«Я всё ещё сверхчеловек». Тим Цзю провалил год, но не делает правильных выводов

Осенью 2023 года Тим Цзю был на пике своего хайпа — 24-0, 17 досрочных побед, звёздный чемпион Джермелл Чарло сторонился поединка с австралийцем российского происхождения. А бонусом у Тима появились полноценный пояс WBO, который он сразу же успешно защитил, и временный титул WBC.

Тогда Цзю говорил о потенциальных боях с Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом, нацеливался на объединение титулов. Первым шагом должен был стать поединок с Китом Турманом. Большое имя и, что немаловажно, попытка покорить США, ведь Тим возглавил турнир в Лас-Вегасе на знаменитой «T-Mobile Arena». А когда соперник сменился на Себастьяна Фундору, то на кон поставили ещё один полноценный пояс — WBC.

Бой Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры Фото: Steve Marcus/Getty Images

Все помнят, чем закончился тот поединок. У Цзю всё было нормально до злополучного столкновения с локтем Фундоры. После этого у Тима начались проблемы из-за глубокого рассечения, а катмен команды отработал ужасно. Каждый раунд Цзю начинал с залитым кровью лицом и пропускал почти все удары слева. В итоге это и предрешило исход — сын Кости Цзю лишился поясов и заполучил первое поражение в профессиональной карьере.

Спустя пять месяцев Тим мог провести бой с восходящей звездой Вёрджилом Ортисом, но его не допустили врачи. А в октябре Цзю выдали ещё один титульный шанс — снова главный бой в США, и на этот раз в соперниках Бахрам Муртазалиев. Россиянин подошёл к бою серьёзным андердогом, несмотря на статус чемпиона. Однако поединок показал, что зря. Муртазалиев просто переехал звёздного соперника, оформив пять тяжёлых нокдаунов за два с половиной раунда и вынудив угол Цзю выбрасывать полотенце.

Кошмарное выступление развеяло ауру топового бойца вокруг Тимофея и сильно откатило его назад, снова подниматься к вершине. В ближайшее время Цзю предстоит снизить уровень оппозиции, и, судя по всему, он намерен вернуться в Австралию. Это ошибка, от которой его должна отговорить команда. Когда Тим выступал на Зелёном континенте, то чересчур расслабился, а повышение уровня соперников вылилось в два провала. Как минимум по результату. Нужно продолжать выступать в США, просто временно перейти к боям с соперниками из топ-10 рейтинга первого среднего веса.

Проблема Цзю ещё и в том, что он не хочет признавать, что оказался хуже своих соперников. Если поражение в бою с Фундорой можно списать на короткое уведомление и уж очень неудобные габариты Себастьяна, к которым тяжело адаптироваться, то разгром от Муртазалиева просто показал текущий уровень Тимофея.

Тимофей Цзю Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

«Что сказать про бой с Муртазалиевым? Дерьмо случается. Это всё, что я могу сказать. Меня рано поймали ударом, я не сумел восстановиться. И в голове уже не думал о победе, а думал, как остаться на ногах и показать, кем я являюсь. И как раз это я делал, просто продолжал стоять на ногах. И всё ещё думаю, что я сверхчеловек. Я всё ещё думаю, что являюсь боксёром топ-уровня. Мои поражения были от чемпионов мира, а не просто от каких-то бомжей. Но люди видели мои предыдущие бои и думали, что я буду всех уничтожать на ринге. Однако это были бои с лучшими боксёрами дивизиона в мире», — объяснялся Цзю в интервью журналисту Джею Маккалистеру.

Звучит логично, Цзю действительно проиграл действующему чемпиону мира, но то, как он проиграл Бахраму, не позволяет ставить Тима в один ряд с топами дивизиона. Поэтому сын Кости Цзю слегка себе противоречит.

Сейчас у Цзю достаточно опций для возвращения. Но он должен взять паузу, восстановиться после предыдущего поединка, не сбега́ть обратно на турниры в Австралию и, самое главное, сделать правильные выводы, приняв поражения. Только так Тим вернётся в титульные бои и навяжет конкуренцию топовым боксёрам. Иногда шаг назад нужен для разбега, для Цзю самое время оправдать эту поговорку. В противном случае есть риск остаться середняком. Выбор Тима узнаем в следующем году.