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Тимофей Цзю, карьера Тимофея Цзю, рекорд Тимофея Цзю, поражение Цзю от Муртазалиева, когда следующий бой Тима Цзю

«Я всё ещё сверхчеловек». Тим Цзю провалил год, но не делает правильных выводов
Яхья Гасанов
Тим Цзю провалил год
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Сын легендарного боксёра рискует стать середняком.

Осенью 2023 года Тим Цзю был на пике своего хайпа — 24-0, 17 досрочных побед, звёздный чемпион Джермелл Чарло сторонился поединка с австралийцем российского происхождения. А бонусом у Тима появились полноценный пояс WBO, который он сразу же успешно защитил, и временный титул WBC.

Тогда Цзю говорил о потенциальных боях с Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом, нацеливался на объединение титулов. Первым шагом должен был стать поединок с Китом Турманом. Большое имя и, что немаловажно, попытка покорить США, ведь Тим возглавил турнир в Лас-Вегасе на знаменитой «T-Mobile Arena». А когда соперник сменился на Себастьяна Фундору, то на кон поставили ещё один полноценный пояс — WBC.

Бой Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры

Бой Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры

Фото: Steve Marcus/Getty Images

Все помнят, чем закончился тот поединок. У Цзю всё было нормально до злополучного столкновения с локтем Фундоры. После этого у Тима начались проблемы из-за глубокого рассечения, а катмен команды отработал ужасно. Каждый раунд Цзю начинал с залитым кровью лицом и пропускал почти все удары слева. В итоге это и предрешило исход — сын Кости Цзю лишился поясов и заполучил первое поражение в профессиональной карьере.

Спустя пять месяцев Тим мог провести бой с восходящей звездой Вёрджилом Ортисом, но его не допустили врачи. А в октябре Цзю выдали ещё один титульный шанс — снова главный бой в США, и на этот раз в соперниках Бахрам Муртазалиев. Россиянин подошёл к бою серьёзным андердогом, несмотря на статус чемпиона. Однако поединок показал, что зря. Муртазалиев просто переехал звёздного соперника, оформив пять тяжёлых нокдаунов за два с половиной раунда и вынудив угол Цзю выбрасывать полотенце.

Что случилось с Цзю в бою с Муртазалиевым:
Почему Цзю проиграл, да ещё и так жутко? Разбираем провал Тимофея
Почему Цзю проиграл, да ещё и так жутко? Разбираем провал Тимофея

Кошмарное выступление развеяло ауру топового бойца вокруг Тимофея и сильно откатило его назад, снова подниматься к вершине. В ближайшее время Цзю предстоит снизить уровень оппозиции, и, судя по всему, он намерен вернуться в Австралию. Это ошибка, от которой его должна отговорить команда. Когда Тим выступал на Зелёном континенте, то чересчур расслабился, а повышение уровня соперников вылилось в два провала. Как минимум по результату. Нужно продолжать выступать в США, просто временно перейти к боям с соперниками из топ-10 рейтинга первого среднего веса.

Проблема Цзю ещё и в том, что он не хочет признавать, что оказался хуже своих соперников. Если поражение в бою с Фундорой можно списать на короткое уведомление и уж очень неудобные габариты Себастьяна, к которым тяжело адаптироваться, то разгром от Муртазалиева просто показал текущий уровень Тимофея.

Тимофей Цзю

Тимофей Цзю

Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

«Что сказать про бой с Муртазалиевым? Дерьмо случается. Это всё, что я могу сказать. Меня рано поймали ударом, я не сумел восстановиться. И в голове уже не думал о победе, а думал, как остаться на ногах и показать, кем я являюсь. И как раз это я делал, просто продолжал стоять на ногах. И всё ещё думаю, что я сверхчеловек. Я всё ещё думаю, что являюсь боксёром топ-уровня. Мои поражения были от чемпионов мира, а не просто от каких-то бомжей. Но люди видели мои предыдущие бои и думали, что я буду всех уничтожать на ринге. Однако это были бои с лучшими боксёрами дивизиона в мире», — объяснялся Цзю в интервью журналисту Джею Маккалистеру.

Звучит логично, Цзю действительно проиграл действующему чемпиону мира, но то, как он проиграл Бахраму, не позволяет ставить Тима в один ряд с топами дивизиона. Поэтому сын Кости Цзю слегка себе противоречит.

Сейчас у Цзю достаточно опций для возвращения. Но он должен взять паузу, восстановиться после предыдущего поединка, не сбега́ть обратно на турниры в Австралию и, самое главное, сделать правильные выводы, приняв поражения. Только так Тим вернётся в титульные бои и навяжет конкуренцию топовым боксёрам. Иногда шаг назад нужен для разбега, для Цзю самое время оправдать эту поговорку. В противном случае есть риск остаться середняком. Выбор Тима узнаем в следующем году.

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