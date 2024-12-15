Вылет Мадримова испортил кард окончательно. Что не так с турниром Усика и Фьюри?

21 декабря в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри, но, конечно, в карде турнира будет много других поединков.

Александр Усик (22-0, 14 KO), Украина — Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO), Великобритания;

Сергей Богачук (24-2, 23 KO), Украина — Исмаэль Салас (13-1, 6 КО), Великобритания;

Мозес Итаума (10-0, 8 KO), Великобритания – Демси Маккин (22-1, 14 KO), Австралия;

Джонни Фишер (12-0, 11 KO), Великобритания – Дэйв Аллен (23-6-2, 18 KO), Великобритания;

Деннис Макканн (16-0-1, 8 KO), Великобритания – Питер Макгрейл (10-1, 6 KO), Великобритания;

Айзек Лав (25-2-3, 8 KO), Великобритания – Ли Макгрегор (14-1-1, 11 KO), Великобритания.

Изначально соглавный поединок вечера ожидался другим – куда более интригующим. Сергей Богачук собирался разделить ринг с экс-чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе Исраилом Мадримовым, который в своём последнем бою оказал серьёзное сопротивление одному из лучших боксёров современности – Теренсу Кроуфорду. Но Мадримов был вынужден сняться с поединка по медицинским показаниям.

«Врачи подтвердили, что Исраил Мадримов болен острым бронхитом и вынужден отказаться от боя 21 декабря против Богачука. Британский боксёр Исмаэль Салас заменит Мадримова, который теперь будет восстанавливаться и готовиться к запланированному на 22 февраля поединку против Ортиса», — написал на своей странице в социальных сетях председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Поединок Мадримова и Богачука казался крайне интригующим и интересным на бумаге. Второй и третий номера рейтинга IBF должны были определить между собой, кто из них возвращается в титульную гонку, так как оба проиграли свои последние поединки: Мадримов – Кроуфорду, Богачук – Ортису, с которым, кстати, Мадримов подерётся в феврале. Да и, с учётом стилей Сергея и Исраила, зрителей ожидал жёсткий и бескомпромиссный поединок, который усилил бы кард вечера. Но не сложилось.

Исраил выбыл, а организовать конкурентный бой Богачуку в короткие сроки не смогли даже саудовские шейхи. Заменит Мадримова мало кому известный британский боксёр Исмаэль Салас с рекордом 13-1. Если вы будете искать информацию о Саласе, то найдёте больше фактов про кубинского боксёрского тренера – полного тёзки британца. Сам же 29-летний британец в последнем поединке проиграл Джошу Келли – и это был его первый серьёзный оппонент в карьере. Так что ожидать, что Салас даст Сергею конкурентный бой, не приходится – уж слишком разные уровни у боксёров.

Да и в целом кард турнира с таким супербоем, как реванш Усика и Фьюри, откровенно говоря, слабоват. Взгляните, какой кард приготовили шейхи на турнир с реваншем Бетербиева и Бивола – там будет сразу шесть титульных боёв. Даниэль Дюбуа, Джозеф Паркер, Шакур Стивенсон, Верджил Ортис, Исраил Мадримов, Хамза Шираз – глаза просто разбегаются от количества звёздных фамилий в карде. Там действительно Турки Аль аш-Шейх постарался на славу. Да даже по сравнению с новогодним турниром, который организовали шейхи в прошлом году, нынешний сильно уступает. Тогда были и Филип Хргович, и Джей Опетайя, и Дмитрий Бивол, и Даниэль Дюбуа, и Деонтей Уайлдер, и Энтони Джошуа.

Александр Усик и Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

Предстоящий турнир же выглядит тускло на фоне других кардов, организованных в Саудовской Аравии. В каждом из поединков есть британский боксёр – видимо, саудовцы сделали акцент на британской аудитории, которая будет дожидаться боя Тайсона Фьюри, и, чтобы она не заскучала, шейхи вместили в кард ещё кучу британцев – другого логического объяснения просто нет. Безусловно, есть среди них и перспективные интересные боксёры, за которыми интересно наблюдать. Например, 19-летний крузер Мозес Итаума, рекорд которого 10-0, а восемь побед британец одержал нокаутами. Есть и другой британский проспект в супертяжёлом весе – Джонни Фишер, который также вырубает практически всех своих соперников. Есть в карде даже Макгрегор… Правда, Ли, а не Конор.

Однако, при всём уважении к вышеперечисленным боксёрам, такому турниру не хватает звёздных имён. Возможно, шейхи не хотят переключать внимание с главного боя, рассчитывая, что реванш Усика и Фьюри затмит всё вокруг. Но зрителям ведь до главного боя ещё нужно досидеть, а заинтересовать стороннего небританского зрителя чисто английским кардом вряд ли получится. Поэтому, кажется, где-то шейхи недоработали – остаётся надеяться, что реванш Усика и Фьюри действительно будет фееричным и все забудут, что в карде турнира не было других звёздных поединков.