Александр Усик — Тайсон Фьюри: грандиозный реванш и прекрасное завершение года. LIVE

21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии бой-реванш проведут супертяжеловесы Александр Усик и Тайсон Фьюри, а на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.
18 мая этого года боксёры уже встречались на ринге, и Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, победив Фьюри раздельным решением судей. После этого победитель отказался от пояса IBF, чтобы не проводить обязательную защиту. Усик выбрал незамедлительный реванш с Фьюри, который тут же назначили на конец года.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🤝 Глава WBC назвал желаемого соперника для победителя реванша Усик — Фьюри
Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал желаемого соперника для победителя реванша в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
«Мы не промоутеры, поэтому не можем рекламировать бои, но WBC всегда поддерживал объединительные поединки, особенно если на кону стоит звание абсолютного чемпиона. Мне бы хотелось увидеть Дюбуа с победителем реванша Усик — Фьюри. Это был бы сенсационный бой», — приводит слова Сулеймана Sky Sports.
🙌 Шон Портер: Фьюри победит Усика в реванше
Экс-чемпион мира в полусреднем весе американец Шон Портер дал свой прогноз на предстоящий реванш между действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком и бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.
«На самом деле я ожидаю, что Фьюри победит в реванше. Он больше Усика, и, в отличие от большинства бойцов, Тайсон знает, как использовать это преимущество в габаритах, размах рук и скорость.
Я думаю, что весь реванш сложится так, как первая половина первого поединка. Весь бой пройдёт таким образом. Очень сфокусированный и решительный Фьюри — это тихий и неустанный Фьюри», — сказал Портер в интервью YouTube-каналу ProBox TV.
Где смотреть турнир с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри
В России показывать турнир с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри на данный момент не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🤔 Околи рассказал, что нужно Тайсону Фьюри для победы над Усиком в реванше
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Лоуренс Околи рассказал, что нужно бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри для победы в реванше с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе Александром Усиком.
«Фьюри нужно делать упор на переднюю ногу и встречать Усика в центре ринга. Если Усик будет на него наступать, то и ему нужно идти вперёд в ответ. Ему нужно работать с Усиком точно так же, как он это делал с Уайлдером. Ему надо выйти на бой с настроем уничтожить Усика», — приводит слова Околи DAZN.
Дата и время турнира с боем Усик – Фьюри
Турнир с главным поединком Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бойцовский вечер начнётся в 18:00 по московскому времени.
❌ Карл Фроч: если Фьюри проиграет в реванше с Усиком, это будет концом карьеры
Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о предстоящем реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Если Фьюри проиграет в этом бою, это будет концом его профессиональной карьеры. Если только его не соблазнит бой с Энтони Джошуа в 2025 году», — приводит слова Фроча Casinos.org.
Полный кард турнира с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри
Александр Усик (22-0, 14 KO), Украина — Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO), Великобритания;
Сергей Богачук (24-2, 23 KO), Украина — Ишмаэль Дэвис (13-1, 6 KO), Великобритания;
Мойзес Итаума (10-0, 8 KO), Великобритания – Демси Маккин (22-1, 14 KO), Австралия;
Джонни Фишер (12-0, 11 KO), Великобритания – Дэвид Аллен (23-6-2, 18 KO), Великобритания;
Айзек Лав (25-2-3, 8 KO), Великобритания – Ли Макгрегор (14-1-1, 11 KO), Великобритания;
Даниэль Лапин (9-0, 3 KO), Украина – Дилан Колин (14-0, 4 KO), Франция;
Андрей Новицкий (13-0, 10 KO), Украина – Эдгар Рамирес (10-1-1, 4 KO), Мексика.