Любимый боец Трампа снова провалился. Время Ковингтона прошло

В ночь на 15 декабря в Тампе (США) прошёл заключительный турнир года UFC on ESPN 63. Главным событием вечера стал поединок рейтинговых полусредневесов Колби Ковингтона и Хоакина Бакли.

Ковингтон, называющий себя любимым бойцом Дональда Трампа, в декабре прошлого года встретился с Леоном Эдвардсом в титульном поединке и проиграл единогласным решением судей. Это был третий титульник Колби за пять лет и во всех трёх случаях он терпел неудачу. После поражения от Эдвардса Хаос выпал из топ-5 полусреднего веса и к моменту боя с Бакли занимал шестую строчку в дивизионе. Это не мешало Ковингтону бросаться громкими заявлениями о том, что в случае победы он вновь вернётся в титульную гонку.

Бакли совершил впечатляющий рывок за последние два года. Он начал карьеру в UFC в среднем весе, но там чередовал победы с поражениями. В 2023-м Хоакин вернулся в полусреднюю весовую категорию и с тех пор не знает неудач — пять побед подряд, в том числе над Висенте Люке и Стивеном Томпсоном, вывели Бакли в топ-10 дивизиона. Изначально он должен был биться на этом турнире с Ианом Гарри, но в итоге ему выпал шанс подраться с бойцом, обладающим ещё более громким именем. К тому же победа над Ковингтоном могла продвинуть Бакли в топ-6 полусреднего веса.

Хоакин традиционно активно стартовал, много двигался, прессинговал. Колби выжидал, периодически обозначая атаки. Первый заход в борьбу от Хаоса тоже вышел неудачным, Бакли легко остановил тейкдаун и заодно оставил рассечение над глазом Ковингтона. Ближе к концу раунда у Хоакина ещё прошла неплохая серия и он закрепил своё превосходство в этом отрезке.

Вторая пятиминутка уже была более событийной, Бакли нащупал свою дистанцию, раз за разом попадал и поначалу отражал все попытки Ковингтона побороться. Однако к середине раунда Колби докатил перевод у сетки и забрал контроль, правда ненадолго. За 30 секунд до гонга у обоих бойцов прошли мощные серии в голову, но оба выстояли. В третьем отрезке Бакли несколько раз отлично попал размашистыми оверхэндами, Ковингтон вообще ничем не ответил и принимал урон. Хоакин, защищаясь от отчаянной попытки провести тейкдаун, допустил ошибку и выпустил Колби в доминирующую позицию в партере. Но ненадолго — Бакли выбрался, а потом бой остановили.

Бой Колби Ковингтон — Хоакин Бакли Фото: Chris Unger/Getty Images

Кровь Ковингтона из сечки, открывшейся в первом раунде, заливала уже и бойцов, и октагон. В итоге доктор приняла решение, что Колби не может продолжать бой и рефери остановил поединок. Формально это технический нокаут и Ковингтон впервые в карьере потерпел второе поражение подряд. Да и в целом выступил Хаос провально. Теперь Бакли врывается в топ-6 дивизиона, а любимый боец Трампа надолго вылетает из титульной гонки.