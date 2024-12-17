Гарсия обещал вырубить Пола. Но пока не может провести даже выставочный бой

Райан Гарсия – один из самых ярких и скандальных профессиональных боксёров. Он постоянно находится в центре внимания. Золотой мальчик обладает невероятным талантом, но старательно закапывает его в землю. Постоянные резонансные высказывания, допинговый скандал, отстранение. Теперь – новая неприятность. 30 декабря Гарсия должен был провести выставочный поединок в Японии. Промоушен Rizin планировал устроить для боксёра яркое шоу. Однако фанаты не смогут понаблюдать за скандальным бойцом. Райан не сможет выйти в ринг накануне Нового года.

21 апреля Гарсия одержал победу над Девином Хейни. В тот момент казалось, что карьера молодого таланта выходит на пик. Особенно любопытным выглядел тот факт, что Райан откровенно развлекался в процессе подготовки к важному поединку. Вот только дальше начались большие неприятности. В начале мая появилась информация, что Золотой Мальчик провалил допинг-тестирование. В крови боксёра нашли остарин, хотя сам боец однозначно утверждал, что не принимал никаких препаратов. Правда, позже положительной оказалась и вторая проба. В итоге профессиональный ринг оказался закрыт для Гарсии на год.

Сам Райан при этом продолжил выстраивать грандиозные планы. Он порадовал фанатов неожиданным анонсом. И в качестве главной цели наметил Джейка Пола: «Я молчал некоторое время, но готовлю кое-что перед своим возвращением в ринг. Вот план до апреля: показательный бой в декабре в Японии против парня [кикбоксёра Рукии Анпо], который дрался со стареющим Мэнни Пакьяо и пытался его нокаутировать. А потом пойду за Джейком для дяди Майка Тайсона».

Райан Гарсия Фото: Cassy Athena/Getty Images

Казалось бы, Райан выбрал прекрасный путь для продолжения карьеры. Поединок с Полом – деньги и хайп, которые так любит боец. Но проваливаться всё начало уже с самого первого пункта. Пока Гарсия не может выйти в ринг даже в рамках выставочного боя. Стало известно, что Золотой мальчик снялся с события от Rizin: «Я упорно готовился к предстоящему выставочному бою в Японии, усердно тренируясь в Далласе в течение последних нескольких недель. К сожалению, во время тренировки я получил травму руки и вернулся в Лос-Анджелес, чтобы показаться врачу».

Стоит отметить, что в честность боксёра поверили далеко не все. Гарсия уже попадался на попытках «мошенничать». Поэтому и теперь возникают большие вопросы. А всё потому, что совсем недавно промоутер Золотого мальчика Оскар де ла Хойя требовал отменить поединок с Анпо. Он ссылался на эксклюзивность контракта, настаивал на том, чтобы Райан не принимал участия в подобных шоу. Конечно, пока говорится о том, что Гарсия и Анпо всё-таки выйдут в ринг, но уже в 2025 году. Правда, после таких событий в это верится всё меньше.

Райан Гарсия Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Если Гарсия действительно решит оставить японцев без своего выступления, то может потерять довольно серьёзную потенциальную аудиторию. Дело в том, что Rizin устраивал шоу для многих топовых боксёров и суперзвёзд. В Японии обожают единоборства, поэтому подкидывали бойцам «жирные» гонорары. Кроме того, если Райан проведёт яркий бой, то затем сможет рассчитывать и на новые вызовы. Например, всегда можно провести выставочный поединок с Тенсином Насукавой. Любимчик японской публики классно проявляет себя в боксе. И после такого боя перед Гарсией могут открыться новые горизонты. Не зря же в промоушен рвался даже легендарный Мэнни Пакьяо.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Пока Гарсия отказался от поединка, который мог бы стать выгодным со всех точек зрения. А для карьеры попавшегося на допинге боксёра бой выглядел отличным шансом перезагрузиться. Конечно, пока об окончательной отмене не говорил никто, поскольку по планам организации боё всё-таки состоится в первой половине 2025 года. Правда, зная Золотого мальчика, сложно говорить об этом с уверенностью.