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Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 2, проморолик к бою Александр Усик — Тайсон Фьюри 2, реванш: смотреть видео, бокс 21 декабря

Ничего круче боя Усик — Фьюри 2 в боксе уже не придумать. Объясняем почему
Сергей Сорокин
Ничего круче реванша Усик — Фьюри уже не придумать
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Проморолик снят на уровне Голливуда. Или даже лучше.

В 2024 году профессиональный бокс переживает настоящий Ренессанс. Топовые поединки, интереснейшие противостояния. А 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой с приставкой «супер». Реванш проведут Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

Первое столкновение парней получилось историческим. Поединок добрался до судейского решения, раздельным вердиктом победу забрал Усик. Есть уверенность, что реванш станет ещё более знаковым. Причём и для бокса, и для всего профессионального спорта. Многие упрекают организаторов из Саудовской Аравии в отсутствии помпезности и яркости. Видимо, именно предстоящий поединок должен дать лучший ответ всем скептикам.

Собрали все самые интересные события предстоящего турнира:
Александр Усик — Тайсон Фьюри: грандиозный реванш и прекрасное завершение года. LIVE
Live
Александр Усик — Тайсон Фьюри: грандиозный реванш и прекрасное завершение года. LIVE

Даже готовятся к реваншу Усика и Фьюри ещё более тщательно, нежели к первой встрече звёздных тяжеловесов. Возьмите проморолики: если к майской схватке было подготовлено просто шикарное видео, то новый трейлер противостояния — настоящий шедевр.

Почему же противостояние Усика и Фьюри должно вновь переписать историю? Есть целый ряд факторов. Основной – интрига. Пожалуй, прямо сейчас сложно назвать однозначного фаворита этой пары. Конечно, первый поединок остался за Александром – это факт. Но при этом по ходу самого боя чемпион не выглядел безупречно. А в первой половине и вовсе казалось, что доминирует и владеет инициативой Цыганский король. Теперь британец выходит в ринг с запредельной мотивацией и желанием. Поэтому попытается буквально растереть в порошок оппонента. Возможно, Тайсон даже нацелится на досрочный финиш.

Второй фактор – гонорары. Такого, пожалуй, в истории профессионального бокса ещё не было. Некоторые эксперты уже сейчас утверждают, что парни получат не просто большие, а огромные, космические деньги. В такой ситуации можно не сомневаться – бойцы закатят настоящее зрелище. Конечно, многие ставят под сомнение то, что в дело не вмешается бизнес. Якобы организаторы максимально заинтересованы в трилогии, поэтому исход предрешён – победа Фьюри. Но, кажется, на таком высоком уровне о возможности договорняка не может идти и речи. А главное, Александр не захочет терять чемпионские пояса и «нолик» в рекорде, а также всё своё боксёрское наследие. Даже за очень большие деньги, в этом нет никаких сомнений.

Александр заработает за один поединок, как за всю карьеру:
Усик действительно получит $ 114 млн за реванш? Изучаем гонорары великого боя
Усик действительно получит $ 114 млн за реванш? Изучаем гонорары великого боя

Следующий фактор – статус бойцов. Они давно переписали историю тяжёлого веса и всего профессионального бокса. Усик – первый номер рейтинга сильнейших боксёров вне зависимости от весовой категории. Фьюри замыкает десятку в Pound-for-pound. Конечно, можно разводить споры о том, что Тайсон пока находится слишком низко. Но он выстроил легендарную профессиональную карьеру, по ходу которой бился исключительно с лучшими. В последние годы Цыганский король немного сдал. Но при этом сложно назвать более знакового и популярного боксёра последних десятилетий.

Тайсон Фьюри — Александр Усик

Тайсон Фьюри — Александр Усик

Реванш Усика и Фьюри – самое знаковое событие в профессиональном боксе. И сейчас вряд ли можно придумать что-то более интересное. Пожалуй, именно сейчас сошлись воедино все факторы. Это и уровень бойцов, и запредельная интрига, и огромные деньги. Главное, чтобы на фоне завышенных ожиданий не случилось тотального провала.

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