Абсолют Бетербиева, взлёт Шары и Мусаева: прорывы 2024 года в российских единоборствах

До Нового года осталось совсем немного, и «Чемпионат» подводит итоги спортивного сезона. В каждом виде спорта выйдут рейтинги, в которых мы отобрали самые яркие прорывы года. А вот сформировать рейтинг и выбрать главный прорыв-2024 предстоит уже вам, нашим читателям. После этого выйдет общий рейтинг «Прорыв в российском спорте 2024 года»!

В список единоборств попали 10 спортсменов — девять мужчин и одна девушка. Абсолютный чемпион Артур Бетербиев, экс-чемпион Пётр Ян, очаровательная Валентина Шевченко и многие другие. Но придётся выбрать лучшего! Свой выбор можете объяснить в комментариях.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Бойцы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.