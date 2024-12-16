Реванш Усика и Фьюри затмит все единоборства мира. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств новые турниры и противостояния. Особняком стоит вечер профессионального бокса в Саудовской Аравии, который станет одним из самых масштабных и ожидаемых турниров года, ведь возглавит его бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

20 декабря. Саладин Парнасс – Уилсон Варела

Ведущие лиги смешанных единоборств уже провели свои заключительные в 2024 году турниры. Единственным промоушеном, кто ещё не поставил точку в уходящем году, является польская организация KSW, которая проведёт в Лионе свой турнир KSW 101. Возглавит его титульный бой в лёгком весе между Саладином Парнассом и Уилсоном Варелой. Парнасс – настоящая звезда польской лиги, владелец поясов в полулёгком и лёгком дивизионах, а в конце прошлого года он пытался забрать пояс и в полусреднем дивизионе, но проиграл мощному Адриану Бартошиньскому. Теперь Саладину предстоит очередная защита пояса в лёгком весе против Уилсона Варелы.

21 декабря. Александр Усик – Тайсон Фьюри

Саудовские шейхи решили устроить всем любителям единоборств новогодний праздник. Мало того, что Турки Аль аш-Шейх в этом году не просто усадил Фьюри и Усика за стол переговоров, но и провёл их бой, так он ещё и организовал реванш, который станет фантастическим завершением уходящего года. Два лучших на сегодняшний день тяжеловеса вновь сойдутся в ринге. Сумел ли Фьюри провести работу над ошибками, будет ли он что-то менять в своём плане? Сможет ли Усик во второй раз совладать с габаритами и мощью Тайсона? Будет ли трилогия в этом противостоянии или же Александр поставит убедительную точку? Вопросов действительно много, ответы на них мы получим уже в ближайшую субботу.

21 декабря. Сергей Богачук – Ишмаэль Дэвис

Соглавное событие вечера бокса в Саудовской Аравии должно было стать ярким и фееричным, ведь ринг планировали разделить два топовых представителя первого среднего веса – Сергей Богачук и Исраил Мадримов. Увы, но бывший чемпион мира по версии WBA Мадримов выбыл из-за бронхита, и для Богачука нашли замену – вместо Исраила на турнире выступит британский боксёр Ишмаэль Дэвис. Да, замена, мягко говоря, неравнозначная, однако Сергей остаётся в карде, а значит, нас в любом случае ожидает жёсткий и кровавый бой – других в исполнении Богачука просто не бывает.

21 декабря. Мозес Итаума – Демси Маккин

В карде турнира, который возглавит реванш Усика и Фьюри, будут и другие интересные поединки. Стоит выделить Мозеса Итауму – британского проспекта в королевском дивизионе, который рвётся на вершину. Парню всего 19 лет, а у него уже выдающийся рекорд 10-0 (восемь — нокаутом) и место в карде самого крупного турнира года. Значит, на Итауму, который уже находится в рейтингах ведущих организаций, всерьёз рассчитывают промоутеры. Соперником Мозеса будет опытный Демси Маккин с рекордом 22-1, в последнем бою проигравший Филипу Хрговичу. Если Мозес одержит уверенную победу, то она вполне может открыть для него двери к куда более серьёзным боям.

Мозес Итаума Фото: Stephen Pond/Getty Images

21 декабря. Джонни Фишер – Дэвид Аллен

Мозес Итаума не единственный британский проспект в «королевском» дивизионе. Занять место Тайсона Фьюри стремится и другой британец — Джонни Фишер, который также проведёт бой в Саудовской Аравии. У 25-летнего Фишера ещё более солидный рекорд, чем у Итаумы – 12-0 (11 — нокаутом). Следующим соперником британца станет соотечественник Дэвид Аллен – крепкий гейткипер, с которым не бывает лёгких поединков. Для Фишера это хорошая проверка, в случае победы он, как и Итаума, улучшит свои позиции и заявит о титульных амбициях.

21 декабря. Илунга Макабу – Вагди Аттиа

21 декабря боксёрский вечер пройдёт не только в Саудовской Аравии. В ДР Конго свой бой проведёт один из самых известных местных боксёров, экс-чемпион мира в крузервейте Илунга Макабу. Илунга известен в том числе и по своим выступлениям в России – Макабу побеждал известных российских боксёров Алексея Папина и Дмитрия Кудряшова. Сейчас Илунга утратил чемпионский пояс и идёт на серии из двух поражений, но всё равно сохраняет высокие позиции в рейтингах. Победа над Вагди Аттиа, у которого солидный рекорд 11-1, вернёт Макабу в титульную гонку, так что Илунга при родных трибунах сделает всё, чтобы показать зрелищный бой и победить.

Бой Илунги Макабу Фото: Francois Nel/Getty Images

21 декабря. Вийибальдо Гарсия Перес – Рене Калисто

В Японии также пройдут боксёрские поединки, в том числе и титульные. В бою за пояс IBF во втором наилегчайшем весе сойдутся два мексиканца – Вийибальдо Гарсия Перес и Рене Калисто. Перес был обязательным претендентом на титул IBF, но владелец пояса аргентинец Фернандо Мартинес выбрал реванш с Кадзуто Йокой вместо обязательной защиты и был лишён титула – в IBF с этим строго. А освободившийся пояс Перес разыграет в поединке с непобеждённым соотечественником Рене Калисто.