Был Супермен, дальше — Веном. Шара Буллет получил самый серьёзный тест в карьере

Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, за уходящий год не пропустил ни одного турнира UFC из тех, что проходили на Востоке. Пират выступил и в Саудовской Аравии, и на неномерном турнире в Абу-Даби, и на UFC 308. Серия побед из четырёх поединков под эгидой промоушена вывела Шару в топ-15 среднего веса, и он начал превращаться из локальной звезды в мировую.

Теперь уже его имя интересует не только середнячка Михала Олексейчука. За последнее время Буллета упоминали Марвин Веттори и Пауло Коста (топы среднего веса), восходящая звезда Бо Никал, а также звёздный Майкл Пейдж, который и вовсе выступает в другой весовой категории, но тоже соблазнился хайпом вокруг имени Магомедова.

И именно Веном станет следующим соперником Шары. Конечно же, никого не удивляет, что поединок пройдёт в Саудовской Аравии 1 февраля. И это соглавное событие, то есть россиянина продолжат продвигать как восходящую звезду UFC. С точки зрения раскрутки и набора медийного веса для Шары это отличный вариант. Венома знают во всём мире, и он не будет пытаться бороться или клинчевать, засушивая поединок. То есть мы почти наверняка получим яркий бой двух сильных и креативных ударников. И Шара, и Пейдж умеют удивлять соперников в октагоне. По срокам тоже отлично — до Рамадана.

Нюансы тоже, безусловно, есть. Первый и самый очевидный — Пейдж не даст ничего с точки зрения продвижения в рейтинге. Сейчас Шара 14-й в среднем весе, а Веном замыкает топ-15 в полусредней весовой категории. Это хорошая вывеска, но в сухом остатке это поединок с нерейтинговым (для среднего веса) бойцом, идущим после поражения. В случае победы Магомедов вообще никак не продвинется выше, а вот потенциальные бои с Пауло Костой или Джаредом Каннонье могли бы серьёзно поднять Шару и повысить его акции.

Шара Буллет Фото: Getty Images

Второй нюанс — большие риски при малой награде. Очевидно, что сам бой назначен в первую очередь для Шары. Он ставит на кон своё место в рейтинге и свой чистый рекорд, взамен — только имя в резюме. И не факт, что оно там появится, потому что Пейдж очень опасный соперник, с которым необходимо считаться.

В UFC у Венома всего два боя, но это тоже были поединки с ударниками. Кевин Холланд решил, что сможет тягаться с британцем на ногах, но единственный раунд забрал за счёт борьбы и клинчей, а в стойке получил тотальный разгром. В перерыве между раундами Кевин признавался секундантам, что Пейдж просто намного быстрее, чем они ожидали. А непобеждённый на тот момент Иан Гарри перед боем бравировал, что это противостояние покажет, кто лучший ударник в дивизионе, однако на деле тоже очень быстро убедился, что Майкл разносит его в стойке, и подключил борьбу, за счёт чего и победил.

Майкл Пейдж Фото: Cooper Neill/Getty Images

Почти наверняка и Шара уверен, что будет превосходить Венома в стойке, но закладываться на это нельзя, нужно смотреть на ошибки предыдущих соперников 37-летнего Пейджа. Майкл очень быстрый, резво сокращает дистанцию и тут же уходит с неё, способен удивить необычными ударами под разными углами, а ещё у него неудобная для соперников стойка. У Шары будет очень тяжёлый бой, скорее всего, это самый тяжёлый тест в карьере Магомедова, и западные букмекеры уже определяют Пейджа фаворитом противостояния.

Однако и предыдущий поединок с Арменом Петросяном на бумаге был сложнее, чем кажется, и Супермен добавил проблем в стойке, но Шара смог адаптироваться и изменить ход боя. Теперь будет попытка сделать то же самое с Веномом. И это точно будет очень интересно.