возможно, что на этот раз заход окажется более удачным.