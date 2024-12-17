Ничего круче боя Усик — Фьюри 2 в боксе уже не придумать. Объясняем почему

В 2024 году профессиональный бокс переживает настоящий Ренессанс. Топовые поединки, интереснейшие противостояния. А 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой с приставкой «супер». Реванш проведут Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Первое столкновение парней получилось историческим. Поединок добрался до судейского решения, раздельным вердиктом победу забрал Усик. Есть уверенность, что реванш станет ещё более знаковым. Причём и для бокса, и для всего профессионального спорта. Многие упрекают организаторов из Саудовской Аравии в отсутствии помпезности и яркости. Видимо, именно предстоящий поединок должен дать лучший ответ всем скептикам.

Даже готовятся к реваншу Усика и Фьюри ещё более тщательно, нежели к первой встрече звёздных тяжеловесов. Возьмите проморолики: если к майской схватке было подготовлено просто шикарное видео, то новый трейлер противостояния — настоящий шедевр.

Почему же противостояние Усика и Фьюри должно вновь переписать историю? Есть целый ряд факторов. Основной – интрига. Пожалуй, прямо сейчас сложно назвать однозначного фаворита этой пары. Конечно, первый поединок остался за Александром – это факт. Но при этом по ходу самого боя чемпион не выглядел безупречно. А в первой половине и вовсе казалось, что доминирует и владеет инициативой Цыганский король. Теперь британец выходит в ринг с запредельной мотивацией и желанием. Поэтому попытается буквально растереть в порошок оппонента. Возможно, Тайсон даже нацелится на досрочный финиш.

Второй фактор – гонорары. Такого, пожалуй, в истории профессионального бокса ещё не было. Некоторые эксперты уже сейчас утверждают, что парни получат не просто большие, а огромные, космические деньги. В такой ситуации можно не сомневаться – бойцы закатят настоящее зрелище. Конечно, многие ставят под сомнение то, что в дело не вмешается бизнес. Якобы организаторы максимально заинтересованы в трилогии, поэтому исход предрешён – победа Фьюри. Но, кажется, на таком высоком уровне о возможности договорняка не может идти и речи. А главное, Александр не захочет терять чемпионские пояса и «нолик» в рекорде, а также всё своё боксёрское наследие. Даже за очень большие деньги, в этом нет никаких сомнений.

Следующий фактор – статус бойцов. Они давно переписали историю тяжёлого веса и всего профессионального бокса. Усик – первый номер рейтинга сильнейших боксёров вне зависимости от весовой категории. Фьюри замыкает десятку в Pound-for-pound. Конечно, можно разводить споры о том, что Тайсон пока находится слишком низко. Но он выстроил легендарную профессиональную карьеру, по ходу которой бился исключительно с лучшими. В последние годы Цыганский король немного сдал. Но при этом сложно назвать более знакового и популярного боксёра последних десятилетий.

Тайсон Фьюри — Александр Усик

Реванш Усика и Фьюри – самое знаковое событие в профессиональном боксе. И сейчас вряд ли можно придумать что-то более интересное. Пожалуй, именно сейчас сошлись воедино все факторы. Это и уровень бойцов, и запредельная интрига, и огромные деньги. Главное, чтобы на фоне завышенных ожиданий не случилось тотального провала.