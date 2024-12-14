Всё ещё король реваншей. Шлеменко расправился с Токовым со второй попытки

14 декабря в Екатеринбурге прошёл турнир RCC 21, главным событием которого стал реванш Александра Шлеменко и Анатолия Токова.

Бойцы в 2018 году уже встречались под эгидой Bellator. Тогда Токов проводил лишь третий поединок в промоушене, а Шлеменко шёл на серии из двух поражений. Анатолий одержал победу единогласным решением судей, и с тех пор Шторм больше не бился в Bellator.

К громкому реваншу Шлеменко подошёл в хорошей форме. Он одержал четыре победы подряд, удосрочив Кёртиса Миллендера, Алекса Оливейру и Александра Илича, а также одолел единогласным решением Куата Хамитова. Токов, в свою очередь, последний бой провёл под эгидой АСА и там сумел выиграть у Шарафа Давлатмуродова решением. Так Анатолий закрыл поражение в титульном бою с Джонни Эблином, которое он потерпел в феврале прошлого года, и вышел на второй поединок с Шлеменко. К слову, Шторм никогда не проигрывал в реваншах ранее, и собирался продолжить успешную серию.

Бой начался довольно осторожно. Много раздёргивали друг друга соперника, финтили и искали дистанцию. Попаданий было маловато, но Шлеменко начал работать агрессивнее и тут же пропустил две неплохие контратаки. Кроме того, Токов неплохо ловил коленом Александра, когда тот подсаживался. Шторм быстро сделал выводы, перестал нырять и начал забрасывать тяжёлые удары с левой, миксуя их с мидл-киками. Токов попытался нивелировать работу Шлеменко клинчами, но и у сетки Александр мощно бил по корпусу коленями и вообще выглядел поактивнее.

Во втором раунде Токов стал ещё чаще прибегать к клинчам и пассивному контролю у сетки. Шлеменко от такой работы начал замедляться, но при этом в стойке был заметно лучше — Александр очень быстро сокращал дистанцию, постоянно выбрасывал удары и давил. На выходах из клинчей тоже были хорошие попадания от Шлеменко. В стойке у ветерана было большое преимущество, а вот Токов, хоть и набирал секунды контроля, работал пассивнее.

Бой Александр Шлеменко — Анатолий Токов Фото: RCC

В третьем раунде уже оба бойца замедлились, но от клинчей не отказались. И Шлеменко при этом постоянно пробивал коленями по корпусу, пару раз даже припугнул Токова гильотиной. Анатолий разразился несколькими хорошими атаками на руках во второй половине раунда, здорово проваливал Александра и при первой удобной возможности входил в клинч. И символично, что финальный гонг застал бойцов именно у сетки.

Несмотря на то, что у Токова было преимущество в контроле, активность Шлеменко сделала своё дело. Судьи вынесли вердикт — победа Александра раздельным решением судей. Шторм всё ещё шикарен в реваншах и в очередной раз это доказал. В 40 лет Шлеменко всё ещё проходит топов, переламывая ход поединка. И это отлично.