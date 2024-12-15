Снова мимо титульника. Как долго Чимаеву придётся ждать пояса UFC

В конце октября на UFC 308 в Абу-Даби Хамзат Чимаев вернулся в октагон после простоя и очень громко заявил о себе и своих титульных амбициях. Борз просто уничтожил Роберта Уиттакера за один раунд, не позволив бывшему чемпиону показать хоть какую-то конкуренцию.

Яркая победа забросила Чимаева в топ-3 среднего веса и заставила всех говорить о нём как о главном претенденте на пояс. Более того, сам чемпион Дрикус дю Плесси сразу выдал серию высказываний и призывал дать титульный шанс именно Хамзату: «Больше всего мне бы хотелось провести следующий бой против Хамзата Чимаева. Я бы хотел забрать у него «0» в графе поражений. Сейчас пока ещё нет никакой ясности по поводу моей защиты титула, но как фанат этого спорта и как чемпион я заявляю, что хочу драться с Чимаевым».

Дрикус дю Плесси Фото: Paul Kane/Getty Images

Генри Сехудо, Роберт Уиттакер, Даниэль Кормье — все они призывали UFC дать титульник Чимаеву после такого выступления. Кормье считал, что это самый справедливый вариант: «Следующим за пояс в среднем весе должен драться Хамзат Чимаев. Не знаю, что собирается делать UFC. Однако если матчмейкеры скажут, что Чимаев будет следующим, то не думаю, что у Шона Стрикленда будет много причин обвинять промоушен в неправоте».

Единственный вопрос состоял в том, где можно провести этот поединок, потому что уже давно не секрет, что у Чимаева есть проблемы с визой и он не может биться в США. Последние его два боя прошли в Абу-Даби, ещё один поединок назначали в Саудовской Аравии, но там Хамзат не выступил из-за болезни. В любом случае тенденция понятна. Другой вариант был выступить в Австралии на турнире UFC 312, но туда в итоге забронировали реванш дю Плесси и Шона Стрикленда, как ожидалось изначально, до того, как Чимаев деклассировал Уиттакера.

По словам дю Плесси, в UFC действительно планировали дать титульный бой Чимаеву, но там возникли сложности: «По моему мнению, бой с Хамзатом был бы намного масштабнее и интереснее. Я раньше не участвовал в таком. Он непобеждён, хотя Стрикленд – настоящий зверь в октагоне. Этот бой снова станет настоящим хитом, с нетерпением его жду. Предложение о поединке с Хамзатом лежало на столе. Мы говорили об этом. Думаю, у UFC возникли проблемы с Хамзатом, но не уверен. Свою роль также сыграло время. Однако были разговоры. Я сказал, что это тот бой, который хочу получить, так что давайте сделаем это. Им не удалось организовать его. Так что Стрикленд — это тот бой, который они сделали. Ходят слухи, что Хамзат будет присутствовать на бое против Стрикленда 8 февраля. Не знаю, насколько это правда. Если это так, то, полагаю, он будет следующим претендентом. Я собираюсь победить Шона Стрикленда, а затем – Хамзата».

Злоключения Чимаева с титульниками продолжаются. Причём началось это ещё до UFC. У Борза был весьма впечатляющий забег в Brave CF, и выступал он там и в полусреднем, и в среднем весе. Уверенные победы над Марко Кисичем, Сидни Уилером и Икрамом Алискеровым превратили Хамзата в звезду промоушена, но вместо титульника ему дали ещё один бой с Мзвандиле Хлонгвой, который тоже был финиширован. Тогда в руководстве Brave CF пообещали проспекту титульный бой, но он его не дождался и в разгар пандемии ушёл в UFC.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

В главном промоушене мира тоже пока не получается добраться до пояса, несмотря на весь хайп вокруг фигуры Чимаева: «В UFC обещали титульный поединок после боя с Бёрнсом. Я его не увидел. Так было и с Усманом. Но я доволен тем, сколько зарабатываю. Но я зарабатываю больше, чем многие чемпионы. Жизнь хороша».

Похоже, пояс близок как никогда. Возможно, этому поможет победа Дональда Трампа на выборах президента США. Чимаев уже говорил, что в этом случае проблема с визой может решиться, а Дана Уайт отмечал, что в следующем году Хамзату хотят устроить титульник: «Я рассчитываю, что Хамзат Чимаев получит титульный бой в 2025 году. Посмотрим, как всё сложится. Я хочу, чтобы он дрался в Соединённых Штатах — дрался за титул здесь, в США».

Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

Если не получится привезти Чимаева в США, то всегда есть турниры на арабском полуострове. К тому же в 2025 году ожидается, что ивентов в Саудовской Аравии и ОАЭ станет больше. Это большой плюс для Хамзата. Кто бы ни остался чемпионом в среднем весе после UFC 312, Чимаев будет следующим претендентом на пояс. Даже если придётся снова ждать номерного турнира в Абу-Даби. Время Борза уже очень близко, в следующем году мы можем увидеть его с поясом UFC в руках.