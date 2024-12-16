Сириль Ган — главное разочарование тяжёлого веса UFC. Всему виной — тренер

8 декабря в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 311 состоялся долгожданный реванш между бывшим временным чемпионом UFC в тяжёлом весе Сирилем Ганом и топовым бойцом Александром Волковым. По итогам трёх раундов победу раздельным решением судей отдали французу.

Однако в этот раз бой прошёл по совершенно иному сценарию, нежели первый поединок, став одной из главных тем для обсуждения среди фанатов и авторитетных экспертов. Поводом для споров стало откровенно спорное судейское решение. Кроме того, достаточную порцию критики за слабое выступление получил и сам победитель — Сириль Ган, причём вполне заслуженно.

В 2021 году главным проспектом UFC являлся именно Ган, носящий прозвище Хороший парень. Почти все эксперты и аналитики сходились во мнении, что француз в скором времени победит тогдашнего чемпиона UFC тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, и, может быть, даже будет претендовать на звание величайшего чемпиона в истории промоушена.

Однако радужные прогнозы остались лишь фантазиями, Гану так и не удалось взять полноценный титул. Постепенно фанатская любовь сменилась разочарованием: в поединках с Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом стали очевидны серьёзные слабости французского атлета. Когда напротив него стоит оппонент, который оказывает прессинг, то Сириль ментально ломается и отдаёт инициативу. Аналогичная ситуация произошла и в реванше с Александром Волковым.

Александр Волков — Сириль Ган Фото: Getty Images

Драго с первого боя провёл работу над ошибками и показал впечатляющее выступление. Было видно, что Ган потерялся и не знал, что делать. Да, потом Сириль рассказал про травму пальцев, полученную в первом раунде, однако даже с учётом травмы он был слишком пассивен. Стал очевидным тот факт, что природные данные и талант Гана больше не работают против бойцов, использующих против него грамотную тактику. Француз не прогрессирует и даже начинает сдавать. Виноват в этом не только он сам, но и его тренер — Фернанд Лопес.

Благодаря этому человеку Фрэнсис Нганну и Нассурдин Имавов раскрылись совсем с другой стороны. Вот только случилось это как раз после того, как Фрэнсис и Нассурдин ушли из команды Лопеса. Прогресс пошёл сразу — Хищник набил серию из шести побед и стал чемпионом UFC. Имавов же перестал считаться середняком и в скором времени подерётся с Исраэлем Адесаньей.

Фернанд Лопес и Сириль Ган Фото: Josh Hedges/Getty Images

Что именно не так делает Лопес? После поражения Гана в бою с Нганну французский специалист заявил, что его подопечный будет усиленно работать над навыками в борьбе.

«Когда мы летели домой в Париж, я сказал Сирилю: «Тебе конец. Я даю тебе 10 дней, а потом...» Я уже сделал два телефонных звонка в Чечню и Дагестан, к нам выехали два тяжеловеса. У них обоих длинные руки, как у Фрэнсиса и Джона Джонса.

Он будет у меня есть борьбу, пить борьбу, дышать борьбой. Мы будем бороться столько, что он не сможет сидеть на пятой точке. Его будет тошнить от борьбы. Потом три месяца не сможет отдышаться от неё», — сказал Лопес.

И что мы имеем? За два года Сириль отметился лишь одним успешным тейкдауном и выходом на скручивание пятки. Показывает ли это прогресс в навыках Хорошего парня? Нет, за такой длительный период французу так и не удалось его добиться. Он по-прежнему придерживается старого плана — максимально использовать футворк и избегать борьбы. И в этом виноват тренер, поскольку именно он выстраивает лагерь и формирует геймплан.

Вызывают вопросы и спарринг-партнёры Сириля. После ухода Нганну из MMA Factory француз поначалу работал с абсолютно неподходящим ему средневесом Имавовым, который потом тоже ушёл. Да, в преддверии реванша с Драго стало известно, что Ган работает с 202-сантиметровым боксёром Максимом Вазе. Казалось бы, по габаритам он подходит и сможет имитировать Волкова. Однако на профессиональном ринге Вазе дебютировал лишь в 2024 году — этого явно мало. Работа с такими неопытными спарринг-партнёрами не помогает совершенствоваться.

Ган, безусловно, является талантливым спортсменом. Однако продолжение работы с Лопесом не приближает его к званию лучшего тяжеловеса современности. Наоборот, есть риск стать главным разочарованием. Чтобы этого избежать, Сирилю надо проработать свои ментальные проблемы с психологами и сменить тренерский штаб. Только в таком случае французский атлет может сохранить за собой место в топ-3 сильнейших бойцов ММА в тяжёлом весе. Иначе Ган продолжит раз в год выступать в Париже, в лучшем случае избивая парней из хвоста рейтинга.