Абсолют Бетербиева, взлёт Шары и Мусаева: прорывы 2024 года в российских единоборствах

До Нового года осталось совсем немного, и «Чемпионат» подводит итоги спортивного сезона. В каждом виде спорта выйдут рейтинги, в которых мы отобрали самые яркие прорывы года. А вот сформировать рейтинг и выбрать главный прорыв-2024 предстоит уже вам, нашим читателям. После этого выйдет общий рейтинг «Прорыв в российском спорте 2024 года»!
В список единоборств попали 10 спортсменов — девять мужчин и одна девушка. Абсолютный чемпион Артур Бетербиев, экс-чемпион Пётр Ян, очаровательная Валентина Шевченко и многие другие. Но придётся выбрать лучшего! Свой выбор можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Бойцы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Шарабутдин Магомедов
Долгое время Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, был знаком только российским поклонникам смешанных единоборств. Но в 2024 году харизматичный парень по прозвищу Пират совершил невероятный рывок в карьере. Шара провёл за календарный год сразу три крутых поединка в главном промоушене мира, победив в каждом из них. Две досрочные победы получились максимально эффектными, а невероятный нокаут двойным бэкфистом в схватке с Арменом Петросяном и вовсе вошёл во все подборки года. Как итог: Буллета обожают американские фанаты, он сыграл роль в голливудском фильме, стал любимчиком президента UFC Даны Уайта и желанным соперником даже для суперзвёзд. Это ли не прорыв?
Пётр Ян
Удивительно, но бывший чемпион UFC Пётр Ян не побеждал ни в 2022, ни в 2023 году. На этом отрезке уместились только три поражения: весьма спорные от Алджамейна Стерлинга и Шона О'Мэлли плюс неприятный разгром от Мераба Двалишвили. Вдобавок Петра мучили многочисленные травмы, из-за которых он дрался редко и выглядел в октагоне далеко не так хорошо, как мог бы. Всё изменил 2024 год: россиянин вернулся максимально успешно и снова считается одним из претендентов на титул. Сначала Ян, даже несмотря на очередное повреждение, жёстко переработал перспективного Сонг Ядонга. А осенью Пётр прошёлся катком не по кому-нибудь, а по экс-чемпиону промоушена в наилегчайшем весе Дейвисону Фигейреду. Ждём от Петра возвращения пояса?
Бахрам Муртазалиев
Ещё совсем недавно имя Бахрама Муртазалиева что-то говорило только самым преданным поклонникам бокса: россиянин был непобеждённым, но малоизвестным спортсменом. Всё изменил 2024 год, начавшийся для Бахрама с титульного боя против Джека Кулкая. Уроженцу Грозного пришлось очень непросто, однако в 11-м раунде он сумел нокаутировать соперника и стать чемпионом IBF в первом среднем весе. А через полгода Муртазалиев сотворил одну из самых громких сенсаций в боксе, беспощадно расправившись с Тимом Цзю. Сын легенды трижды упал в нокдаун, прежде чем поединок остановили, а Бахрам превратился в полноценную звезду дивизиона. Дальше — больше?
Артур Бетербиев
Казалось, Артур Бетербиев имел абсолютно всё уже в 2023 году: россиянин гордо носил звание непобеждённого боксёра и владел сразу несколькими чемпионскими поясами в полутяжёлом весе. Однако Артур мечтал реализовать главную мечту любого профессионала — завоевать звание абсолютного чемпиона мира. Верилось не всем, ведь в истории бокса было считаное число абсолютов, а родом из России — так и только Костя Цзю. И всё-таки Бетербиев добился великого достижения! В октябре 2024 года спортсмен по прозвищу БТР встретился с соотечественником Дмитрием Биволом в бою за все пояса и вырвал победу в невероятно напряжённом бою, навсегда вписав своё имя в летопись профессионального бокса.
Шамиль Мусаев
Непобеждённый боец по прозвищу Безмолвный убийца заканчивал прошлый календарный год в ранге дебютанта PFL, успев в новой для себя лиге только красиво победить опытного соотечественника Алексея Кунченко за полторы минуты. В 2024 году Мусаев уже настоящим катком проехался по американскому промоушену: провёл сразу четыре успешных поединка, три из которых завершил досрочно! В каждой схватке россиянин тотально доминировал, включая даже финал сезона, где ему противостоял крепкий соотечественник Магомед Умалатов. Таким образом, Тимур заслуженно забрал титул и главный приз — $ 1 млн. Теперь хочется увидеть Мусаева в UFC, где он точно наведёт шороху.
Денис Гольцов
Как долго Денис Гольцов шёл к победе в Гран-при тяжеловесов PFL! Боец по прозвищу Русский богатырь выступает в заокеанском промоушене пять лет, и в каждом сезоне ему чуть-чуть не хватало удачи. Особенно обидным вышел 2023 год, где в финале Денис уступил не хватающему звёзд с неба Ренану Феррейре. После такой неудачи Гольцов не поник, а просто начал новый поход за титулом Гран-при: досрочно победил таких опытных спортсменов, как Линтон Васселл, Тиаго Сантос и Тим Джонсон, благодаря чему снова вышел в финал. Там Денису противостоял соотечественник Олег Попов, выступающий в команде Фёдора Емельяненко. Но Гольцова было не остановить: уже в первом раунде он поймал соперника на «треугольник», выиграл Гран-при и $ 1 млн призовых.
Умар Нурмагомедов
Родственник Хабиба Нурмагомедова несколько лет неторопливо поднимался по карьерной лестнице в UFC. В основном Умар дрался против далеко не самых именитых соперников, а ещё чаще его поединки отменялись по различным причинам. Полноценный прорыв удалось сделать в 2024 году: сначала Нурмагомедов уверенно прошёл Бекзата Алмахана, а потом добавил в свою копилку скальп настоящей звезды — Кори Сэндхагена. Победа над топовым оппонентом позволила россиянину осуществить настоящий взлёт: Умар не только ворвался в топ-5 рейтинга легчайшего веса, но и уже получил титульный бой! В январе Нурмагомедов встретится с грозным Мерабом Двалишвили, чей чемпионский пояс и попробует отобрать.
Муслим Гаджимагомедов
Один из ярких примеров максимально активной карьеры — Муслим Гаджимагомедов. 27-летний россиянин успевает выступать как на фронте любительского, так и профессионального бокса, причём везде побеждает. В апреле 2024 года Муслим в доминирующем стиле выиграл любительский чемпионат Европы в Сербии, а потом провёл два профессиональных боя. Сначала Гаджимагомедов одолел китайца Чжан Чжаосиня в чемпионском поединке, завоевав престижный чемпионский пояс WBA во втором тяжёлом весе. А потом провёл первую защиту своего титула, спокойно разбив опытного немца Леона Харта. Напомним, Муслим ещё достаточно молод для боксёра: может, он попадёт в категорию прорывов и в следующем году?
Хамзат Чимаев
После уникального старта в UFC карьера Хамзата Чимаева заметно застопорилась. Проблемы со здоровьем и сложности с получением визы привели к тому, что в 2023 году уроженец России провёл только один поединок. Да, Хамзат одолел бывшего чемпиона UFC Камару Усмана, но тот постарел, перебрался на дивизион выше и, мягко говоря, был не в лучшей форме. 2024 год тоже не сулил Чимаеву больших успехов, с учётом того, что его бой с Робертом Уиттакером пришлось перенести из-за болезни Борза. Однако поединок всё-таки удалось организовать, и там Хамзат устроил просто фантастическое выступление! Борз буквально снёс Уиттакера в первом раунде, заставив того перебрать всю челюсть у врачей после поединка. Теперь на счету Чимаева есть победа над суперзвездой в расцвете сил — осталось дождаться титульника.
Валентина Шевченко
Для Валентины Шевченко, которая считает себя одновременно российской, кыргызстанской и даже перуанской спортсменкой, предыдущий календарный год получился провальным. Сначала Пуля сенсационно потеряла пояс в поединке с Алексой Грассо, а в реванше вроде бы победила мексиканку, но судьи неожиданно насчитали ничью, оставив Шевченко без титула. В 2024 году Валентина посоперничала в качестве тренера с Грассо в шоу The Ultimate Fighter, а потом вышла на завершение трилогии. Бой состоялся на грандиозном турнире UFC 306, уникальном по своему масштабу и оформлению, где Шевченко не подкачала — без шансов разбила оппонентку и вновь надела чемпионский пояс наилегчайшего веса UFC.