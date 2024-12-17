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Райан Гарсия – Рукия Анпо, отмена боя, подробности, травма Райана Гарсии, что произошло, вызвал Джейка Пола, карьера Гарсии

Гарсия обещал вырубить Пола. Но пока не может провести даже выставочный бой
Сергей Сорокин
Райан Гарсия
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Райан получил травму или снова обманывает фанатов?

Райан Гарсия – один из самых ярких и скандальных профессиональных боксёров. Он постоянно находится в центре внимания. Золотой мальчик обладает невероятным талантом, но старательно закапывает его в землю. Постоянные резонансные высказывания, допинговый скандал, отстранение. Теперь – новая неприятность. 30 декабря Гарсия должен был провести выставочный поединок в Японии. Промоушен Rizin планировал устроить для боксёра яркое шоу. Однако фанаты не смогут понаблюдать за скандальным бойцом. Райан не сможет выйти в ринг накануне Нового года.

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21 апреля Гарсия одержал победу над Девином Хейни. В тот момент казалось, что карьера молодого таланта выходит на пик. Особенно любопытным выглядел тот факт, что Райан откровенно развлекался в процессе подготовки к важному поединку. Вот только дальше начались большие неприятности. В начале мая появилась информация, что Золотой Мальчик провалил допинг-тестирование. В крови боксёра нашли остарин, хотя сам боец однозначно утверждал, что не принимал никаких препаратов. Правда, позже положительной оказалась и вторая проба. В итоге профессиональный ринг оказался закрыт для Гарсии на год.

Сам Райан при этом продолжил выстраивать грандиозные планы. Он порадовал фанатов неожиданным анонсом. И в качестве главной цели наметил Джейка Пола: «Я молчал некоторое время, но готовлю кое-что перед своим возвращением в ринг. Вот план до апреля: показательный бой в декабре в Японии против парня [кикбоксёра Рукии Анпо], который дрался со стареющим Мэнни Пакьяо и пытался его нокаутировать. А потом пойду за Джейком для дяди Майка Тайсона».

Райан Гарсия

Райан Гарсия

Фото: Cassy Athena/Getty Images

Казалось бы, Райан выбрал прекрасный путь для продолжения карьеры. Поединок с Полом – деньги и хайп, которые так любит боец. Но проваливаться всё начало уже с самого первого пункта. Пока Гарсия не может выйти в ринг даже в рамках выставочного боя. Стало известно, что Золотой мальчик снялся с события от Rizin: «Я упорно готовился к предстоящему выставочному бою в Японии, усердно тренируясь в Далласе в течение последних нескольких недель. К сожалению, во время тренировки я получил травму руки и вернулся в Лос-Анджелес, чтобы показаться врачу».

Стоит отметить, что в честность боксёра поверили далеко не все. Гарсия уже попадался на попытках «мошенничать». Поэтому и теперь возникают большие вопросы. А всё потому, что совсем недавно промоутер Золотого мальчика Оскар де ла Хойя требовал отменить поединок с Анпо. Он ссылался на эксклюзивность контракта, настаивал на том, чтобы Райан не принимал участия в подобных шоу. Конечно, пока говорится о том, что Гарсия и Анпо всё-таки выйдут в ринг, но уже в 2025 году. Правда, после таких событий в это верится всё меньше.

Райан Гарсия

Райан Гарсия

Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Если Гарсия действительно решит оставить японцев без своего выступления, то может потерять довольно серьёзную потенциальную аудиторию. Дело в том, что Rizin устраивал шоу для многих топовых боксёров и суперзвёзд. В Японии обожают единоборства, поэтому подкидывали бойцам «жирные» гонорары. Кроме того, если Райан проведёт яркий бой, то затем сможет рассчитывать и на новые вызовы. Например, всегда можно провести выставочный поединок с Тенсином Насукавой. Любимчик японской публики классно проявляет себя в боксе. И после такого боя перед Гарсией могут открыться новые горизонты. Не зря же в промоушен рвался даже легендарный Мэнни Пакьяо.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Пока Гарсия отказался от поединка, который мог бы стать выгодным со всех точек зрения. А для карьеры попавшегося на допинге боксёра бой выглядел отличным шансом перезагрузиться. Конечно, пока об окончательной отмене не говорил никто, поскольку по планам организации боё всё-таки состоится в первой половине 2025 года. Правда, зная Золотого мальчика, сложно говорить об этом с уверенностью.

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