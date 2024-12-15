«Фёдор, привет с низкой ступеньки». Шлеменко — главный шоумен российских ММА

14 декабря в Екатеринбурге прошёл турнир RCC 21, главным событием которого стал поединок Александра Шлеменко с Анатолием Токовым. Шторм уже давно снискал славу короля реваншей, так что и в данном случае не сплоховал. Александр нашёл ключи к вязкому стилю соперника и закрыл поражение шестилетней давности.

Но Шлеменко не был бы собой, если бы не генерировал инфоповоды и вне самого боя. Судя по всему, Александр изначально рассматривал реванш с Токовым как противостояние со всей командой Фёдора Емельяненко. Так что, одержав победу, Шторм потерял какой-либо интерес к сопернику и обратился к Последнему Императору: «Хочу обратиться к Фёдору Емельяненко. Фёдор, привет тебе! С низкой ступеньки на вашу высоту! Хоть немного постоял там! Спасибо за всё, ребята, кто со мной! Несмотря на то что мы сильно высоко не летаем, мы всё равно красавчики!»

Обращение Шлеменко вызвано словами Емельяненко в интервью трёхлетней давности: «Считаю ли Токова самым сильным средневесом в России? В России — да. Почему был уверен в его досрочной победе над Шлеменко? Это он для вас топовый боец, а для меня топовый боец — Анатолий. Я знаю, на что он способен, вижу его каждый день, работаю с ним. Думаю, что Анатолий стоит на ступень выше Александра — как бы это ни звучало для самого Александра и его поклонников. Я каждый день работаю с Анатолием. Также видел бои Александра, видел, как он двигается и бьёт. Случилось мне один раз быть и у него в зале. По тем вопросам, которые от него поступали, я понимаю, что Анатолий — другой».

Именно поэтому Шлеменко после боя не просто передал привет Фёдору, а ещё и усиленно развивал тему конфликта: «Хорошо, что Фёдор Емельяненко не возглавляет Союз ММА. Поэтому я выиграл. Я знал, что выиграл. Но боялся, потому что кто был главой Союза ММА? Но судьи красавцы, не поддались на влияние, не прогнулись. Поэтому сказал про Фёдора? Конечно, посмотрите, сколько про меня было сказано, что я грязью поливал Толю. Беспринципный блогер, без совести, не на той ступени. Вот и приятно с нетоповой ступени достучаться до высоко летающих».

Александр Шлеменко Фото: rcc-sport.com

Благодаря таким шумным комментариям Шлеменко всегда остаётся на слуху. И надо отдать ему должное — он умеет устраивать шоу и вне клетки. Александр отлично понимал, что на бумаге у него не так много шансов с топовым бойцом, но максимально вложился в раскрутку, был гораздо ярче Токова, заставлял о себе говорить. Это всё в любом случае давило на Анатолия, потому что буквально в каждом интервью Шлеменко поддевал и его, и команду Фёдора. Психологическое давление было мощным, и это часть шоу имени Шторма.

И такое происходит практически перед каждым боем Александра. Даже если нет конфликта с соперником, он находит возможность привлечь внимание аудитории к своему бою. Перед реваншем с Александром Иличем Шлеменко заполонил всё информационное пространство темой судейства в первом поединке. Перед боем с Куатом Хамитовым случился конфликт с Иваном Штырковым, который автоматически привлёк внимание к бою Шлеменко.

Шторм сейчас, пожалуй, главный шоумен российских ММА. У него есть чёткая позиция, он умеет раскручивать себя и свои бои, не стесняется говорить какие-то непопулярные, но резонансные вещи. Можно, конечно, отметить ещё Магомеда Исмаилова. Но вот у Лысого хищника в марте был назначен бой-реванш с тем же Токовым. Получило ли это противостояние большую раскрутку? Нет, хотя Исмаилов старался. А вот Шлеменко это устроил, и это ещё раз подтверждает, насколько Шторм хорош в том, что касается шоу.

Даже о потенциальном реванше с Исмаиловым Шлеменко высказался небанально: «Реванш с Магомедом Исмаиловым? Откуда я знаю? Он же на рыбалке. Вернётся с рыбалки, обсудим».

В 40 лет Шлеменко является одной из самых ярких звёзд российских ММА и заслуженно удерживает это звание. Его бои всегда привлекают внимание — кто-то хочет поддержать Александра, кто-то, наоборот, включает турнир в надежде на поражение Шторма. Но в данном случае это не имеет никакого значения, потому что Шлеменко классно выполняет свою главную миссию — даёт шоу.